La aerolínea más grande del mundo cambia en estos dos aspectos y marca el rumbo al resto

La compañía estadounidense revirtió una decisión que había tomado diez años atrás y ahora incluirá más pantallas en sus aviones y mejores asientos

La industria de la aviación comercial internacional presenció un importante giro en las estrategias de confort a bordo. American Airlines, una de las aerolíneas más grandes del planeta y miembro fundador de la alianza oneworld, anunció una transformación radical en toda su flota de aviones de fuselaje angosto. La compañía revertirá la política adoptada hace casi una década —cuando había comenzado a retirar los monitores individuales para fomentar que los pasajeros usaran sus propios dispositivos— e implementará un plan de inversión masivo enfocado en dos pilares fundamentales: la instalación de pantallas 4K en el respaldo de cada asiento y un aumento drástico en la oferta de asientos de categoría premium.

La medida busca elevar los estándares de confort a 35.000 pies de altura para hacer frente a la creciente demanda de los viajeros globales. "Estamos realizando una de las inversiones más importantes de nuestra historia en la experiencia a bordo. Desde el sistema de entretenimiento de última generación en el respaldo de cada asiento hasta un número considerablemente mayor de opciones de asientos premium, estas mejoras ofrecerán a nuestros clientes más formas de relajarse, mantenerse conectados y disfrutar de su viaje", afirmó Heather Garboden, directora de atención al cliente de la línea aérea.

Actualmente, las plazas de categoría superior representan cerca del 25% de la capacidad de sus aeronaves de pasillo único, pero el objetivo de la empresa es elevar esa proporción hasta alcanzar un 40% en los próximos años. Para lograrlo, reconfigurará la distribución interna de sus modelos Airbus A319 y A320 agregando filas adicionales en Primera Clase, al tiempo que adaptará sus flotas de A321neo y sus futuras entregas de Boeing 737 MAX 10 (que incluirán 24 asientos de Primera Clase). Paralelamente, se ampliará el espacio destinado a "Main Cabin Extra" (MCE), la opción que ofrece mayor espacio para las piernas, embarque prioritario, compartimentos superiores dedicados y bebidas de cortesía.

American Airlines pondrá pantallas de entretenimiento en todos sus aviones

American Airlines, con pantallas 4K, audio por Bluetooth y la llegada del Wi-Fi Starlink

El regreso de los monitores personales marcará un salto tecnológico significativo en las cabinas. Las nuevas pantallas se incorporarán en todos los aviones nuevos de Airbus y Boeing que la empresa reciba a partir de 2028, así como en las unidades reacondicionadas, sumándose a los más de 140 aviones de largo recorrido que ya poseen este equipamiento. La meta es completar la instalación en toda la flota a comienzos de la próxima década.

Entre las especificaciones técnicas y los beneficios del nuevo sistema de entretenimiento destacan:

Calidad de imagen y tamaño: Pantallas de gran formato con tecnología 4K, consideradas entre las más grandes del mercado norteamericano para aviones de fuselaje angosto.

Pantallas de gran formato con tecnología 4K, consideradas entre las más grandes del mercado norteamericano para aviones de fuselaje angosto. Conectividad y sonido: Incorporación de emparejamiento de audio por Bluetooth para conectar auriculares inalámbricos personales de forma directa y puertos USB-C de carga rápida en cada ubicación.

Incorporación de emparejamiento de audio por Bluetooth para conectar auriculares inalámbricos personales de forma directa y puertos USB-C de carga rápida en cada ubicación. Personalización y contenido: Un catálogo ampliado con películas, series, juegos y un mapa interactivo con datos del vuelo y el destino en tiempo real.

Un catálogo ampliado con películas, series, juegos y un mapa interactivo con datos del vuelo y el destino en tiempo real. Internet ultrarrápido: La experiencia de entretenimiento se complementará con la instalación de la red de Wi-Fi satelital de alta velocidad Starlink, que comenzará a implementarse en las aeronaves de fuselaje estrecho a partir de 2027.

American Airlines, cien años de historia y servicios de lujo en tierra

El anuncio coincide con la celebración de un hito institucional clave: American Airlines cumple su año centenario este 2026, tras haber iniciado sus operaciones como empresa de correo aéreo en 1926. En la actualidad, la compañía opera más de 6.000 vuelos diarios hacia más de 350 destinos en 60 países, transportando a más de 200 millones de pasajeros al año gracias a un equipo de 130.000 profesionales de la industria.

La renovación de la flota de cabina angosta se suma a una serie de inversiones integrales en la atención al usuario, que incluyen la ampliación de sus exclusivas salas VIP Flagship y Admirals Club con gastronomía a cargo de chefs galardonados, el concepto de comida para llevar "Provisions by Admirals Club" y alianzas con marcas de lujo globales como el champán Bollinger y la firma de café Lavazza.