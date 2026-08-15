Dejó la abogacía para abrir un "showroom de exteriores" en una zona en pleno auge inmobiliario

En el acceso a Los Cardales, abrió sus puertas La Casa Sul Lago, un espacio que fusiona la creatividad y el buen gusto con la natuarleza y el paisajismo

De los estudios de abogados, el derecho corporativo y las audiencias en el bullicio porteño a una conexión plena con los espacios exteriores y la naturaleza. Así fue el cambio de vida que Mariana Ahumada experimentó en estos últimos años y que le posibilitó cumplir recientemente el sueño de todo emprendedor: abrir su propio negocio a la calle.

Formada como abogada en el país y el exterior, a modo de hobby y tras una mudanza a Los Cardales, hace unos años incursionó en el mundo de la jardinería, animándose a armar una huerta en su nueva casa, como primer paso.

El cambio en la carrera profesional: de abogada a emprendedora

Maternidad y pandemia mediante, lo que comenzó como una afición terminó despertándole un interés y una pasión que la llevó a dejar todo lo vinculado a su carrera profesional para comenzar a recorrer un nuevo – e impensado- camino: el del paisajismo y el diseño de jardines.

La Casa Sul Lago está situada en Ruta 4 nro. 96 esquina los Ceibos, Río Lujan, Campana

"En viajes, empecé a ver que el jardín no era solo poner plantitas, sino que había algo mucho más elevado que era el diseño que había de fondo. Atrás de un lindo jardín suele haber una persona que piensa un diseño, una forma, que le da una identidad al lugar, que acompaña la arquitectura", relata.

Luego de unos años en el mundo del paisajismo – para el cual se formó en escuelas de primer nivel como la de John Brookes, uno de los referentes del paisajismo inglés-, decenas de proyectos y el armado de su estudio junto a una socia, ahora acaba de inaugurar La Casa Sul Lago.

Situada a metros de Panamericana en el acceso a la Ruta 4, uno de los corredores de mayor crecimiento inmobiliario de los últimos años a partir de múltiples desarrollos de barrios cerrados y countries como, por ejemplo, El Club Cardales, - que albergará en su interior el Centro Nacional de Rugby, un polo educativo y hasta un wakepark- Mariana pensó La Casa Sul Lago con el objetivo que los clientes puedan tomar un momento para recorrerla, disfrutarla y conectar con el espacio y la naturaleza.

" A La Casa Sul Lago nadie viene apurado a llevarse una planta" , dice Mariana

"Cada vez más, las personas necesitan conectar con la naturaleza, buscan incluso esos espacios de conexión porque hoy en día con tantas exigencias, rutinas y tecnología, es necesario salir y tener conexión con lo terrenal, bajar un cambio", enfatiza la paisajista.

Un showroom de exteriores para inspirar

Y apuntando a quienes desconocen todo lo que se puede hacer en exterior como potenciales clientes, La Casa Sul Lago busca posicionarse como un verdadero "showroom de exteriores".

Es una tienda–invernadero y, también, un lugar de encuentro. Tal como ella lo describe en su página web, "un espacio donde las plantas, el diseño y la vida al aire libre se encuentran y dialogan. Un invernadero vivo con botánica especializada, piezas seleccionadas y experiencias que celebran el verde, el hacer con las manos y una manera más consciente de habitar lo natural, tanto adentro como afuera."

El local fue pensado para mostrar los diferentes sectores que se pueden armar en un jardín

Es que La Casa Sul Lago nació como una propuesta emocional que une la sofisticación de los espacios exteriores con una cuidada curaduría de objetos útiles y especiales, pensados para una casa volcada al verde. "Es un lugar para compartir, inspirarse y acercar el mundo del jardín y el diseño a la vida cotidiana", destaca la emprendedora.

Quienes la visiten encontrarán desde objetos deco, muebles, estanques y fogoneros, hasta mangueras, floreros, macetas, regaderas, rociadores, libros, mantas, aromas, muebles, insumos jardín, flores decorativas y huertas.

"Un paisajista puede ver el todo. A veces, te llaman por una planta, pero terminás cambiando un jardín y la forma de disfrutarlo, con ciertos tránsitos, generando sectores de encuentro, de descanso. El diseño de jardín no es solo poner plantas", diferencia Mariana.

LaCasa Sul Lago es una tienda–invernadero y, también, un lugar de encuentro

La esencia del local fue pensada de esa forma: además de contar con muebles y mercadería, tiene como propósito mostrar los diferentes sectores que se pueden armar en un jardín – estanques, fogoneros, huertas- los distintos usos y las materialidades y posibilidades que existen.

Los tres pilares de un buen jardín

¿Dónde está la clave de un buen jardín? Para responder esta pregunta, Mariana apunta a tres pilares: en que sea armónico con la arquitectura y diseño de la casa; con los intereses y gustos y necesidades de quienes lo habitan; y lograr armonía con la naturaleza y que todo "dialogue".

En este sentido, la paisajista apunta que no es necesario llenar de objetos o invertir demás, sino que la clave es poner lo justo en el lugar indicado. "Y esta fue la idea de local, como también generar la curiosidad por el cuidado de las plantas, el decorar con plantas, que es una tendencia que se ve cada vez más a nivel mundial ya que está confirmado que las plantas y las flores generan felicidad en las personas", dice.

Lo que empezó como un hobbie para Mariana, hoy se convirtió en una salida laboral

Así, en La Casa Sul Lago conviven plantas, objetos, talleres y propuestas pensadas para inspirar una forma de vivir más conectada con la naturaleza.

"Mi idea con la apertura del local fue mostrar todo lo que se puede hacer en un jardín y generar un espacio donde la gente pueda pasear, disfrutar, observar. A La Casa Sul Lago nadie viene apurado a llevarse una planta", concluye, orgullosa, Mariana.