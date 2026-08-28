Telecom y Claro multiplican sus apuestas en Inteligencia Artificial y centros de datos

Las operadoras de telecomunicaciones expanden sus centros de datos en Buenos Aires para automatizar redes y ofrecer servicios en la nube

El sector busca monetizar sus redes ofreciendo servicios de nube, ciberseguridad y procesamiento a empresas, compitiendo con proveedores globales.

Telecom prepara sus 16 centros de datos para edge computing, mientras Claro invirtió 30 millones de dólares en infraestructura para servicios TI.

Las operadoras de telecomunicaciones en Argentina integran inteligencia artificial en sus redes para automatizar procesos y reducir costos operativos.

Las telecomunicaciones argentinas dejaron de competir exclusivamente por cobertura, cantidad de antenas o kilómetros de fibra. Telecom, que opera bajo la marca Personal, confirmó que prepara sus 16 centros de datos distribuidos en el país para soportar computación de borde y de inferencia ("edge computing" e "inference computing", y que proyecta multiplicar por cinco su capacidad de procesamiento.

Claro, por su lado, completó este año un nuevo centro de datos en Buenos Aires con una inversión de 30 millones de dólares, 650 kW iniciales de potencia en tecnologías de la información (TI) y arquitectura modular escalable.

El objetivo es doble: incorporar inteligencia artificial (IA) dentro de sus propias redes para automatizar operaciones y reducir costos, y al mismo tiempo transformar esa infraestructura en una nueva fuente de negocios vendiendo computación en la nube (servidores de acceso remoto, en la jerga informática), ciberseguridad y procesamiento avanzado al mercado corporativo.

Las cifras que dimensionan la apuesta de las telcos por la IA

Un informe de la consultora IDC publicado a principios de 2026 estimó que las compañías de telecomunicaciones invertirán u$s617 millones en inteligencia artificial durante este año en América latina. Brasil concentra aproximadamente la mitad del desembolso. La consultora proyecta que la inversión en IA aplicada a telecomunicaciones crecerá a una tasa anual compuesta del 37% entre 2024 y 2029

A su vez, según un estudio de NTT Data y MIT Technology Review, las telcos proyectaron para 2025 aumentos de hasta el 50% en inversiones en IA y automatización respecto del año anterior

El AI Performance Study 2026 de PwC agrega un dato que incomoda: apenas el 20% de las empresas concentra el 74% de los retornos generados por inteligencia artificial, con 7,2 veces más retorno que el resto. La diferencia no está en la tecnología que usan sino en cómo la implementan.

Ese doble desafío fue uno de los ejes del Telco Transformation Latam 2026, realizado el 19 y 20 de agosto en Río de Janeiro. Allí, ejecutivos de Personal, IPLAN y Vivo coincidieron en que la inteligencia artificial permite operar redes más eficientes, y además abre la puerta a monetizar infraestructura que antes era puramente un centro de costos.

Cómo aplica Personal la inteligencia artificial en sus redes de Argentina

Rubén Delgado, jefe de la transformación de redes autónomas de Personal Argentina, anunció durante el encuentro brasileño: "Vamos a aumentar nuestra capacidad de cómputo en un factor de cinco".

Sin embargo, advirtió que incorporar algoritmos de IA no alcanza para avanzar hacia redes más autónomas. Uno de los principales obstáculos está en los datos. Para Delgado, resulta "innegociable" construir una visión única y confiable de la infraestructura antes de delegar decisiones sobre ella.

El desafío se complejiza aún más tras la compra de Telefónica Argentina por u$s1.245 millones, acordada en febrero de 2025. Esa operación implica el despliegue de la red 5G más rápida de Argentina que hoy disputan las distintas operadoras

En ese escenario, Telecom anticipó que sus 16 centros de datos asumirán parte del procesamiento necesario. "Ese edge computing, ese inference computing, se hace en data centers cercanos a nosotros: los 16 data centers que Telecom tiene en la Argentina se están preparando para tomar ese desafío", señalaron desde la compañía.

