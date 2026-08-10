Lejos del fútbol, Giuliano Simeone invirtió casi 2 millones de euros en su nuevo negocio

Giuliano Simeone sorprendió con una inversión millonaria en España y empezó a construir un patrimonio fuera del fútbol profesional

Mientras consolida su presente en el Atlético de Madrid y gana protagonismo en el fútbol europeo, Giuliano Simeone comenzó a construir otro proyecto a largo plazo. El delantero argentino de 23 años realizó su primera gran inversión inmobiliaria con la compra de un edificio en Madrid, una operación cercana a los 2 millones de euros que marca el inicio de una nueva faceta empresarial.

La adquisición se concretó en Tetuán, uno de los barrios madrileños que atraviesa un fuerte proceso de transformación urbana y donde el hijo de Diego Simeone proyecta desarrollar un emprendimiento residencial mediante la sociedad que administra su patrimonio.

Cómo hizo Giuliano Simeone para convertirse en inversor con apenas 23 años

La operación fue realizada a través de Indio 2022 SL, una sociedad constituida en España en la que Giuliano Simeone figura como administrador único.

De acuerdo con la documentación societaria, la empresa realizó recientemente una ampliación de capital cercana a los dos millones de euros, recursos destinados a financiar la compra del inmueble. Además, la sociedad obtuvo una financiación hipotecaria por 750.000 euros otorgada por CaixaBank para completar la inversión.

La utilización de una sociedad patrimonial para canalizar este tipo de operaciones es una práctica habitual entre empresarios y deportistas profesionales, ya que permite administrar activos, organizar inversiones y separar el patrimonio personal de los proyectos comerciales.

En el caso del delantero argentino, se trata de la primera gran operación inmobiliaria conocida desde la creación de la compañía.

El edificio será transformado en un desarrollo residencial

El inmueble adquirido cuenta con una superficie cercana a los 400 metros cuadrados y será sometido a una remodelación integral. El proyecto contempla una construcción compuesta por planta baja y dos niveles superiores, con aproximadamente 140 metros cuadrados por piso, adaptada a los estándares actuales del mercado residencial madrileño.

Hasta el momento no trascendieron imágenes definitivas del diseño ni el destino comercial que tendrá la propiedad una vez terminadas las obras. Desde el entorno del futbolista únicamente confirmaron que se trata de una inversión inmobiliaria y evitaron precisar si el edificio será vendido, alquilado o explotado.

Por qué eligió uno de los barrios que más creció en Madrid

La elección de Tetuán tampoco parece casual. Durante los últimos años, este distrito experimentó un importante proceso de renovación urbana impulsado por nuevos desarrollos residenciales, mejoras en infraestructura y su cercanía con el centro financiero de Madrid.

Su ubicación próxima al eje de Paseo de la Castellana y al complejo empresarial AZCA convirtió al barrio en una zona cada vez más atractiva tanto para compradores como para inversores que buscan reciclar edificios antiguos y adaptarlos a las nuevas necesidades del mercado.

Ese contexto favoreció una fuerte actividad inmobiliaria y posicionó a Tetuán entre las áreas con mayor dinamismo dentro de la capital española.

La decisión de Giuliano Simeone también refleja un fenómeno cada vez más frecuente entre deportistas de elite. A medida que consolidan sus carreras, muchos futbolistas comienzan a destinar parte de sus ingresos a inversiones inmobiliarias con el objetivo de diversificar su patrimonio y generar activos que trasciendan su vida profesional.

En España existen numerosos antecedentes. Futbolistas como Sergio Ramos, Gerard Piqué y Sergio Busquets participaron en distintos proyectos vinculados al mercado inmobiliario, ya sea mediante promociones residenciales, alquileres o inversiones patrimoniales.

La lógica detrás de estas decisiones suele ser similar: transformar parte de los elevados ingresos obtenidos durante la carrera deportiva en activos con potencial de valorización de largo plazo.

Aunque Giuliano Simeone recién comienza ese camino, la compra del edificio en Madrid representa el primer paso de una estrategia que lo acerca a esa tendencia. La inversión llega en uno de los mejores momentos deportivos del delantero argentino.

Luego de consolidarse en el Atlético de Madrid, Giuliano Simeone también sumó experiencia internacional con la selección argentina y continúa afianzando su carrera en el fútbol europeo.

Mientras mantiene el foco puesto en su evolución dentro de la cancha, el atacante decidió comenzar a construir un patrimonio propio mediante un proyecto inmobiliario que podría convertirse en el primero de una serie de inversiones futuras.

Con apenas 23 años, el hijo del "Cholo" Simeone ya comenzó a construir un patrimonio por fuera del fútbol, una estrategia que muchos deportistas suelen desarrollar cuando se acerca el final de sus carreras.