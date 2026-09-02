La operación suma fibra, presencia en nuevas ciudades y negocios corporativos, mientras avanza el reordenamiento por la compra de Movistar por Telecom

Este movimiento reordena el mercado de telecomunicaciones en Argentina, afectado por la compra de Telefónica por Telecom.

La operación suma red FTTH e infraestructura en CABA, Córdoba, Rosario y Tucumán, fortaleciendo el B2B de Telecentro.

Telecentro adquiere iPlan por u$s260 millones para expandir su red de fibra óptica y negocio corporativo.

Telecentro acordó la adquisición de iPlan por alrededor de u$s260 millones y sumará una red de fibra óptica, presencia en nuevas ciudades y una cartera relevante de clientes corporativos, en momentos en que el mercado argentino de telecomunicaciones atraviesa un proceso de reordenamiento después de la compra de Telefónica Argentina por Telecom.

La operación también acelera dos estrategias que Telecentro ya había puesto en marcha: la migración de su infraestructura hacia fibra óptica y el crecimiento del negocio empresarial.

La compañía había anunciado un programa de unos u$s400 millones para avanzar desde su red híbrida de fibra y coaxial hacia FTTH. Además, proyectó que el segmento B2B represente el 20% de sus ingresos hacia 2030.

La compra de iPlan le permite a Telecentro sumar infraestructura ya desplegada en fibra, presencia en CABA, Córdoba, Rosario y Tucumán, más de un millón de hogares pasados y una compañía con una larga trayectoria en el mercado empresarial.

Las cifras difundidas alrededor de la operación atribuyen ingresos superiores a u$s600 millones a Telecentro y unos u$s130 millones a iPlan durante 2025. De confirmarse esos valores, el conjunto se aproximaría a los US$750 millones anuales. Se trata de estimaciones vinculadas con la transacción y no de balances consolidados de ambas empresas.

El cierre definitivo está previsto para las próximas semanas. Hasta el cierre de esta nota, no se había publicado una resolución de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) que apruebe la operación.

El mercado de telecomunicaciones empezó a moverse

La compra aparece menos de tres meses después de que la ANC estableciera las condiciones para autorizar la adquisición de Telefónica Argentina por Telecom.

La resolución fijó un plazo de 18 meses para que Telecom complete las desinversiones. La principal obliga a transferir a un operador independiente seis millones de clientes móviles activos, cuatro millones en el AMBA y dos millones en el resto del país, junto con espectro suficiente para prestar el servicio.

También deberá desprenderse de 211.400 clientes de Internet fijo en 28 localidades. En CABA, el paquete incluye infraestructura FTTH.

La medida busca corregir la concentración resultante de la operación. Antes de la compra, Claro tenía 41,8% del mercado móvil, Personal 33,8% y Movistar 24,4%. Sin los remedios, Telecom hubiera concentrado alrededor de 58% de las líneas y Claro el 42% restante.

La primera propuesta conocida para cumplir con esas condiciones llegó en agosto, cuando Telecom presentó a Metrotel como potencial comprador de los activos.

La compañía, controlada por Riverwood Capital y Blackstone, tiene su negocio concentrado principalmente en infraestructura y servicios corporativos. Facturó alrededor de US$55 millones en 2025 y cuenta con unos 8.000 kilómetros de fibra. Una eventual incorporación de millones de líneas móviles, clientes fijos, espectro e infraestructura modificaría considerablemente su escala actual.

Los activos que suma Telecentro

Telecentro ya era uno de los principales operadores de banda ancha fija. Durante la investigación de Telecom-Telefónica informó a Defensa de la Competencia que su infraestructura pasaba por alrededor de seis millones de hogares. Según información presentada durante el expediente, Telecentro era a nivel nacional el tercer operador de Internet residencial, con 13,5% del mercado.

iPlan agrega una red desarrollada directamente sobre fibra óptica y más de 100.000 clientes residenciales, además de su posición histórica entre empresas.

Ese último segmento resulta particularmente relevante para Telecentro. En 2025 la compañía reforzó su negocio corporativo mediante un acuerdo para comercializar Starlink entre organizaciones, empresas y profesionales. También desarrolla servicios sobre su Data Center de Lomas del Mirador, con capacidad para hasta 600 racks. El objetivo declarado es que el B2B alcance el 20% de la facturación hacia 2030.

iPlan aporta una cartera construida desde su nacimiento alrededor de pequeñas y medianas empresas, grandes corporaciones, conectividad, data center y cloud. El negocio residencial fue incorporado recién en 2016.

También llega en medio de su propia transformación tecnológica. Durante Telco Transformation Latam 2026, realizado en agosto en Río de Janeiro, Hernán Arcidiacono, CTO de iPlan, sostuvo que la compañía trabaja con un horizonte de cinco años sobre automatización, gestión de datos, inteligencia artificial y redes autónomas.

"La tecnología está disponible. El desafío más importante es cambiar la manera de pensar, una transformación para los próximos cinco años para entender los desafíos y verlos de manera transversal en la organización", señaló.

Qué pasará con los reclamos de Telecentro

La investigación de Defensa de la Competencia sobre Telecom-Telefónica también dejó documentada una limitación que la compra de iPlan no modifica.

Telecentro informó que posee licencias para operar servicios móviles, tanto como operador de red como virtual, pero no tiene espectro asignado. El organismo consideró que esa situación la colocaba en desventaja frente a compañías capaces de integrar telefonía fija, Internet, televisión y servicios móviles.

La propia Telecentro señaló durante el expediente que la posibilidad de ofrecer paquetes convergentes es "muy relevante" para captar y retener clientes.

iPlan hizo una observación similar ante el organismo y sostuvo que para un prestador resulta "altamente relevante" incorporar servicios móviles a su oferta.

La adquisición fortalece, por lo tanto, áreas donde Telecentro ya tenía presencia: banda ancha fija, fibra óptica y empresas. También amplía su alcance territorial y aumenta su escala.

Por ahora no modifica la diferencia frente a Telecom y Claro en telefonía móvil. Tampoco existe información que permita afirmar que Telecentro esté interesada en los seis millones de clientes y el espectro que Telecom deberá transferir. Ese proceso continúa abierto y la ANC deberá aprobar finalmente al comprador que se presente.

Lo concreto es que el tablero empezó a cambiar. Desde que Competencia fijó las condiciones para Telecom-Movistar, Telecom propuso a Metrotel como adquirente de sus activos y Telecentro avanzó sobre iPlan por US$260 millones.

La primera operación busca resolver una obligación regulatoria. La segunda agrega escala, fibra y negocio corporativo. Ambas se producen mientras el mercado redefine cómo quedará repartida la infraestructura y la competencia después de la salida de Telefónica.