El objetivo es acercar progresivamente el procesamiento al lugar donde se generan los datos, algo crítico para aplicaciones de baja latencia y para correr modelos de IA sobre las propias redes.

En qué iniciativas ya está trabajando IPLAN

Desde una escala diferente, IPLAN transita el mismo proceso. Hernán Arcidiacono, director de tecnología de la compañía, planteó en el encuentro en Río de Janeiro que la tecnología dejó de ser necesariamente la barrera principal.

"La tecnología está disponible. El desafío más importante es cambiar la manera de pensar, una transformación para los próximos cinco años para entender los desafíos y verlos de manera transversal en la organización. Es usar la tecnología adecuada y en el momento adecuado", afirmó.

La empresa comenzó a trabajar en iniciativas de redes autónomas, automatización, agentes de IA y gestión de datos. El horizonte de cinco años planteado por Arcidiacono muestra que la industria espera una evolución gradual: no se trata de una única inversión sino de la integración progresiva de sistemas, datos y procesos.

El objetivo final es pasar de automatizaciones donde una persona define las reglas previamente a sistemas de automatización similares a los que aplican Movistar y Telecom en la atención de clientes de forma silenciosa, analizar el estado de la red y decidir por sí mismos qué acciones ejecutar.

La estrategia que sigue Claro

La segunda cara de la inversión quedó clara también en Brasil. Luis Carlos Couto Souza, gerente senior del núcleo de datos y voz del operador brasileño Vivo, lo resumió así: "Cuando se piensa en IA, pensamos en eficiencia, pero creo que se va a traducir también en monetización".

La definición apunta al interrogante central que enfrentan las operadoras: cómo transformar las inversiones en redes y tecnología en nuevas fuentes de ingresos. Una infraestructura capaz de administrarse dinámicamente puede ofrecer diferentes niveles de conectividad según las necesidades de cada cliente empresarial. Pero las compañías también están ampliando su oferta hacia la nube, ciberseguridad, procesamiento, Internet de las cosas (IoT), redes privadas y servicios administrados.

Claro sigue esa estrategia. Su nuevo centro de datos en Buenos Aires fue desarrollado para soportar servicios de conectividad, nube y cargas avanzadas de procesamiento, incluida inteligencia artificial.

A nivel regional, la alianza de Claro con Nvidia y Oracle la convierte en el primer "Nvidia Cloud Partner" de América latina, permitiéndole participar directamente de la demanda empresarial de procesamiento de IA.

Las telcos comienzan así a competir en un mercado donde sus rivales ya no son solamente otras operadoras, sino también proveedores globales de infraestructura y servicios en la nube.

Qué otra apuesta hacen las operadoras para monetizar las redes 5G

La transformación de las redes también resulta clave para encontrar nuevos usos comerciales de la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil (5G). El mismo informe de IDC proyectó un crecimiento de las tecnologías destinadas a conectar máquinas y dispositivos: para Brasil, estimó que las conexiones IoT podrían alcanzar los 65 millones durante 2026, impulsadas por servicios públicos, logística y salud.

IDC también anticipó el avance de 5G RedCap, una tecnología pensada para conectar equipos que necesitan más capacidad que las redes IoT tradicionales pero no todas las prestaciones de un teléfono móvil 5G.

Para las operadoras, el crecimiento de estas conexiones representa una alternativa concreta para encontrar nuevos ingresos sobre las inversiones realizadas, especialmente en el desarrollo y la implementación de tecnología 5G en el país

La evolución de IoT también suma complejidad a la operación: cuantos más dispositivos y servicios debe administrar una red, mayor es el volumen de información que debe procesar y más relevante se vuelve la automatización.

En ese punto convergen las dos caras de la estrategia discutida en Río: utilizar inteligencia artificial para operar redes cada vez más complejas y, al mismo tiempo, aprovechar esas mismas redes para vender servicios que generen nuevos ingresos.