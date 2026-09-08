Pese a la caída del consumo y la mayor competencia, Hunter ganó terreno en Perramus y aceleró la apertura de su primera tienda exclusiva

Hunter cumplió su primer año en la Argentina con resultados que sorprendieron a Perramus. Según los registros de la empresa, la marca británica ya aporta hasta el 20% de las ventas en algunos locales, agotó buena parte de su primera colección de verano y adelantó la apertura de su primera tienda exclusiva. El acuerdo también puso a la compañía argentina en el radar de otras etiquetas internacionales.

La sociedad comenzó en julio de 2025. Perramus firmó un acuerdo por seis años para importar las famosas botas de lluvia, accesorios y otros productos de Hunter, además de diseñar y fabricar localmente parte de su colección. El plan original contemplaba desarrollar primero el canal mayorista y aprovechar la red de 18 locales de la marca argentina. La tienda propia llegaría más adelante.

El regreso coincidió con uno de los momentos más complejos para la industria textil argentina. A la caída del consumo se sumó la apertura de las importaciones, que amplió la cantidad de productos y marcas disponibles. Para Francisco Vaca Arenaza, gerente comercial de Perramus, Hunter y Náutica, el principal desafío no es solamente que se compra menos, sino que ahora hay más empresas compitiendo por el mismo bolsillo.

"El consumo está desafiante, pero lo más representativo es cuánto creció la oferta. Llegaron marcas que no estaban y aparecieron nuevos jugadores. Para el consumidor es interesante porque tiene más opciones, pero para las empresas significa competir mucho más", explicó Vaca Arenaza en diálogo con iProfesional.

La primera tienda exclusiva de Hunter ya abrió en Rosario antes del plazo previsto para el año 2027 (Gentileza Hunter- Perramus)

En medio de esa pelea por las ventas, Hunter encontró un espacio. Según Vaca Arenaza, algunos comercios multimarca decidieron incorporarla aun cuando cuidaban sus compras para evitar acumular prendas sin salida. Perramus también aprovechó sus locales en shoppings y corredores comerciales para darle visibilidad desde el primer día.

"Un operador que nos compra para después venderle al consumidor no va a invertir si no tiene cierta certeza de que el producto puede funcionar. Hubo comercios que sumaron Hunter porque vieron la posibilidad de agregar ventas y ofrecer algo que hasta ese momento no tenían", sostuvo.

Los resultados también alteraron el calendario de aperturas. "Por contrato teníamos el compromiso de abrir un local exclusivo de Hunter durante 2027. Veníamos buscando una ubicación en Buenos Aires, pero apareció esta oportunidad en Rosario y se dio antes de lo previsto", contó Vaca Arenaza.

La propuesta llegó de un operador que ya trabajaba con Perramus en esa ciudad y había incorporado productos Hunter dentro de su negocio. Las ventas lo convencieron de avanzar con un espacio dedicado exclusivamente a la etiqueta inglesa.

"En algunos locales, Hunter llegó a sumar un 20% de la venta. Si miramos toda la empresa, todavía no alcanza el 10%, porque seguimos en una etapa de penetración y desarrollo", explicó el ejecutivo.

Cómo Hunter cambió el negocio de Perramus y atrajo a otras marcas

Las botas Wellington siguen siendo el producto más reconocible de Hunter, pero una de las primeras sorpresas llegó con las sandalias y otros modelos livianos que Perramus incluyó en el primer embarque. La mayor parte se agotó antes del período de mayor demanda del verano. Para la próxima temporada, según detalló Vaca Arenaza, la empresa decidió duplicar el volumen de esa categoría.

Las botas son el emblema de Hunter, pero las sandalias sorprendieron por su elevada demanda estival (Gentileza Hunter- Perramus)

El acuerdo con Hunter tiene una particularidad. Además de comercializar los productos internacionales, Perramus obtuvo autorización para diseñar y fabricar determinadas categorías en la Argentina bajo los parámetros de la marca. Así amplió la oferta con indumentaria, mochilas, paraguas, gorros y accesorios.

La empresa cuenta con una planta de 3.000 metros cuadrados en el barrio porteño de San Cristóbal y más de un siglo de experiencia en prendas para protegerse de la lluvia y el frío. La fábrica continúa activa, aunque la menor demanda dejó más capacidad sin utilizar. Al mismo tiempo, la incorporación de Hunter y Náutica obligó a sumar desarrollo creativo.

"Hoy estamos produciendo menos, pero generando más. Incorporamos diseñadoras para trabajar modelos que antes no desarrollábamos. Hay productos que hacemos en nuestra planta y otros que producimos con proveedores, pero el desarrollo es nuestro", señaló Vaca Arenaza.

La llegada de Hunter y Náutica también cambió la posición de Perramus frente a compañías extranjeras. Su fábrica, la experiencia para desarrollar colecciones, el conocimiento del mercado argentino y una red que combina locales propios, franquicias y puntos multimarca comenzaron a funcionar como carta de presentación.

Según el gerente comercial, otras marcas internacionales se acercaron para explorar posibles acuerdos con Perramus. Vaca Arenaza prefirió no revelar cuáles son porque las conversaciones todavía no derivaron en nuevos contratos.

"Ahora estamos más expuestos a nivel mundial. Viajamos y trabajamos con grupos extranjeros que empiezan a conocer cómo desarrollamos la cadena de valor y cómo elaboramos productos en nuestra fábrica. Eso hace que aparezcan propuestas", sostuvo.

Perramus prepara hoy en Recoleta un local propio para reunir a Hunter y Náutica en el mismo espacio (Gentileza Hunter - Perramus)

Perramus, sin embargo, no planea sumar más marcas de manera inmediata. La prioridad es consolidar los tres negocios que ya administra y evitar que una nueva incorporación les quite espacio a los existentes.

"Estamos abiertos a incorporar un negocio si entendemos que puede encajar bien en nuestro universo. Pero queremos que cada marca esté bien atendida y que una incorporación no canibalice lo que ya tenemos. Tiene que sumar y potenciar", afirmó.

La transformación también empieza a verse en los locales. Además de la tienda exclusiva de Hunter en Rosario, el grupo desarrolla espacios que reúnen a Perramus, Hunter y Náutica en un mismo espacio. Cada marca conserva su identidad, exhibición y packaging, en un formato similar al de una tienda departamental.

El modelo "Trimarca" ya funciona en Rosario y Mar del Plata, mientras la empresa prepara un local propio en OH! Buenos Aires. La expansión continuará en octubre con la apertura de una tienda propia de Náutica en Unicenter.

El local de Rosario seguirá siendo, por ahora, la única tienda exclusiva de Hunter. Perramus mantiene a Buenos Aires dentro de sus planes, pero todavía no confirmó una ubicación ni una fecha de apertura.