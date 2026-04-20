La apertura indiscriminada de las importaciones y el alza de los costos de producción complican a las compañías de ese nicho en la Argentina

La apertura de las importaciones, combinada con el incremento en los costos productivos y laborales, viene golpeando de la peor forma a las compañías que fabrican tecnología y electrodomésticos en la Argentina. En el mercado de la electrónica, el reemplazo de lo producido en el país por lo generado fronteras hacia afuera explica la reducción de actividades y operarios en Electrolux, Whirlpool, Aires del Sur y Neba, entre otras firmas. La pregunta que se hace el sector es cómo recuperar la capacidad de venta en un contexto de consumo deprimido, qué alternativas se generarán en términos de empleos, y de qué forma mantener a raya el clima de conflictividad laboral que viene brotando a partir de este desafiante escenario comercial. Al mismo tiempo, proliferan las situaciones de empresas del mismo nicho que caen en la instancia del concurso de acreedores o mudan sus operaciones a otros países de la región que ofrecen mejores condiciones de negocios.

Un ejemplo en esa línea es la reconocida Peabody, que a principios de marzo inició un proceso de reestructuración de pasivos. Como expuso iProfesional en ese momento, Goldmund SA, dueña de la marca en cuestión, "blanqueó" su incapacidad para cumplir con compromisos financieros y colocó a la suba de costos y el peso de las importaciones en el centro de las causas que complican su supervivencia comercial.

El dueño de Peabody ahora fabrica en Paraguay

Acerca de las complicaciones que atraviesa la industria de los electrodomésticos en general, y Peabody en particular, se refirió recientemente el empresario Do Su Choi, mejor conocido como Dante Choi, dueño de la compañía en cuestión desde 2004. En declaraciones a Página 12, Choi reconoció que dejó de producir en la Argentina y migró ese negocio a Luque, en Paraguay, por la disponibilidad de mejores costos y mayor apoyo oficial.

De origen coreano, Choi señaló que, mientras que en 2023 la firma sumaba 350 empleados, por la merma del negocio esa dotación se redujo a sólo 60 tan sólo en los últimos dos años. Afirmó que después de la caída de la industria del primer semestre de 2024, la actividad mejoró en el segundo período de ese año.

"Y yo cometí el error de ser optimista. Debí achicarme en vez de invertir millones en maquinarias, nuevos productos y la nueva planta en La Tablada. Fue un gran error. Desde junio de 2025 estamos en recesión y la industria es la gran perdedora del modelo", confesó.

Respecto de la ola de productos que ingresan desde el exterior y complican la continuidad de la fabricación local, Choi enfatizó que "estamos importando basura y el Estado casi no controla".

"Lo primero es que nunca se subfacturó como ahora, antes había pero era residual. Hoy más del 80% de las importaciones son así. Lo otro es que están ingresando productos de muy mala calidad, de poca vida útil y que en muchos casos no son ignífugos, lo que puede generar accidentes en un futuro. Esto no es competir, como dice el Presidente", disparó.

Choi dijo al matutino que, a raíz del escenario actual, se encuentra "produciendo en Paraguay, donde todos los costos son menores, desde salarios a impuestos. Y desde el Gobierno me apoyan y me agradecen por generar trabajo, totalmente diferente a lo que ocurre en Argentina".

"No pienso volver a producir en Argentina. En su momento compré máquinas, contraté especialistas, ingenieros. Todo eso lo perdí. No voy a perder más. Si vuelve el peronismo no creo que cambie de opinión. Para mí se terminó la Argentina industrial", concluyó, lapidario.

La caída de Peabody

En marzo pasado, Goldmund SA, dueña de la marca Peabody, que comunicó a clientes y proveedores que inició un proceso de reestructuración de pasivos. Desde la compañía evitaron profundizar en los motivos y se limitaron a señalar que sería "un proceso largo".

Vía una carta, la empresa explicó en ese momento que se encuentra "atravesando una etapa de reestructuración de pasivos" y que la medida "forma parte de una estrategia orientada a ordenar los compromisos y fortalecer la estructura de la compañía, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa y proyectar un desarrollo sostenible en el tiempo".

"Consideramos importante destacar que nuestra actividad continúa con normalidad y mantenemos intacta nuestra responsabilidad comercial y profesional con clientes y proveedores. Valores especialmente las relaciones construidas y la confianza depositada en nosotros", señala el texto.

Además, la firma indicó que, de ser necesario, se contactará individualmente para "coordinar cualquier aspecto puntual" y cerró: "Agradecemos su acompañamiento y quedamos a disposición para cualquier consulta". La carta, como informó iProfesional en ese momento, lleva la firma de Choi.

La controlante de Peabody, por demás endeudada

Goldmund SA inició su actividad tras la crisis argentina de 2001, enfocada en la importación y venta de heladeras. En 2004 adquirió la marca Peabody y amplió su catálogo con pequeños electrodomésticos como licuadoras, tostadoras y cafeteras.

A partir de 2010 comenzó a desarrollar producción nacional, especialmente en líneas vinculadas a climatización y productos de mayor volumen, consolidando plantas industriales en la Provincia de Buenos Aires.

La empresa también incursionó en exportaciones a países de la región como Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay, además de operaciones hacia Estados Unidos y mercados europeos.

Con relación al estado financiero de Goldmund SA, iProfesional comprobó en la base de deudores del Banco Central (BCRA) que la compañía acumula 168 cheques emitidos sin fondos por un monto superior a los 552.8 millones de pesos.

Además, la compañía mantiene deudas por demás abultadas —del orden de los $18.600 millones— con bancos como Galicia, Supervielle, BBVA, Macro, Santander, Ciudad, Industrial e Hipotecario, entre otros.