La compañía reducirá el 10% de su plantilla y limitará el trabajo remoto mientras sus rivales amplían los servicios de vehículos autónomos en EE.UU.

Uber prepara despidos para 3.300 empleados como parte de una reorganización de su estructura. El recorte representa el 10% de una plantilla de 34.000 personas y se concentrará principalmente en puestos jerárquicos de alto costo.

El recorte fue comunicado por el CEO de la empresa, Dara Khosrowshahi, a través de un mensaje dirigido a los trabajadores, según informó Reuters. Frente a las versiones que vinculaban la reducción de personal con la incorporación de inteligencia artificial, el ejecutivo aclaró que esa tecnología no fue el motivo de la decisión.

La reorganización apunta, según la explicación de Khosrowshahi, a simplificar el funcionamiento interno de la compañía y liberar recursos para otras áreas consideradas estratégicas.

"Una organización más ágil implicará una mayor claridad en la responsabilidad, decisiones más rápidas y más tiempo dedicado a la construcción que a la coordinación. Además, generará ahorros que pretendemos reinvertir en crecimiento, innovación y las capacidades que serán más importantes en los próximos años", explicó Khosrowshahi.

Uber cambia su modelo laboral y busca reducir costos

El ajuste no quedará limitado a la cantidad de empleados. La empresa también modificará de manera significativa su política de trabajo remoto.

Solo el 1% de los trabajadores podrá mantener un esquema completamente remoto. Para el resto continuará la modalidad de tres días de trabajo presencial en la oficina. Los conductores no estarán alcanzados por este cambio, ya que la medida se refiere a la organización laboral de los empleados de la compañía.

El mercado recibió favorablemente el anuncio. Las acciones de Uber avanzaron 2% este miércoles, en medio de las expectativas de una mejora en el desempeño financiero derivada de la reorganización.

La evolución anual, sin embargo, sigue siendo negativa: los papeles acumulan una caída del 8%, en un contexto de mayor presión competitiva dentro del sector.

La carrera por los vehículos sin conductor se acelera

Mientras Uber reorganiza su estructura, otras compañías avanzan con servicios de transporte capaces de prescindir de un conductor humano.

Los llamados robotaxis son vehículos de alquiler que utilizan sistemas de conducción autónoma para trasladar pasajeros. Su expansión representa una segunda etapa en el desarrollo de este mercado y amenaza con modificar el modelo tradicional de las plataformas de movilidad.

Entre las empresas que impulsan esta transformación aparecen Waymo, perteneciente a Alphabet; Zoox, de Amazon; y Tesla, con su proyecto Cybercab.

La expansión se produjo prácticamente en simultáneo con el anuncio de Uber.

Zoox informó que realizará pruebas en Houston y San Diego, con las que llevará su servicio a su duodécima ciudad estadounidense.

informó que realizará pruebas en Houston y San Diego, con las que llevará su servicio a su duodécima ciudad estadounidense. Waymo , por su parte, comunicó nuevos desembarcos en Denver, San Diego y Tampa. Con esas incorporaciones, la compañía ampliará su presencia hasta alcanzar 14 ciudades en Estados Unidos.

, por su parte, comunicó nuevos desembarcos en Denver, San Diego y Tampa. Con esas incorporaciones, la compañía ampliará su presencia hasta alcanzar 14 ciudades en Estados Unidos. Tesla también prepara una expansión de su proyecto. La empresa tiene previsto acelerar la producción del Cybercab en Austin, Texas, antes del lanzamiento de su servicio de transporte autónomo.

Uber tiene acuerdos con sus rivales, pero necesita avanzar

La particularidad de la situación de Uber es que la compañía no está completamente al margen de este proceso. De hecho, mantiene acuerdos con algunas de las empresas que desarrollan robotaxis. Waymo es uno de esos casos. Sus vehículos sin conductor operan en Austin y Atlanta mediante la plataforma de Uber.

Sin embargo, la expansión de los servicios autónomos no colocó a Uber en una posición central dentro de ese nuevo mercado. La situación genera inquietud entre los propios ejecutivos de la compañía, especialmente ante el crecimiento de competidores que están desarrollando sus propias flotas.

Las previsiones internas reflejan la magnitud del desafío. Uber calcula que podría tener que destinar cerca de u$s10.000 millones durante los próximos años para acelerar la investigación y el desarrollo de un servicio propio basado en vehículos completamente autónomos.

La apuesta responde a un cambio que la propia compañía contempla para el futuro: el sistema actual, sustentado en vehículos de alquiler manejados por conductores humanos, tendería a perder espacio a medida que se consoliden los robotaxis.

Así, el ajuste de personal, la reducción del trabajo remoto y la búsqueda de recursos para nuevas tecnologías aparecen dentro de una misma transformación. Uber intenta hacer más eficiente su estructura mientras enfrenta una industria en la que sus principales competidores avanzan hacia un modelo de transporte sin chofer.