Peabody desarmó su fábrica en Argentina y ya no produce en el país

Goldmund, dueña de la marca, dejó de fabricar en el país, redujo su plantilla y busca reestructurar una deuda superior a los $39.000 millones

La histórica marca de electrodomésticos Peabody atraviesa una transformación profunda. Su controlante, Goldmund S.A., dejó de fabricar en la Argentina, desmontó la maquinaria que tenía instalada y trasladó los equipos a un depósito en San Martín, mientras avanza con un esquema basado en la importación y comercialización de productos.

El cambio se produce mientras la compañía atraviesa un concurso preventivo y busca reestructurar un pasivo que supera los $39.234 millones. Al mismo tiempo, la crisis tuvo un fuerte impacto sobre el empleo. Desde la apertura del proceso judicial, la dotación pasó de 158 a 111 trabajadores.

Cómo llegó Peabody a dejar de fabricar en Argentina

La situación actual marca un giro importante respecto del camino que había recorrido Goldmund desde la adquisición de Peabody en 2004. La empresa había comenzado su actividad como importadora de electrodomésticos y luego avanzó hacia la fabricación local de distintos productos.

En 2010 inició la fabricación de planchas y, un año después, presentó un vitroconvector diseñado y producido íntegramente por la compañía. En 2015 trasladó su fábrica a Hurlingham, donde contaba con una superficie de 15.000 metros cuadrados y amplió su capacidad productiva.

Ese recorrido industrial terminó revirtiéndose. Según surge de los informes incorporados al concurso preventivo, la maquinaria que permanecía en la estructura productiva argentina fue desmontada y trasladada a un depósito ubicado en San Martín.

La empresa pasó así de tener una estructura industrial propia a concentrarse en la comercialización de productos, con una parte creciente de su oferta proveniente del exterior.

El cambio tampoco comenzó con el concurso. Goldmund ya había avanzado con la fabricación de determinados productos en Paraguay, bajo el régimen de maquila. Allí instaló una fábrica con una inversión inicial de 3 millones de dólares y comenzó a producir ventiladores de la marca Peabody destinados, entre otros mercados, a la Argentina.

El costo que tuvo la crisis para los trabajadores

El ajuste sobre la estructura de personal fue uno de los efectos más visibles del proceso. Cuando se abrió el concurso preventivo, la empresa tenía 158 empleados.

Durante mayo se produjeron 10 bajas y la nómina cayó a 121 personas. En junio se registraron otras 12 desvinculaciones, principalmente entre trabajadores vinculados con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). En varios casos se trató de retiros voluntarios.

Al cierre de junio, Goldmund tenía 111 trabajadores, es decir, 47 menos que cuando comenzó el concurso. La empresa tampoco incorporaba personal desde octubre de 2025. Los retiros voluntarios de junio representaron además un desembolso cercano a los $89 millones, según el relevamiento presentado en el proceso judicial.

La reducción de personal acompaña así el cambio en el modelo de negocios. Es decir, al reducirse la producción local, también disminuyó la necesidad de sostener una estructura industrial con trabajadores vinculados directamente a la fabricación.

Por qué la empresa trasladó parte de su producción a Paraguay

La decisión de avanzar con producción en Paraguay responde, según explicó Goldmund en el expediente, a una diferencia importante en los costos.

La compañía calculó que producir allí resultaba entre 30% y 35% más barato que hacerlo en Argentina. Entre los factores mencionados aparecen los costos laborales, la estructura impositiva y las condiciones del régimen de maquila.

El desembarco en Paraguay ya había comenzado antes de la apertura del concurso. En septiembre de 2025, el Ministerio de Industria y Comercio de ese país informó que Goldmund había realizado su primera exportación de ventiladores desde la planta de Luque hacia la Argentina.

La empresa proyectaba entonces exportar 80.000 ventiladores por 5 millones de dólares entre septiembre de 2025 y enero de 2026, con Argentina y Brasil entre sus principales mercados.

La estrategia paraguaya también coincidió con nuevos incentivos para la fabricación y el ensamblaje de equipos eléctricos y electrodomésticos. El régimen contempla beneficios para la importación y compra de insumos y busca reducir los costos asociados a la producción industrial.

Las ventas de Peabody también se desplomaron

El repliegue industrial ocurrió en paralelo con un fuerte deterioro de las ventas. Los informes de la empresa muestran que la facturación sufrió una caída marcada durante el primer semestre de 2026.

En junio, las ventas gravadas se ubicaron en $1.324,5 millones, frente a los $2.737,8 millones de mayo. Esto representa una reducción superior al 50% en apenas un mes.

La propia compañía explicó en el expediente que durante los últimos meses se redujo aproximadamente a la mitad el precio promedio de sus productos debido a las condiciones del mercado, con un impacto directo sobre la facturación.

El retroceso también apareció del lado de las compras. Los desembolsos vinculados con adquisiciones pasaron de $2.579,3 millones en mayo a $1.830,3 millones en junio, una caída que acompañó la menor actividad comercial.

Una empresa que ahora necesita sostenerse con menos estructura

La presión sobre la caja terminó de completar el cuadro. Durante junio, Goldmund registró $824,3 millones de ingresos por ventas, frente a $2.326,3 millones de egresos, lo que generó un déficit operativo de aproximadamente $1.501,9 millones.

Para sostener el funcionamiento cotidiano, la compañía recurrió nuevamente a herramientas de financiamiento de corto plazo, entre ellas préstamos y descuento de cheques, mientras continuaba afrontando compromisos con proveedores locales y del exterior.

El concurso preventivo de Goldmund fue abierto por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 21 el 21 de abril de 2026. El expediente tramita bajo la carátula "Goldmund S.A. c/ Concurso Preventivo" y tiene como objetivo ordenar el proceso de verificación y negociación de las deudas de la compañía con sus acreedores.

El caso de Peabody refleja algo más profundo que una empresa con problemas financieros. Goldmund cambió la estructura sobre la que construyó buena parte de su historia industrial en Argentina al reducir su personal, desmontar la maquinaria local y trasladar parte de la fabricación al exterior, mientras concentra su actividad en importar y comercializar.

La compañía todavía conserva la marca, su red comercial y una operación activa, pero el modelo es muy diferente al que había desarrollado durante años. Para Peabody, el desafío ahora pasa por atravesar el concurso, negociar con sus acreedores y mantener un negocio que dejó atrás buena parte de su estructura fabril argentina.