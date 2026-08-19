El Gobierno aprobó el RIGI de Tecpetrol en Vaca Muerta y destraba una inversión de u$s6.400 millones

El Comité Evaluador aprobó el ingreso de Los Toldos II Este al RIGI. El proyecto de Tecpetrol aportará 70.000 barriles diarios y sumará 7.900 empleos.

El Gobierno nacional a través del Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó el ingreso del proyecto no convencional Los Toldos II Este, desarrollado por la empresa Tecpetrol en la cuenca neuquina. La iniciativa contempla un desembolso global de u$s6.400 millones orientado a multiplicar la escala de producción de crudo shale en la provincia del Neuquén.

La aprobación de este nuevo RIGI, que beneficia a una de las empresas insignia del Grupo Techint, se da luego del fuerte cruce que enfrentó al presidente Javier Milei con el holding conducido por Paolo Rocca, a quien el Presidente apodó "Don Chatarrín". A pesar de las duras críticas e indirectas que el mandatario dirigió al grupo industrial por la disputa de licitaciones estratégicas y diferencias en la política arancelaria, la decisión del Comité Evaluador confirma el beneficio para el proyecto millonario de la petrolera.

Desde marzo, Rocca encabeza el ranking de argentinos más ricos en la nueva edición del World’s Billionaires List de Forbes, luego de que Marcos Galperin registrara una caída en el valor estimado de su fortuna al frente del ecosistema de Mercado Libre. Ahora, Tecpetrol avanzará en la mayor inversión de su historia, por un total de u$s 6.400 millones, de los cuales más de u$s2.000 millones se desembolsarán hasta fines de 2027.

Según comunicó este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales, la viabilidad del proyecto dentro del marco normativo de incentivo permitirá acelerar el ritmo del desarrollo e incrementar en aproximadamente un 40% los recursos a ser desarrollados en el área. GyP, la empresa de energía de la provincia del Neuquén, participa con un 10% en el área.

La magnitud del plan no solo promete transformar el perfil productivo del bloque, sino que impulsará un fuerte impacto en la región con la generación de 3.100 empleos directos y 4.800 puestos de trabajo indirectos durante sus etapas de construcción y operación, además de fortalecer el emtramado pyme que rodea a todos los proyectos de Techint.

En materia de rendimiento operativo, el proyecto prevé alcanzar una producción de 70.000 barriles diarios de petróleo, explicó el ministro. Esta cifra consolidará a Tecpetrol entre los principales actores del segmento del crudo no convencional, reeditando la curva de aprendizaje que la compañía logró años atrás en el segmento del gas natural con su yacimiento insignia Fortín de la Piedra.

De las pruebas piloto a la infraestructura de gran escala

Ubicado en el hub norte de la ventana de petróleo de Vaca Muerta, cercano a Rincón de los Sauces, el bloque demandó un trabajo previo de delineación y un plan piloto cuyos resultados positivos de las etapas exploratorias iniciales fundamentaron la decisión de la empresa liderada por Ricardo Markous de escalar el yacimiento hacia un desarrollo masivo.

Para absorber y procesar los 70.000 barriles diarios proyectados, la operadora diseñó un esquema de instalaciones de superficie que incluye una Planta de Tratamiento de Crudo (CPF, por sus siglas en inglés) de última generación, módulos de separación gas-petróleo, sistemas de tratamiento de agua de producción y oleoductos de evacuación dedicados.

La construcción de estas facilidades operativas insumirá buena parte del capital aprobado por el Comité Evaluador en los primeros años de ejecución. La logística de transporte resulta clave, por lo cual la infraestructura de Los Toldos II Este se articulará con la red troncal de evacuación de la cuenca neuquina, conectando con los proyectos de exportación que la industria construye con el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y las ampliaciones del sistema de Oldelval .

Además de la instalación de la planta central de procesamiento, el programa de desarrollo intensivo prevé la perforación continua de decenas de pozos horizontales agrupados en pad o locaciones múltiples. Esta metodología permite optimizar el trabajo en superficie, reducir los tiempos de mudanza de los equipos de perforación y maximizar la eficiencia en las operaciones de perforación y fractura..

