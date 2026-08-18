Otro mes de récord en cantidad de argentinos viajando a Punta Cana

Un informe publicado por el Ministerio de Turismo de República Dominicana da cuenta del notable incremento de argentinos vacacionando en el país caribeño

El idilio entre los turistas argentinos y las playas paradisíacas del Caribe volvió a marcar un hito sin precedentes. Según el último informe estadístico presentado por el Ministerio de Turismo de República Dominicana, el país caribeño registró durante el pasado mes de julio de 2026 la llegada de 48.438 viajeros provenientes de la Argentina. Esta cifra representa un crecimiento interanual del 14% en comparación con el mismo mes del año anterior —cuando se habían alcanzado las 42.601 llegadas—, superando con holgura el ritmo de expansión global del destino y reafirmando su liderazgo entre las opciones internacionales preferidas por el mercado local.

El sobresaliente desempeño argentino acompañó el récord histórico absoluto que el destino caribeño anotó a nivel mundial, alcanzando en julio un total de 921.718 visitantes por vía aérea (+7% interanual). Al evaluar el acumulado de los primeros siete meses de 2026, la tendencia alcista se consolida de forma contundente: entre enero y julio 321.645 argentinos volaron hacia República Dominicana, un 14% más que en el mismo período de 2025. Con estos indicadores, la Argentina se afianzó sólidamente como el tercer mercado emisor de turistas hacia República Dominicana a nivel global —únicamente por detrás de gigantes como Estados Unidos y Canadá— y ratificó su posición como el principal emisor de toda América Latina.

La preferencia de los viajeros nacionales se apoya, además, en los altísimos niveles de satisfacción respecto a la calidad de atención y la infraestructura de servicios del país. Durante el mes de julio, los turistas evaluaron su experiencia general con una calificación promedio de 4,4 sobre 5 puntos, al tiempo que el 91% de los encuestados manifestó su intención explícita de regresar en sus próximas vacaciones.

Casi 50.000 argentinos viajaron en el mes de julio a República Dominicana: un crecimiento del 14% interanual

República Dominicana atrae argentinos con inversión hotelera, nuevos polos y un impacto socioeconómico positivo

La sostenida demanda por parte del público sudamericano marcha en paralelo con un fuerte proceso de inversiones, apertura de cadenas hoteleras de clase mundial y expansión de la oferta turística sostenible. Aunque Punta Cana se mantiene como el imán y epicentro indiscutido de las reservas, el desarrollo del sector muestra un panorama cada vez más equilibrado en diversos puntos geográficos del territorio dominicano: