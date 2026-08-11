La fábrica, ubicada en Valencia, cuenta con 3.000 metros cuadrados y una capacidad potencial de 30 millones de alfajores al año

Havanna dio un nuevo paso en su estrategia de expansión internacional con la inauguración de una planta de producción en España, la primera de la compañía en Europa. El proyecto demandó una inversión de aproximadamente €4 millones y apunta a convertir a Valencia en un centro estratégico para abastecer nuevos mercados.

La fábrica está ubicada en el Parque Industrial de Picassent, en Valencia, ocupa unos 3.000 metros cuadrados y fue diseñada bajo un esquema de alta automatización y capacidad escalable.

Según informó la compañía, la planta tiene una capacidad potencial de producción de hasta 30 millones de alfajores por año, un volumen equivalente a cerca del 15% de la capacidad anual de la fábrica que Havanna posee en el Parque Industrial de Batán, en las afueras de Mar del Plata.

Havanna invierte en España y busca expandirse en Europa y Medio Oriente

La nueva planta española ya comenzó a producir. Su primera elaboración consistió en una partida de 10.000 docenas de alfajores, destinada inicialmente al mercado español.

En esta primera etapa, el establecimiento elaborará algunos de los productos más reconocidos de la marca argentina, entre ellos alfajores de chocolate y merengue, Havannets, galletitas de limón y mini alfajores.

La instalación de la fábrica representa un cambio relevante en la estrategia productiva de Havanna, que hasta ahora tenía en la Argentina su principal centro de fabricación.

La planta ubicada en Batán cuenta con unos 23.000 metros cuadrados cubiertos, dentro de un predio de aproximadamente 40.000 metros cuadrados, y continúa siendo el principal establecimiento productivo de la compañía.

Por qué la empresa argentina eligió Valencia para instalarse

La decisión de instalar la nueva fábrica en España no responde solamente a la necesidad de incrementar la capacidad productiva. Para Havanna, la ubicación también tiene un componente logístico clave.

Desde Valencia, la compañía busca acortar las distancias con sus principales mercados europeos y mejorar los tiempos de respuesta a medida que aumente la demanda de sus productos.

La estrategia contempla que la planta no quede limitada al mercado español. Por el contrario, el objetivo es utilizarla como una plataforma para profundizar la presencia internacional de Havanna, con Europa como primera región de expansión y con posibilidades de avanzar posteriormente hacia Asia y Medio Oriente.

De esta manera, la inversión busca acompañar el crecimiento de la marca fuera de la Argentina y generar una estructura productiva más cercana a los mercados que la compañía pretende desarrollar.

Una apuesta de largo plazo, en medio de un escenario desafiante

La inversión en España se produce mientras Havanna atraviesa un escenario de menor actividad y márgenes más ajustados.

En su balance financiero correspondiente al segundo trimestre de 2026, la compañía señaló que, pese al contexto económico, mantuvo una estrategia de largo plazo y evitó trasladar completamente el impacto de la inflación a los precios de venta, con el objetivo de preservar la accesibilidad de sus productos y fortalecer el posicionamiento de la marca.

En ese período, los ingresos por ventas alcanzaron $32.288 millones, lo que representó una caída del 9,7% frente al mismo trimestre de 2025.

A su vez, la ganancia bruta fue de $15.194 millones, con una disminución del 11,8% interanual.

El resultado operativo se mantuvo positivo en $1.553 millones, aunque quedó por debajo de los $3.490 millones registrados en el segundo trimestre del año anterior.

La compañía también informó resultados financieros y por posición monetaria neta negativos por $2.113 millones. Como consecuencia, Havanna cerró el trimestre con una pérdida neta de $747 millones, frente a una ganancia de $104 millones en igual período de 2025.

En paralelo, la empresa destacó una mejora en el comportamiento del commodity cacao, que permitió estabilizar el margen operativo y compensar parcialmente las presiones sobre los costos.

Cuántos locales tiene Havanna en el mundo

Con la incorporación de la planta española, Havanna busca acompañar con producción local una red comercial que ya tiene una fuerte presencia fuera de la Argentina.

Actualmente, la compañía cuenta con más de 550 locales distribuidos en siete países: Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú y España.

Además, sus productos llegan a más de 30 mercados internacionales a través de distintos canales de distribución. Entre ellos se encuentran Estados Unidos, diferentes países de Europa, Australia y mercados de América Central.

La nueva fábrica de Valencia se suma así a la estructura productiva de la compañía con un objetivo que va más allá de abastecer al mercado español: convertir a Europa en una plataforma para el crecimiento global de Havanna y facilitar su llegada a nuevos destinos, especialmente en Asia y Medio Oriente.