Necesitaba un taladro y creó una app para alquilar herramientas, tecnología y otros objetos

Una startup argentina creó una plataforma que permite alquilar objetos entre particulares y generar ingresos con productos que pasan meses guardados

Comprar un producto para usarlo una vez y después dejarlo guardado durante meses o incluso años es una situación frecuente en muchos hogares. Herramientas, equipos de camping, cámaras, proyectores o artículos vinculados a distintas aficiones suelen tener un uso puntual, pero pasan más tiempo almacenados que en funcionamiento. Con esa idea como punto de partida nació Givy, una startup argentina que creó una plataforma para alquilar objetos entre particulares y que utiliza inteligencia artificial para facilitar la publicación y gestión de los productos.

La app fue lanzada oficialmente en marzo de 2026 y, según datos de la compañía, cuatro meses después alcanzó presencia en más de 280 ciudades argentinas, con un crecimiento que se produjo sin inversión publicitaria. El objetivo es conectar a quienes necesitan utilizar un producto de manera ocasional con personas que ya lo tienen, pero no lo usan habitualmente.

Bajo esa lógica, funciona de manera similar al modelo de economía colaborativa que impulsaron plataformas como Airbnb: aprovechar recursos que hoy están guardados y convertirlos en una oportunidad tanto para quien necesita usarlos como para quien puede generar ingresos con ellos.

Un taladro, una pregunta y una startup: cómo nació Givy

Detrás del proyecto está Bruno Rodríguez, quien empezó a desarrollar la idea a comienzos de 2026 en Bahía Blanca a partir de una situación cotidiana: necesitaba un taladro para hacer algunos arreglos en su casa y buscó una empresa de alquiler de herramientas.

"Esa fue la pregunta inicial: ¿por qué no poder alquilárselo a alguien que viva cerca, sin tener que golpearle la puerta ni pedírselo prestado, sino hacerlo a través de una plataforma, de forma organizada y segura?", relata Rodríguez.

Los usuarios pueden buscar objetos, elegir las fechas de uso y realizar reservas desde la plataforma

Mientras desarrollaba Givy, trabajaba como gerente en una empresa del sector retail. Cuando la compañía conoció el proyecto, decidió desvincularlo al considerar que podía existir un conflicto de intereses.

La situación lo obligó a elegir entre volver al mercado laboral o dedicarse de lleno a su desarrollo. Eligió la segunda opción y contó lo ocurrido en un video publicado en redes sociales. Según sus palabras, la historia de su desvinculación y su decisión de apostar por el proyecto generaron una fuerte repercusión y contribuyeron al aumento de las descargas.

"Cuando me desvincularon, tuve que elegir. Volver a buscar trabajo en relación de dependencia o apostar todo a Givy. Elegí Givy. Y lo conté en las redes porque me parecía que había que contarlo", expone.

Cómo funciona la app para alquilar objetos

El funcionamiento es sencillo. Una persona que tiene un objeto que utiliza poco puede publicarlo en Givy con fotos y características del producto. La inteligencia artificial ayuda a:

Identificar el artículo

Generar la descripción

Crear el título

Sugerir el precio diario

El precio de alquiler diario equivale, en promedio, a entre el 5% y el 10% del valor del producto

Del otro lado, quien necesita un producto por un período determinado puede buscarlo en su ciudad, elegir las fechas de uso y solicitar una reserva. El propietario acepta la solicitud y se habilita el pago mediante Mercado Pago.

Según puntualiza, Givy no retiene los fondos y el dinero se transfiere directamente al dueño. Entre los objetos que pueden publicarse hay herramientas, equipos de camping, cámaras, bicicletas, proyectores, artículos para eventos y productos deportivos.

"El precio sugerido de alquiler suele ubicarse entre el 5% y el 10% del valor del producto por día", precisa Rodríguez. La lógica es que una persona pague solamente por el tiempo que necesita utilizar algo, en lugar de comprar un producto que permanecerá guardado la mayor parte del año.

El desafío principal: cómo generar confianza entre desconocidos

Uno de los principales desafíos del modelo es generar confianza entre desconocidos. A diferencia de un clasificado o una publicación en Marketplace, Givy plantea un entorno cerrado y verificado, donde las identidades y las operaciones quedan registradas.

Para reducir los riesgos, la plataforma cuenta con distintas herramientas:

Identidad verificada: los usuarios deben validar su identidad mediante un sistema biométrico que combina DNI y prueba de vida. Si los datos no coinciden, no pueden operar en la plataforma.

Givy cobra una comisión del 10% por cada alquiler concretado y no cobra por publicar objetos

Registro del estado del objeto: cada alquiler incluye un video obligatorio de 10 segundos, grabado por ambas partes, para registrar las condiciones del producto antes de la entrega. Los videos deben cargarse hasta dos horas antes del momento acordado; de lo contrario, la reserva se cancela y se gestiona la devolución del dinero.

cada alquiler incluye un video obligatorio de 10 segundos, grabado por ambas partes, para registrar las condiciones del producto antes de la entrega. Los videos deben cargarse hasta dos horas antes del momento acordado; de lo contrario, la reserva se cancela y se gestiona la devolución del dinero. Reputación y antifraude: el sistema incorpora reputación entre usuarios, inteligencia artificial antifraude y un equipo de soporte para resolver disputas.

el sistema incorpora reputación entre usuarios, inteligencia artificial antifraude y un equipo de soporte para resolver disputas. Cobertura: Givy Protect ofrece una cobertura de hasta $200.000 ante daños o pérdidas. La compañía mantiene conversaciones con aseguradoras para ampliar ese monto mediante un seguro formal.

Además, cada operación queda registrada dentro de la plataforma. "No somos un grupo de WhatsApp de vecinos. Somos una plataforma con identidad verificada, pagos seguros y herramientas para proteger a las dos partes", sostiene.

El modelo de negocio: cobrar cuando los usuarios ganan

La plataforma no cobra por publicar objetos ni exige una suscripción. Su modelo se basa en una comisión del 10% sobre cada alquiler concretado, por lo que sus ingresos crecen a medida que aumenta la cantidad de operaciones.

Bruno Rodríguez comenzó a desarrollar Givy en Bahía Blanca tras una necesidad cotidiana

Para facilitar la adopción, los primeros tres alquileres de cada usuario están libres de comisión. De esta manera, la app busca que las personas prueben el servicio y completen sus primeras operaciones antes de empezar a pagar.

Además de su modelo de ingresos, otro aspecto particular de Givy fue la forma en que se desarrolló. Rodríguez no tenía formación como programador y tampoco contaba con inversión externa.

Conforme detalla, contratar un equipo de desarrollo podía requerir una inversión de entre u$s15.000 y u$s20.000, un monto que estaba fuera de sus posibilidades. Por eso, recurrió a herramientas de inteligencia artificial para desarrollar la aplicación. Actualmente, está disponible para Android y también cuenta con una versión web.

El próximo objetivo de expandirse fuera de Argentina

El próximo objetivo es Uruguay, donde ya recibe consultas de usuarios interesados en que Givy llegue al mercado. A nivel internacional, el alquiler entre personas ya funciona en categorías como herramientas, equipos tecnológicos y vehículos mediante plataformas como Fat Llama, ToolMates o Turo.

"Mientras el modelo está consolidado en otros mercados, en Argentina todavía se encuentra prácticamente inexplorado. La apuesta es consolidar la operación local, avanzar hacia Uruguay y utilizar ambos mercados como base para una futura expansión por Latinoamérica", concluye.