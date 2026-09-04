Cuánto salen las zapatillas de la marca internacional Cole Haan que llega a Argentina

La firma, de casi 100 años de historia, prepara su llegada a un shopping porteño y ya vende algunos productos en su tienda online

Los precios de zapatillas y zapatos rondan los $240.000, con cuotas sin interés y descuentos, marcando su expansión estratégica en el país.

La firma abrirá su primera tienda física en Galerías Pacífico antes de fin de año, complementando su reciente lanzamiento de venta online.

La marca estadounidense Cole Haan desembarca oficialmente en Argentina con una propuesta de calzado y lifestyle que combina diseño y comodidad.

La histórica marca estadounidense de calzado y lifestyle Cole Haan se suma a la lista de empresas internacionales que llegaron a Argentina en el último tiempo. Lo hará con una tienda en un shopping porteño y ya lanzó su sitio online, con precios de zapatillas y zapatos que rondan los $240.000.

Según confirmaron desde la marca, antes de fin de año esperan inaugurar su nuevo local en Galerías Pacífico, el emblemático shopping ubicado en la peatonal Florida, en pleno centro porteño.

"A través de un nuevo socio local, los consumidores argentinos podrán pronto descubrir la propuesta de Cole Haan: diseño atemporal, comodidad innovadora y desempeño versátil, con una tienda física y una experiencia de compra digital", sostuvieron desde la firma.

La marca estadounidense Cole Haan llega a Argentina y desembarca en un shopping

Cole Haan fue fundada en 1928 y actualmente vende calzado y accesorios "a través de una combinación única de artesanía, innovación con propósito y estilo americano atemporal", tal como se define la firma. Y señala que sus productos se adaptan "sin esfuerzo al trabajo, el ï¬n de semana, los viajes y la vida cotidiana".

Sobre su llegada al país, Adrian Santos, Vicepresidente Senior de Internacional en Cole Haan, sostuvo: "Argentina representa un hito signiï¬cativo en la continua expansión internacional de Cole Haan y reaï¬rma nuestro compromiso con el fortalecimiento de nuestra presencia global".

"Estamos muy contentos de presentar la marca Cole Haan a los consumidores argentinos y esperamos recibirlos en nuestra primera tienda en Galerías Pacíï¬co más adelante este año", agregó.

Y resaltó que el nuevo local ofrecerá a los consumidores "un espacio para descubrir las propuestas de calzado y lifestyle de Cole Haan, incluyendo las franquicias icónicas de la marca: ØriginalGrand, reconocida por su diseño híbrido pionero; ZERØGRAND, deï¬nida por su ï¬exibilidad ultraliviana; y GrandPrø, destacada por su versatilidad con inspiración deportiva".

La apertura marcará la primera presencia física de Cole Haan en el país y representa un hito importante en su estrategia de crecimiento a largo plazo en América Latina. Además, Cole Haan ya lanzó una plataforma de comercio electrónico, donde ya se pueden comprar muchos de sus productos, entre los que se destacan zapatillas y zapatos para hombres y mujeres.

Cuánto sale el calzado de Cole Haan

De acuerdo a un relevamiento realizado por iProfesional en la flamante página web de Cole Haan, los precios del calzado rondan los $240.000. Hay zapatillas, zapatos y botas, entre otros artículos para la actividad diaria o eventos especiales.

En todos los casos, se pueden pagar en 3 cuotas sin interés. También ofrece envío gratis en compras que superen los $300.000 y un 15% de descuento para la primera compra. A continuación, algunos de los precios que ofrece la marca:

La marca Cole Haan vende zapatos y zapatillas para mujeres

Zapatillas y zapatos de mujer

Women's GrandPrø Breakaway Lace-To-Toe Sneakers: $242.00

Women's ZERØGRAND Rexanna Waterproof Sneakers: $272.000

Women's ZERØGRAND Waterproof Field Hiking Boot: $310.000

Women's Felicia Bow Pumps: $272.000

Women’s Camea Chelsea Bootie: $326.000

Women's ØriginalGrand Stitchlite™ Wingtip Oxfords: $217.000

Women's Grand Ambition Autumn Boots: $388.000

Women's Eileen Buckle Drivers: $242.000

Zapatillas de hombre

Men's GrandPrø Tennis 2.0 Sneakers: $242.000

Men's Grandprø Topspin Waterproof Sneakers: $287.000

Men's Grandprø Court Skyweave Sneakers: $326.000

Men's ZERØGRAND Overtake II Golf Shoes: $255.000

Men's Grandprø Luxe Mile Sneakers: $287.000

Men's Generation ZERØGRAND III Sneakers: $242.000

Algunos de los modelos de zapatillas para hombre que vende Cole Haan en Argentina

De Mango a H&M: otras marcas internacionales que llegan a Argentina

Lo concreto es que el mercado argentino de la indumentaria atraviesa una nueva etapa de apertura a las marcas internacionales, que vuelven a mirar al país con planes de expansión que incluyen desde locales físicos hasta canales de venta online y, en algunos casos, proyectos con alcance regional.

