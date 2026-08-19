Tras retirarse a los 27 años, el hijo del Cholo se volcó a la representación de futbolistas y ya trabaja con figuras del fútbol argentino y europeo

Gianluca Simeone sorprendió en 2025 cuando decidió retirarse del fútbol profesional a los 27 años, después de una carrera que lo llevó por clubes de Argentina, Italia, Chile y España. Pero el segundo hijo de Diego Simeone no se alejó de la pelota, sino que cambió de lugar dentro de la industria y comenzó a trabajar como representante de futbolistas.

Su nueva actividad tomó especial visibilidad durante el Mundial 2026, donde acompañó a su hermano Giuliano y sigue desde las tribunas la campaña de la Selección Argentina. En paralelo, Gianluca desarrolla su carrera dentro de Impacto Deportivo Agency, una firma vinculada a la representación de jugadores.

El cambio le permitió aprovechar una experiencia que acumuló durante años dentro de los vestuarios. Aunque no logró consolidarse en las primeras divisiones del fútbol, pasó por distintos clubes y conoció desde adentro el funcionamiento del fútbol profesional.

Gianluca Simeone dejó el fútbol a los 27 años y cambió de lado

Gianluca decidió ponerle punto final a su carrera profesional después de quedar libre del Rayo Majadahonda, de España. El anuncio llegó en agosto de 2025, cuando tenía apenas 27 años.

Durante su recorrido como futbolista pasó por River Plate, Frosinone de Italia, Unión La Calera de Chile, Gimnasia y distintos clubes del ascenso español, entre ellos Ibiza, Tudelano y Rayo Majadahonda. Algunas estadísticas de su carrera contabilizan 149 partidos y 42 goles.

Su decisión no implicó un alejamiento definitivo del fútbol. Por el contrario, Gianluca comenzó una nueva etapa en un sector diferente de la misma industria: la representación de jugadores.

La elección tuvo además un componente familiar. El nuevo camino lo llevó a trabajar junto a Leonardo Rodríguez, representante histórico de Diego Simeone, dentro de Impacto Deportivo Agency.

El cambio también le permitió capitalizar un conocimiento que difícilmente puede adquirirse solamente desde afuera: el de haber sido futbolista y conocer las necesidades, negociaciones y dificultades que atraviesan los jugadores durante una carrera profesional.

cuál es el nuevo negocio de Gianluca Simeone con los futbolistas

Impacto Deportivo Agency se dedica a la representación de futbolistas y trabaja con jugadores de distintos niveles y mercados.

Entre los nombres que aparecen vinculados públicamente con la agencia figuran Nahuel Molina, Guido Mainero y Agustín Giay, mientras que distintas publicaciones también señalan el vínculo profesional con Giovanni Simeone, hermano de Gianluca.

Gianluca ya comenzó a participar en gestiones concretas. Uno de los primeros casos que trascendió fue el de Guido Mainero, a quien acompañó durante la renovación de su contrato con Platense.

De esta manera, su trabajo dejó de estar relacionado con entrenamientos, partidos y contratos como jugador para pasar al otro lado de las negociaciones.

La tarea de un representante puede abarcar distintos aspectos de la carrera profesional como la negociación de contratos, renovaciones, transferencias y planificación de la trayectoria deportiva. En un mercado internacional donde los pases pueden alcanzar cifras millonarias, la representación se convirtió en un negocio relevante dentro del fútbol.

Los millones que mueve el mercado en el que trabaja Gianluca

Uno de los ejemplos más recientes aparece justamente entre los jugadores vinculados públicamente con Impacto Deportivo.

Nahuel Molina dejó Atlético de Madrid y pasó a la Roma durante este mercado de pases por 18 millones de euros, cifra que contempla variables. La transferencia muestra la dimensión económica que puede alcanzar el mercado en el que ahora se mueve Gianluca.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no existe información pública sobre las comisiones o montos que percibe la agencia en la que trabaja Gianluca Simeone. Por eso, la transferencia sirve para dimensionar el volumen del negocio del fútbol profesional, pero no para calcular una supuesta fortuna personal del hijo del Cholo.

De futbolista a representante dentro del negocio familiar

La nueva actividad de Gianluca también profundiza una relación histórica de la familia Simeone con el mundo de la representación.

Su padre, Diego Simeone, trabaja desde hace años con Leonardo Rodríguez, quien además forma parte del proyecto de Impacto Deportivo en el que Gianluca inició su nueva etapa.

Pero el recorrido de Gianluca fue diferente al de su padre y sus hermanos. Mientras Diego construyó una carrera como futbolista y luego como entrenador, y Giovanni y Giuliano continuaron como jugadores profesionales, Gianluca decidió trasladar su experiencia hacia la gestión de carreras deportivas.

La elección llegó después de varios años en categorías inferiores y divisiones de ascenso. Su carrera no alcanzó el nivel de exposición de sus hermanos, pero le permitió conocer desde adentro una parte importante de la profesión futbolística.