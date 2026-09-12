Cuánto hay que invertir en una franquicia de sándwiches de miga de la cadena La Fábrica

El negocio apuesta por sucursales de proximidad y espera recuperar la inversión en 18 a 24 meses, con facturaciones mensuales de hasta $50 millones.

Abrir una franquicia de la marca requiere una inversión total de entre u$s63.500 y u$s65.500, incluyendo el canon inicial y gastos de obra civil.

La cadena de sándwiches de miga La Fábrica proyecta 35 aperturas hacia 2026, consolidando su expansión con 80 locales actuales en todo el país.

La cadena de sándwiches de miga La Fábrica, atraviesa uno de sus años de mayor expansión con franquicias. Con 80 locales, 12 propios y 68 franquiciados, proyecta cerrar 2026 con cerca de 35 nuevas aperturas y una inversión que parte de u$s44.500 para quienes quieran sumarse a la red. El avance incluye plazas del interior como Córdoba, Salta, Jujuy y Neuquén, mientras amplía su planta para acompañar el crecimiento.

El negocio nació en 1994 cuando Gabriel Matyas, uno de sus fundadores, había abierto una fábrica de tortas en Monte Castro y lanzó una promoción de sándwiches para empujar las ventas. "La ventas fueron tan grandes que alteraron los planes y se volcaron a los sándwiches", cuenta a iProfesional Ariel Matyas, hijo del cofundador y actual director comercial de La Fábrica.

En aquellos años, comprar sándwiches de miga implicaba encargarlos con anticipación en una panadería. La Fábrica propuso la venta inmediata. Elaboraba durante todo el día, mantenía la góndola abastecida y ofrecía cajas armadas para que el cliente entrara, eligiera y se fuera en pocos minutos.

La segunda mitad de los años noventa fue de crecimiento acelerado. La compañía abrió alrededor de 30 locales propios e integró buena parte de la producción con una panificadora, un frigorífico y una fábrica de tortas. Después llegaron la crisis de 2001, distintos ciclos de consumo y la pandemia que golpeó justo en el corazón del negocio; los cumpleaños y demás reuniones sociales.

"La caja de 50 triples era nuestro producto más vendido. Eso supone una encuentro de diez o doce personas, algo imposible en pandemia. Hoy, lo que más se vende es la docena", cuenta Matyas.

La cadena no dejó de atender las necesidades de los cumpleaños ni las reuniones, pero siguiendo los nuevos hábitos, tuvo que acercarse a un consumo más cotidiano. Sumó medialunas, achicó las presentaciones y comenzó a pensar sus sucursales como negocios de proximidad, capaces de resolver una merienda o un desayuno sin esperar una ocasión especial. Ahora trabaja en un sistema para exhibir sándwiches por unidad y ampliar la variedad de sabores incorporando sandwiches gourmet para ampliar la oferta.

La cadena llegó a Santa Fe, Rosario y Córdoba y prepara aperturas en Salta, Jujuy y también Neuquén

Esa transformación también explica la búsqueda de mayor capilaridad. Hasta hace poco, su expansión se concentraba en CABA y GBA; ahora la empresa ya tiene dos locales en la ciudad de Santa Fe, presencia en Rosario y una apertura en Córdoba. Según detalló Matyas, también avanza con una nueva ruta hacia Salta y Jujuy, mientras construye una sucursal en Neuquén.

Parte de los interesados ya pagó la franquicia y busca ubicación. Otros locales están en obra. "Creo que vamos a llegar a unas 35 aperturas, aunque algunas pueden pasar al año próximo", precisa.

La estructura industrial puede abastecer hasta 150 puntos de venta, según las estimaciones de la compañía. La Fábrica opera tres plantas en las que produce el pan de miga, medialunas y otros panificados de lunch. También elabora su propio jamón, fracciona el queso, prepara la mayonesa y cocina los huevos.

Los sándwiches, pese al nombre de la marca, no llegan terminados al comercio. Un sandwichero los arman cada día en el local. "El pan se entrega feteado, el jamón y el queso tienen una medida especial para evitar desperdicios, la mayonesa llega preparada y el huevo, cocido y sin cáscara. El franquiciado solo tiene que armarlos en el local", explica Matyas.

Según los registros de la empresa, la red vende alrededor de un millón de sándwiches mensuales, unos 12 millones al año. La docena de jamón y queso es la presentación más elegida y cuesta $19.900, un valor que coincide prácticamente con el ticket promedio.

