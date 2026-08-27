La láctea Mastellone recibirá u$s30 millones de Arcor y Danone para cancelar deuda tras la reorganización societaria de sus nuevos controlantes

El capital ingresará como aporte irrevocable a cuenta de futuras acciones, permitiendo reducir pasivos sin generar nuevas obligaciones de reembolso.

La sociedad aportante, controlada en partes iguales por Arcor y Danone, formalizó este respaldo tras el inicio de su joint venture lácteo en agosto.

Mastellone Hnos recibirá una inyección de u$s30 millones de parte de La Serenísima Unida S.A. para cancelar deuda y fortalecer su estructura financiera.

Mastellone Hnos recibirá una inyección de u$s30 millones destinada a cancelar deuda tras una refinanciación, después de un semestre en el que redujo su endeudamiento pero mantuvo resultados negativos y a poco más de un mes de haber aprobado un aporte irrevocable por hasta u$s70 millones para atender vencimientos y necesidades de capital de trabajo.

El dinero será aportado por La Serenísima Unida S.A. (LSU), la sociedad que quedó en el centro de la nueva estructura y que es controlada por Arcor y Danone de Francia con el 50% del capital cada una.

El joint venture comenzó a funcionar el 1° de agosto pasado, luego de completarse la operación que integró Mastellone con el negocio lácteo local de Danone y Logística La Serenísima.

La nueva inyección de fondos surge de un hecho relevante enviado por Arcor a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el pasado 26 de agosto, y también del Acta de Directorio N° 2479, documentación remitida por la compañía a los mercados.

Según esos documentos, LSU realizará un "aporte irrevocable a cuenta de futuras suscripciones de acciones" de Mastellone por u$s30 millones, y el hecho relevante precisa que los recursos "serán aplicados a cancelar deuda".

El mecanismo implica que el dinero ingresará a Mastellone a cuenta de una posterior capitalización y no como un nuevo préstamo que la compañía deba devolver.

La documentación no detalla cómo se fondeará LSU para efectuar el desembolso por lo cual, aunque Arcor y Danone participen en partes iguales de la sociedad, no surge de la presentación qué proporción de los fondos corresponde económicamente a cada socio.

Qué antecedentes de aportes financieros tiene Mastellone

La operación tiene como antecedente inmediato una decisión adoptada por Mastellone el 23 de julio, antes de que comenzara a funcionar la estructura definitiva del joint venture.

Ese día, una asamblea de la compañía aprobó un aporte irrevocable por hasta u$s70 millones, según el hecho relevante, la síntesis y el acta de la reunión publicados por Mastellone entre sus comunicaciones enviadas a la CNV.

Los fondos contemplados entonces tenían como destino atender vencimientos de deuda de corto plazo y necesidades de capital de trabajo. La documentación actual no establece que los u$s30 millones sean adicionales a aquellos u$s70 millones ni informa que el monto total previsto haya aumentado a u$s100 millones. Tampoco identifica expresamente el nuevo desembolso como un tramo de la capitalización aprobada en julio.

La presentación conocida ahora sí incorpora dos precisiones como que LSU será la sociedad aportante y los u$s30 millones tendrán como destino la cancelación de deuda de Mastellone.

El Acta de Directorio N° 2479 de Arcor vincula la operación con el joint venture celebrado con Compagnie Gervais Danone y con la reorganización societaria iniciada el 1° de agosto.

Cómo es la deuda financiera actual de Mastellone Hermanos

La inyección se produce después de un semestre en el que Mastellone redujo su deuda financiera neta, de acuerdo con los estados financieros correspondientes al período de seis meses finalizado el 30 de junio de este 2026.

En ese balance, se destaca que la compañía terminó el semestre con aproximadamente $239.418 millones de deuda financiera neta, frente a unos $314.326 millones al cierre de diciembre de 2025, además de haber registrado una pérdida neta cercana a $4.790 millones durante los primeros seis meses del año.

Los números se sumaron a un ejercicio 2025 que también había terminado con resultado negativo y en el cual registró un rojo de $65.366 millones, después de haber cerrado 2024 con ganancias.

Los estados contables correspondientes al primer semestre fueron aprobados por el directorio de Mastellone el 6 de agosto y publicados por la compañía entre sus comunicaciones societarias el 7 de agosto.

Qué obligaciones negociables emitió La Serenísima en el mercado

Antes del aporte aprobado en julio por Arcor y Danone, la compañía dueña de la marca La Serenísima había buscado financiamiento en el mercado de capitales.

En junio emitió Obligaciones Negociables (ON), Clase 2 y Clase 3, dentro de su programa de deuda, tal como quedó registrado en el suplemento de prospecto correspondiente a ambas series que fue publicado el 16 de junio.

La Clase 2 fue colocada por u$s56.430.053, mientras que la Clase 3 alcanzó los $41.351.097.471, aunque ambas emisiones y el aporte que realizará LSU tienen una naturaleza diferente.

En el caso de las ON incorporaron pasivos sujetos a vencimientos, mientras que los u$s30 millones ingresarán como un aporte irrevocable a cuenta de futuras acciones y será utilizado para cancelar deuda existente, de acuerdo con el destino informado en el hecho relevante del 26 de agosto.

Cómo nació La Serenísima Unida

La sociedad que ahora realizará el aporte es el resultado de la reorganización con la que Arcor y Danone concentraron sus negocios lácteos en la Argentina.

La relación de Grupo Arcor con Mastellone comenzó en 2015 cuando, junto con Bagley Latinoamericana, sociedad que comparte con Danone, realizaron distintos aportes de capital que llevaron al grupo a alcanzar una participación del 49% de las acciones de la láctea, según la información institucional de Arcor.

El siguiente movimiento se produjo el 24 de marzo pasado, cuando Arcor y Danone anunciaron la adquisición conjunta del 51% restante de Mastellone Hermanos.

La información oficial de Arcor precisó que la adquisición se realizó a través de Bagley y formó parte de un acuerdo más amplio entre los dos grupos para crear un joint venture lácteo.

Tras esa adquisición, Arcor y Danone avanzaron con la reorganización de las participaciones y operaciones comprendidas en el acuerdo.

La Serenísima Unida quedó como la sociedad del joint venture, con una participación del 50% para cada grupo y control compartido. La nueva estructura se hizo efectiva el 1° de agosto pasado cuando ingresó en la CNV el hecho relevante de Arcor fechado el 31 de julio que informó el inicio del joint venture y la reorganización societaria.

Días después, la información pública de Arcor ante el organismo comenzó a identificar tanto a LSU como a Mastellone entre sus sociedades vinculadas.

El negocio que está bajo una misma estructura

El acuerdo no se limitó a modificar la composición accionaria de Mastellone ya que, según el anuncio oficial realizado por Arcor en marzo, el joint venture fue diseñado para operar el negocio lácteo de Danone en la Argentina; Mastellone Hermanos y Logística La Serenísima.

La integración reúne categorías como leches, dulce de leche, quesos, manteca, crema, yogures y postres y cuenta con 11 plantas productivas, de acuerdo con la información difundida al anunciar la transacción.

Para Arcor y Danone, el acuerdo amplió una relación societaria que ya mantenían desde 2005 precisamente a través de Bagley Latinoamérica.