La empresa lanzó una oferta internacional para colocar ON por hasta u$s750 millones y prefinanciar su plan de inversiones en Vaca Muerta

YPF puso en marcha una operación financiera internacional para recomprar y cancelar hasta u$s500 millones de bonos con vencimientos en 2027 y 2029 y reemplazar ese pasivo por una nueva emisión de Obligaciones Negociables (ON), a nueve años, cuyo vencimiento quedará establecido en 2035.

De acuerdo con las condiciones preliminares distribuidas entre los inversores, la petrolera estatal espera colocar entre u$s500 millones y u$s750 millones, con una tasa orientativa de entre 7,85% y 7,90% anual.

Si la demanda y el costo resultan convenientes, podrá destinar una parte de los fondos que excedan las necesidades de la recompra a prefinanciar su programa de inversiones de 2027.

Los datos surgen de analizar un reporte enviado por la empresa que dirige Horacio Marín a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el pasado 7 de septiembre.

El documento autoriza inicialmente el lanzamiento de la ON Clase XLIV por hasta u$s500 millones, ampliables hasta el máximo disponible dentro del Régimen de Emisor Frecuente, actualmente fijado en u$s1.513,8 millones.

En cuanto a la tasa y el volumen definitivos, surgirán del proceso de colocación, por lo cual el rango de entre u$s500 millones y u$s750 millones y el rendimiento cercano al 8% funcionan como referencias preliminares de mercado, mientras que el documento oficial establece una tasa fija a licitar y permite ampliar la emisión si YPF recibe suficientes órdenes.

Qué bonos de YPF se canjearán en la operación

La operación tiene dos partes conectadas, teniendo en cuenta que, por un lado, ofrecerá la nueva Clase XLIV en la Argentina y en el exterior, mientras que, por otro, utilizará una parte o la totalidad de los recursos para adquirir bonos anteriores, pagar los intereses devengados y afrontar los gastos asociados.

Los títulos aceptados serán retirados de circulación y cancelados, mientras que el resto continuará vigente bajo sus condiciones originales.

El primer bono es la Clase LIII, que paga una tasa anual de 6,95% y vence en 2027 y del cual quedan en circulación u$s643,4 millones.

En ese caso, YPF ofrece u$s1.017,50 por cada u$s1.000 de capital, además de los intereses acumulados hasta la fecha de liquidación.

La segunda oferta alcanza a la Clase XVII, con vencimiento final en 2029 y una tasa escalonada de 2,5% y 9%, con un capital original que era de u$s747,8 millones, pero las amortizaciones realizadas redujeron el saldo pendiente a cerca de u$s641 millones.

En este caso, la propuesta asciende a u$s1.042 por cada u$s1.000, más los intereses devengados.

Los precios representan primas de 1,75% para el bono de 2027 y de 4,2% para el título de 2029 y la documentación aclara que esas contraprestaciones no responden a una valuación independiente y deja en manos de cada inversor la decisión de participar.

Prioridad para la deuda que vence el año próximo

YPF comenzará por las ON que debe cancelar en el 2027, identificadas con el nivel de prioridad uno y solamente después aplicará el saldo disponible a la Clase XVII de 2029, ubicada en el segundo nivel.

Si las propuestas recibidas superan el precio máximo de compra, la compañía podrá aplicar un prorrateo y, de ese modo, aceptar sólo una parte de los títulos ofrecidos hasta completar el límite establecido y devolverá los restantes a sus tenedores.

La recompra no exige una adhesión mínima y cada oferta conserva independencia jurídica,además de que la empresa puede completar una, modificar sus condiciones o finalizarla sin adoptar necesariamente la misma decisión respecto de la otra.

También anunció que, al adjudicar la nueva Clase XLIV, tiene la intención de otorgar cierto grado de preferencia a los inversores que hayan ofrecido sus bonos anteriores o comunicado una intención firme de hacerlo.

En ese contexto, la petrolera dará prioridad a la recompra del bono con vencimiento en 2027 antes de utilizar el saldo disponible para adquirir el título de 2029.

Cómo son los plazos de las nuevas ON de YPF

En cuanto a la Clase XLIV, estará denominada, integrada y pagadera en dólares en el exterior; el capital se amortizará íntegramente en la fecha de vencimiento, en lugar de cancelarse mediante cuotas parciales, mientras que el plazo se ubicará dentro del noveno aniversario desde la emisión.

Si la operación se liquida durante este mes de septiembre, el vencimiento quedará fijado en 2035, aunque la fecha exacta se informará en el aviso de resultados.

