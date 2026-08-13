Franuí continúa con su plan de expansión: desembarcó en África y ampliará su planta en Europa

Franuí, la marca de la familia Fenoglio, ya se vende en Egipto. El objetivo final de la compañía es llegar a 195 países en todo el mundo

Franuí sigue ampliando su negocio fuera de la Argentina. La marca de la familia Fenoglio, que cerró 2025 con presencia en 50 mercados y una producción cercana a los 50 millones de potes por año, sumó nuevos destinos y canales de venta mientras avanza con las inversiones para aumentar su capacidad en Europa. El objetivo final de la firma es llegar a 195 países en todo el mundo-

La compañía tiene en marcha un desembolso de 25 millones de euros entre 2025 y 2026 en su planta de Valencia, desde donde abastece al mercado europeo. El plan incluye nuevas líneas de producción, un centro logístico y la ampliación de la fábrica.

Este año, además, Franuí sumó nuevos mercados en África, Europa y Oceanía, entre ellos Egipto y Kosovo. En el mercado egipcio, comenzó a venderse en Seoudi Supermarket, una cadena premium que la empresa eligió como primer punto de entrada al país.

Franui Pink, uno de los últimos lanzamientos de la marca d ela familia Fenoglio

"Cuando una marca importada llega a un nuevo país, la percepción se empieza a formar desde el primer encuentro. No da lo mismo aparecer en cualquier lugar. El contexto importa", explicó Leticia Fenoglio, CEO y cofundadora de Franuí y Rapanui.

Kosovo también se incorporó recientemente al mapa de la compañía. Allí, Franuí ya se comercializa en más de 200 puntos de venta. El ingreso estuvo acompañado por una campaña para promocionar Franuí Pink, una de las variedades que la empresa sumó en los últimos años.

Nuevos canales para crecer afuera

Este año los productos también comenzaron a venderse en tiendas de 7-Eleven en Australia y Dinamarca. La llegada al mercado danés cumple uno de los objetivos que la empresa se había fijado para este año. En diciembre pasado, Fenoglio había mencionado a ese país junto con Islandia y Noruega entre los destinos europeos que todavía quedaban por sumar.

Los chocolates de Rapanui son un clásico de la Patagonia

El retail concentra buena parte del negocio fuera de la Argentina, aunque el producto también está presente en:

Cafeterías y restaurantes

Cines y estaciones de servicio

Aplicaciones de delivery

Tiendas de conveniencia como 7-Eleven

Además, la compañía mantiene un acuerdo con Starbucks en 13 países.

Fenoglio destacó la importancia de ingresar a las tiendas de conveniencia porque, según explicó, "forman parte de la rutina real de las personas."

Franui lanzó su versión free, un producto sin azucar, sin gluten y sin leche

El plan industrial detrás de la expansión

La planta de Valencia fue uno de los primeros pasos que dio la familia Fenoglio para llevar Franuí fuera de la Argentina. La fábrica comenzó a operar en 2020 y, en diciembre de ese mismo año, se vendió el primer pote de la marca en el exterior.

El comienzo, sin embargo, coincidió con la pandemia y demoró los planes de la compañía. Hasta ese momento, el producto se comercializaba principalmente en los locales de Rapanui, donde los clientes podían probarlo. Al salir al exterior, la empresa se encontró con la dificultad de explicarles a los compradores qué era y en qué categoría ubicarlo.

El panorama empezó a cambiar en 2022, con el regreso de las ferias internacionales y las degustaciones presenciales. Rumania fue uno de los primeros países donde el producto tuvo una fuerte recepción. Luego siguieron Israel, Francia, Alemania, Países Bajos e Italia. A fines de 2025, Franuí ya estaba presente en 50 mercados.

La marca Rapanui produce en Bariloche, Fátima y Valencia, desde donde abastece principalmente a Europ

Actualmente, la marca produce en Bariloche, Fátima (en la provincia de Buenos Aires) y Valencia, desde donde abastece principalmente a Europa.

En España, la compañía invirtió 9 millones de euros durante 2025 y tiene previstos otros 16 millones de euros para este año. El plan contempla la incorporación de nuevas líneas de elaboración, la construcción de un centro logístico y la ampliación de las instalaciones.

La fábrica comenzó con una sola línea y actualmente opera con tres. El objetivo es terminar 2026 con cinco líneas. Al mismo tiempo, la empresa ya analiza dónde instalar su próxima planta y Estados Unidos aparece como una de las alternativas.

La marca de la familia Fenoglio también incorporó su línea de helados

La marca tiene presencia en algunos puntos de Nueva York y Florida, aunque todavía no realizó un desembarco a gran escala. A fines del año pasado, la ejecutiva mencionó que la intención era avanzar con mayor fuerza en el mercado estadounidense y confirmó que el país estaba entre las opciones para la futura fábrica.

Los próximos pasos

A fines de junio, la compañía lanzó Franuí Gold, la primera variedad elaborada con una fruta diferente de la frambuesa. Está hecha con frutillas cubiertas de chocolate blanco y chocolate caramelizado y fue desarrollada íntegramente en la fábrica de Valencia.

Gold debutó en Italia y llegará a la Argentina hacia fin de año. Para el mercado local, se producirá en la planta de Fátima. El lanzamiento se suma a Franuí Pink y Franuí Free, mientras la empresa ya trabaja en nuevas variedades. El objetivo es ampliar la oferta hasta alcanzar alrededor de 12 productos.

La marca de chocolates continúa ampliando su variedad de productos

Los planes también avanzan por fuera de los mercados tradicionales. La compañía puso en marcha una iniciativa para llevar Franuí a la Antártida, el único continente en el que todavía no tiene presencia.

"Después de llegar a América, Europa, Asia, África y Oceanía, nos quedó una sola obsesión, que el producto estuviera presente en todos los continentes", publicó Fenoglio.

La expedición ya comenzó y, si logra concretarse, la marca estará presente en los seis continentes. El objetivo final de la compañía es llegar a los 195 países del mundo.