Desde u$s44.500 cuesta abrir una franquicia de La Fábrica

La inversión llave en mano parte actualmente de u$s44.500. La comercialización de las franquicias se realiza a través de la consultora Franquicias que Crecen, según contó Matyas. El monto incluye el equipamiento, la cámara de frío, las heladeras, la marquesina, las divisiones internas, la puesta en marcha, la capacitación y u$s1.000 en mercadería inicial.

No cubre el ingreso al inmueble ni toda la obra civil. El franquiciado debe afrontar el depósito, el adelanto y la comisión inmobiliaria, además de entregar el local con pisos, paredes y techo en condiciones, aire acondicionado y termotanque. De acuerdo con la experiencia de las últimas aperturas, esos trabajos y el ingreso al local demandan entre u$s10.000 y u$s12.000 adicionales.

También hace falta reforzar el capital de trabajo. Matyas calcula que el stock necesario ronda los u$s10.000. Como el paquete inicial ya contempla u$s1.000 en mercadería, el desembolso extra se acerca a u$s9.000. La inversión total se ubica así entre u$s63.500 y u$s65.500, aunque puede variar según el inmueble y las condiciones del contrato.

Una vez terminada la obra civil, la empresa estima 30 días para instalar el negocio y capacitar al equipo. Los locales pueden comenzar en 30 metros cuadrados, aunque una superficie de entre 40 y 50 metros resulta más conveniente. La cadena prioriza avenidas principales y, cuando es posible, esquinas ubicadas sobre la mano de mayor circulación.

"Hoy el país está muy complicado, horrible con muchos negocios cerrando. Es malísimo, pero esto a nosotros nos abrió oportunidades porque ahora conseguis locales vacios y muchos muy buenos. Hay disponibilidad de inmuebles en avenidas donde antes era difícil entrar. Una de las últimas inauguraciones fue sobre la avenida Santa Fe al 3000, a dos cuadras del Alto Palermo", dice.

La capacitación combina clases teóricas y práctica en una sucursal de la red. Allí se enseña a preparar los productos, manejar el sistema de facturación, realizar pedidos y atender al público. No se exige experiencia gastronómica.

La docena de jamón y queso cuesta $19.900 y actualmente es la presentación más vendida de la marca

Sí se pide presencia. "Esto no es una inversión financiera. Es un negocio y hay que poner capital, pero también gestión. No significa estar doce horas por día en el local, aunque la cabeza tiene que estar siempre ahí", advierte el director comercial.

La marca busca franquiciados con conocimiento de su zona y disposición para impulsar acciones propias. La empresa aporta campañas y materiales generales, pero espera que cada operador construya vínculos con clubes, medios y comercios cercanos. "Varios comenzaron con una unidad y hoy manejan dos, tres, cuatro o hasta cinco locales", remarca el empresario.

Según los registros informados por Matyas, una sucursal factura en promedio entre $30 millones y $35 millones mensuales. Los locales mejor ubicados o con mayor desarrollo comercial superan los $40 millones y, en algunos casos, los $50 millones.

El margen parte del 10% al 12%. Cuando las ventas pasan los $40 millones puede acercarse al 15%, mientras que por encima de $50 millones se ubica entre el 18% y el 20%, siempre de acuerdo con las cifras aportadas por la compañía. El recupero de la inversión se estima entre 18 y 24 meses, aunque algunos casos pueden demorarse más.

"Hay que estar obsesionado con construir venta. No alcanza con abrir y esperar. Un negocio que factura $30 millones puede dejar un 10%, pero hay que apuntar a llevarlo a $40 millones o $50 millones porque ya vimos muchos casos que lo consiguieron", sostiene Matyas.

La Fábrica llegó a tener operaciones en Brasil, pero después de la pandemia eligió concentrar recursos en la Argentina. La expansión internacional sigue entre las posibilidades y hubo conversaciones con potenciales máster franquiciados de países limítrofes, aunque hoy el plan pasa por cubrir nuevas ciudades del país. Hay producción para hacerlo, locales disponibles y un producto que, aun cuando las reuniones se achicaron, conserva su lugar en la mesa. "El nuestro es un negocio muy estable. Por más que caiga un poco, siempre se consumen sándwiches de miga y una torta para un cumpleaños.", resume Matyas.