De todos modos, la tasa será fija y se definirá con las ofertas de los inversores, con lo cual la referencia inicial de entre 7,85% y 7,90% puede variar, en tanto que el precio de emisión también será determinado al cierre y podrá ser distinto del 100% del valor nominal.

Esas dos variables permitirán conocer el costo efectivo de la refinanciación, aunque hasta entonces, resulta posible afirmar que YPF extenderá el vencimiento de una parte de su deuda, pero no que reducirá su costo financiero.

Por otra parte, las ON se instrumentarán mediante un contrato de fideicomiso regido por la ley del Estado de Nueva York y permanecerán depositadas en The Depository Trust Company, con una oferta internacional dirigida a inversores institucionales calificados en Estados Unidos, bajo la Regla 144A, y a inversores de otros países mediante la Regulación S.

Calendario y condiciones de la licitación de YPF

La compra de los bonos anteriores está condicionada a que YPF concrete la Clase XLIV y obtenga recursos suficientes.

La nueva emisión, en cambio, puede completarse aunque la recompra resulte inferior al monto proyectado.

La oferta permanecerá abierta hasta las 18 del miércoles 16 de septiembre, salvo una prórroga o terminación anticipada y, hasta ese momento, los inversores también podrán retirar las instrucciones presentadas.

De todos modos, la compañía podrá ampliar el precio máximo, modificar condiciones, extender los plazos o cancelar las ofertas de acuerdo con la legislación aplicable.

YPF designó como organizadores internacionales a BBVA Securities, Itaú BBA, JP Morgan y Santander US Capital Markets. En la Argentina participan Balanz, Banco Galicia, Macro Securities, Santander Argentina, Latin Securities, Banco CMF y Cucchiara y Compañía. Sodali & Co. actúa como agente de información y de la oferta.

Inversiones concentradas en Vaca Muerta

La posibilidad de obtener dinero adicional aparece mientras YPF ejecuta un programa de inversiones que podría alcanzar u$s6.200 millones durante este 2026, con alrededor del 70% de los fondos dirigido al desarrollo de petróleo y gas no convencionales.

En cuanto a los resultados financieros de YPF del segundo trimestre, la compañía registraba una deuda financiera neta de u$s7.654 millones y un índice de endeudamiento de 1,09 veces y durante ese período obtuvo un EBITDA ajustado de u$s2.804 millones y generó un flujo de caja libre de u$s824 millones.

En cuanto a su producción total, alcanzó los 544.000 barriles equivalentes diarios, impulsada por el crecimiento de Vaca Muerta.

El petróleo no convencional promedió cerca de 213.000 barriles diarios, y la empresa proyecta aproximarse a los 250.000 barriles hacia el cierre de este 2026.

La estrategia comandada por Horacio Marín concentra recursos en los yacimientos no convencionales y reduce la exposición a campos maduros con costos operativos más elevados.

Como parte de ese proceso, YPF avanzó con la salida de áreas convencionales en Chubut, Río Negro, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Tierra del Fuego.

En agosto acordó transferir siete concesiones ubicadas en Mendoza y La Pampa por un valor conjunto de u$s405 millones, sujeto a los ajustes y condiciones de cierre correspondientes.

En paralelo, incrementó sus participaciones en activos estratégicos de Vaca Muerta mediante adquisiciones y canjes que involucraron cerca de u$s1.000 millones entre 2024 y este 2026.

Infraestructura para crecer y exportar

El aumento de la producción exige ampliar la capacidad de transporte, por lo cual YPF participa con cerca del 30% en Vaca Muerta Oil Sur, el sistema que conectará la cuenca neuquina con una nueva terminal marítima en Punta Colorada, Río Negro.

El proyecto contempla un oleoducto de 440 kilómetros y una infraestructura capaz de operar con buques de gran porte con el objetivo de habilitar una nueva salida al mercado internacional para el petróleo producido en Vaca Muerta.

En el negocio del gas, YPF desarrolla Argentina LNG junto con Eni y XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de ADNOC como parte de un proyecto que prevé plantas flotantes, infraestructura de procesamiento y un gasoducto dedicado a la exportación.

La compañía también posee el 25% de Southern Energy, integrada además por Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar.

La primera unidad flotante, con capacidad de 2,45 millones de toneladas anuales, tiene previsto comenzar a operar durante la segunda mitad de 2027, mientras que una segunda planta de 3,5 millones de toneladas se incorporaría en 2028.