El horizonte de desarrollo del bloque también ejercerá un efecto dinamizador sobre la cadena de valor local y nacional. Unas 1.000 empresas proveedoras de servicios de perforación, completamiento, arenas de fractura, construcción civil y metalmecánica verán multiplicada su demanda, impulsando la ocupación de mano de obra calificada en Neuquén y zonas adyacentes.

Desde el punto de vista macroeconómico, el incremento de 70.000 barriles por día significará un aporte sustancial para la balanza comercial energética de la Argentina y a la compañía le permitirá llegar a una producción cercana a los 100.000 barriles diarios en la Cuenca Neuquina. Una gran parte de este volumen tendrá como destino final los mercados de exportación, generando divisas genuinas de forma sostenida a partir de la comercialización del crudo Medanito hacia mercadosinternacionales.

Las tensiones entre el Ejecutivo y el Grupo Techint

El trasfondo de esta aprobación se remonta a los desencuentros públicos entre el presidente MIlei y la conducción del grupo industrial. Las diferencias escalaron cuando desde la Casa Rosada se cuestionaron los costos y esquemas de provisión de insumos clave para proyectos de infraestructura, en particular en licitaciones vinculadas al suministro de caños y tubos de acero sin costura.

Desde el entorno presidencial se señalaron presuntas posiciones de monopolio y distorsiones de precios en el mercado local, lo que derivó en réplicas sobre la competitividad de la industria nacional. Milei en esa disputa verbal, se refirió a Paolo Rocca, reconocido como uno de los empresarios mas importantes de la Argentina, como "Don Chatarrín de los Tubitos CAROS" tras la polémica por la provisión de caños para el gasoducto donde la propuesta local perdió frente a una oferta proveniente de India.

Asimismo, la política de apertura comercial y la postura oficial en relación con la protección arancelaria frente a insumos importados sumaron puntos de fricción con la cúpula del holding. Mientras el Gobierno promovió la desregulación y la desgravación de bienes estratégicos para acelerar la llegada de inversiones, desde el sector metalmecánico conducido por Rocca advirtieron sobre los riesgos de primarizar la economía o exponer la cadena de valor local a la competencia en condiciones desiguales frente a potencias industriales extranjeras.

Los cruces se trasladaron durante semanas y de forma recurrente al terreno de las redes sociales y las presentaciones públicas, donde se intercambiaron cuestionamientos respecto al rol de las corporaciones tradicionales en la nueva etapa económica de la Argentina.

El aval otorgado a Los Toldos II Este bajo la órbita del RIGI deja en evidencia una instancia de pragmatismo entre ambas partes. Más allá de la retórica y las diferencias en materia de política industrial, la ratificación del proyecto demuestra que los incentivos fiscales, la certidumbre cambiaria a largo plazo y la escala exportadora de la cuenca neuquina lograron sobreponerse a la tirantez política, garantizando la continuidad de los desembolsos estratégicos en Vaca Muerta.

El giro de Tecpetrol hacia el petróleo

El paso dado por Tecpetrol reafirma el giro estratégico de la compañía hacia la diversificación de su portafolio en Vaca Muerta. Tras haber demostrado una capacidad técnica sin precedentes en la velocidad de ejecución de Fortín de Piedra -el mega yacimiento de shale gas que se convirtgió en el bloque más productiva de la Argentina- la empresa acelera ahora su pisada en la ventana de petróleo no convencional.

El compromiso financiero asentado bajo el RIGI ratifica que los incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios resultan determinantes para acelerar los plazos de desembolso en proyectos de capital intensivo. Y así lo vienen demostrando la presentación sucesiva de proyectos de las grandes compañías operadoras como YPF, Vista, Pama Energía, Pluspetrol, entre las que tienen los proyectos de inversión mas importantes.

La concreción de este plan consolida a Vaca Muerta como el mayor dinamizador de las inversiones de los úultimos años, al cual se está sumando el sector minero con sus proyectos de litio y los multimillonarios desarrollo de cobre que en conjunto prometen más de u$s150.000 millones de inversión por los próximos años