Uno de los próximos desembarcos será el de Mango, que prepara su regreso para comienzos de septiembre de la mano de Grimoldi. La marca española abrirá su primer local en Alto Palermo, con una superficie cercana a los 700 metros cuadrados, y también pondrá en marcha su canal de comercio electrónico.

El acuerdo contempla la apertura de cinco locales durante los próximos cinco años, con una inversión estimada en torno a u$s2,5 millones anuales, considerando tanto los establecimientos como la compra de mercadería.

A diferencia de Kiabi, Mango se ubica dentro del segmento de fast fashion y moda accesible, con una propuesta basada en diseño y colecciones internacionales. Su posicionamiento la acerca a competidores como Zara.

La operación también representa una nueva oportunidad para Grimoldi, compañía con una extensa trayectoria en el negocio del calzado y experiencia en la gestión de marcas internacionales. Con Mango, el grupo sumará una participación directa en el mercado de indumentaria.

En este caso, toda la mercadería será importada. La operación argentina no desarrollará sus propias colecciones, sino que seleccionará los productos de las líneas internacionales que serán comercializados en el país.

H&M prepara su llegada para 2027

La incorporación de nuevos jugadores al segmento de moda accesible no terminará con Mango. H&M, uno de los principales grupos globales del fast fashion, tiene previsto desembarcar en Argentina durante 2027.

La primera tienda de la marca sueca estará ubicada también en Alto Palermo y será operada por Hola Moda.

El ingreso de estas compañías refleja un escenario diferente para el mercado local. El consumidor argentino conoce las marcas internacionales, sigue sus colecciones y, sobre todo, puede comparar los precios de los productos en Argentina con los que tienen en otros países.

Por eso, uno de los principales desafíos para las nuevas operaciones será ofrecer precios suficientemente competitivos para convencer al consumidor de comprar en el mercado local.

Armani Exchange y Lucky Brand apuntan al segmento premium

La nueva ola de aperturas también alcanza a las marcas de mayor posicionamiento.

Armani Exchange marcará el regreso del grupo italiano a la Argentina después de su salida en 2009. Su primera tienda estará en Unicenter y será operada por Grupo Tucci.

La estrategia contempla una expansión progresiva. Primero desembarcará Armani Exchange, la propuesta más urbana y accesible del grupo, mientras que Emporio Armani tiene previsto comenzar su expansión durante 2027.

Como anticipo de la llegada de los locales, la compañía ya comenzó a comercializar perfumes en Argentina a través de su tienda oficial en Mercado Libre.

Otra marca estadounidense que desembarca es Lucky Brand, especializada en denim. La firma abrirá su primera tienda en DOT Baires Shopping, con el respaldo del grupo Oxford.

El proyecto contempla una inversión inicial de u$s1 millón y una expansión que podría alcanzar los 30 locales. La compañía también busca atacar uno de los principales problemas que enfrentan las marcas internacionales en Argentina: la diferencia de precios respecto del exterior.

Lucky Brand acordó comercializar sus productos en el país con valores alineados con los precios de Estados Unidos, una estrategia que apunta a reducir el incentivo de los consumidores a comprar indumentaria en el extranjero.

Bestseller llega con tres marcas y apuesta por el Interior

El desembarco internacional también incluye a Bestseller, uno de los principales grupos de indumentaria de Dinamarca, que ingresará al mercado argentino con tres de sus marcas: Jack & Jones, Only y Balmohk.

Las propuestas estarán orientadas a distintos públicos. Jack & Jones se concentra principalmente en indumentaria masculina, mientras que Only está dirigida al segmento femenino. Balmohk completará la oferta del grupo con su propia propuesta dentro del mercado de moda.

El desarrollo local estará a cargo de Grupo One, compañía que también participa de la llegada de Kiabi y de la expansión de Decathlon en Argentina.

El plan contempla una inversión de u$s50 millones para abrir 40 tiendas en cinco años.

La estrategia, además, busca ampliar el mapa geográfico de las nuevas marcas. Rosario aparece entre las ciudades contempladas dentro de los planes de expansión, en una señal de que el desembarco de firmas internacionales ya no queda limitado exclusivamente a Buenos Aires.

El movimiento marca un cambio en el mercado: las principales marcas globales comienzan a pensar su llegada a Argentina con una mirada más amplia, que combina locales físicos, comercio electrónico, precios competitivos y, en algunos casos, una estrategia que utiliza al país como plataforma para avanzar sobre otros mercados de la región.