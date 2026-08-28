El exfutbolista contó cómo comenzó a invertir en el campo, cuánto pagó por una hectárea en 2006 y qué hacía con los ingresos que generaba

Leonardo Ponzio encontró fuera del fútbol una actividad que comenzó a construir mientras todavía desarrollaba su carrera profesional y que terminó convirtiéndose en una parte importante de su patrimonio. Su primera operación fue en 2006, cuando decidió destinar parte de sus ingresos a una inversión cerca de Las Rosas, su pueblo natal en Santa Fe.

Ponzio contó este recorrido en una entrevista con El Campo Podcast, uno de los espacios de La Fábrica del Podcast dedicado a las historias y protagonistas del sector agropecuario.

La decisión estuvo marcada por su historia familiar y por un consejo que recibió de su abuelo cuando recién comenzaba su carrera en Primera. La recomendación apuntaba a destinar sus primeros ingresos a un activo que pudiera conservar y hacer crecer con el tiempo.

El abuelo de Ponzio murió en 2005 y, un año después, el exfutbolista concretó aquella primera inversión. Su padre tuvo un papel central en la operación y lo acompañó en el análisis de la compra.

Cómo fue la primera inversión de Ponzio en el campo

La operación se realizó cerca de Las Rosas, a pocos kilómetros del lugar donde actualmente tiene su casa. Se trataba de un establecimiento que había funcionado como lechería y cuyo valor rondaba los u$s11.000 por hectárea en 2006.

Ponzio no precisó cuántas hectáreas adquirió, por lo que no es posible determinar el monto total de aquella primera operación a partir de su relato.

Con el tiempo, aquella compra dejó de ser solamente una inversión patrimonial y pasó a tener una lógica productiva. Durante las vacaciones que tenía mientras jugaba en Europa, viajaba a la Argentina y participaba de distintas tareas vinculadas con el campo.

La actividad también quedó en manos de su familia. Su padre asumió buena parte del manejo y mantuvo una estrategia basada en la rotación de cultivos, combinando distintas producciones en lugar de concentrarse únicamente en la soja.

Cómo reinvirtió el dinero que generaba el campo

Uno de los aspectos más interesantes de la estrategia de Ponzio fue el destino que le dio a los ingresos generados por la actividad.

En lugar de retirar las ganancias, decidió reinvertirlas dentro del propio negocio. El dinero se destinó a nuevas inversiones en tierras, compra de maquinaria y mejoras en la estructura productiva.

La administración se apoyó además en un esquema familiar. Mientras Ponzio analizaba nuevas oportunidades y definía parte de la estrategia, su padre, su cuñado y profesionales vinculados con la actividad participaban de la gestión cotidiana.

De esta manera, la inversión fue creciendo alrededor de una lógica de largo plazo, con la intención de aumentar el patrimonio y mejorar la capacidad productiva de los campos.

Por qué eligió este tipo de inversión

La decisión de apostar por el campo también estuvo relacionada con la forma en que Ponzio manejó los ingresos que obtuvo durante su carrera futbolística.

A diferencia de otras alternativas que le propusieron, el exjugador prefirió mantenerse alejado de negocios que no conocía y evitar inversiones que pudieran poner en riesgo tanto el capital como sus relaciones personales.

Su estrategia estuvo más vinculada con activos que pudiera entender, controlar y desarrollar con el tiempo, una mirada que también había incorporado a partir de los consejos de personas mayores que conoció durante su carrera.

El campo encajaba con esa lógica y, además, tenía un componente personal: su vínculo con Las Rosas y con la actividad agropecuaria desde su infancia.

La inversión inmobiliaria que hizo en España

El campo no fue la única inversión que realizó durante su etapa como futbolista. Mientras jugaba en España, Ponzio también avanzó con la compra de una casa en Zaragoza. La operación estuvo vinculada con las condiciones de financiamiento que encontró en ese país, donde pudo acceder a una hipoteca a 30 años.

La compra le permitió transformar parte de sus ingresos en un activo inmobiliario mientras continuaba desarrollando su carrera profesional en Europa.

Qué hizo con su patrimonio después del retiro

Con el retiro del fútbol llegó una nueva etapa en la administración de su patrimonio. Ponzio pasó de pensar en cómo preservar los ingresos obtenidos durante su carrera a concentrarse en mejorar y hacer crecer los activos que ya había construido.

En ese recorrido, el campo se convirtió en uno de los principales ejes de su estrategia. La inversión inicial realizada en 2006 evolucionó hacia una actividad productiva sostenida por la reinversión, la gestión familiar y una mirada de largo plazo.

Así, lejos de la cancha, el exfutbolista construyó un patrimonio basado en tierra, producción agropecuaria e inversiones inmobiliarias, siguiendo una estrategia que comenzó con un consejo familiar y que mantuvo durante buena parte de su carrera profesional.