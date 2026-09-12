La cadena de heladerías tiene más de 2.000 locales en cinco países y permite financiar hasta la mitad de la inversión inicial. Qué requisitos pide

Grido es una de las cadenas de franquicias más grandes de la Argentina y mantiene un fuerte plan de expansión para los próximos años. Para quienes buscan abrir un negocio propio, la compañía informa que la inversión inicial para poner una franquicia parte de u$s60.000, aunque el emprendedor puede acceder a un esquema de financiación de hasta el 50%.

Esto significa que el capital mínimo requerido parte de u$s30.000, mientras que el resto de la inversión puede financiarse bajo las condiciones establecidas por la empresa.

Cuánto cuesta abrir una franquicia Grido

De acuerdo con la información oficial difundida por la empresa, la inversión inicial parte de u$s60.000. El modelo contempla locales de al menos 80 metros cuadrados, una población mínima de 8.000 habitantes y permiten financiar hasta el 50% del proyecto.

Asimismo, la empresa informa una rentabilidad anual que parte del 15%, aunque este dato corresponde al modelo de negocio comunicado por la empresa y no representa un rendimiento garantizado para todos los locales.

El resultado final depende, entre otros factores, de la ubicación, el nivel de ventas y los costos de operación. La inversión contempla lo siguiente:

Equipamiento de frío

Mobiliario

Stock inicial de productos

Adecuación del local

Con respecto a los costos operativos, el sistema no contempla el pago de una regalía mensual. En cambio, establece un fee de ingreso de 500 kilos de helado y un canon de servicios desde 45 kilos. La empresa informa que la recuperación del capital invertido está en torno a los 24 meses.

Qué requisitos pide Grido para abrir una franquicia

Además del capital, la compañía establece una serie de condiciones para quienes quieran convertirse en franquiciados.

La empresa exige dedicación personalizada y full time al negocio, residencia en la zona donde funcionará la franquicia y disponibilidad del capital mínimo de inversión. La empresa también evalúa el perfil del postulante antes de avanzar.

En cuanto al local, Grido establece una superficie mínima de 80 metros cuadrados y una población de referencia de al menos 8.000 habitantes. La compañía también contempla otra alternativa: propietarios de locales de 60 metros cuadrados o más pueden postular el inmueble para convertirlo en una Grido o para que sea alquilado por un franquiciado.

Cuántas franquicias tiene Grido

El tamaño que alcanzó la cadena es uno de los principales atractivos de su modelo. En 2026, Grido superó las 2.000 franquicias distribuidas en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Perú. De hecho, es la mayor franquiciante del país.

A su vez, la empresa cuenta con 1300 heladerías sociales y en 2025 cerró una producción de 94 millones de kilos de helados y dos millones de kilos de alimentos congelados.

El total de la operación productiva de la empresa se concentra en Córdoba, específicamente en el Parque Industrial Ferreyra. Allí la empresa tiene una planta de 33.000 metros cuadrados cubiertos que ya se encuentra cerca de su límite de capacidad, la cual es de 100 millones de kilos al año.

En dichas instalaciones se procesan cerca de 300.000 litros de leche provenientes de la cuenca láctea cordobesa. Asimismo, la empresa emplea alrededor de 10.000 personas en toda su red, de acuerdo con los datos difundidos por la compañía.

Helacor, la empresa propietaria de Grido, proyecta invertir entre u$s80 millones y u$s100 millones hasta 2030. El plan contempla duplicar sus operaciones en Chile, Paraguay, Uruguay y Perú y avanzar con un posible desembarco en Brasil.

La compañía también apunta a seguir ampliando su red de franquicias, con el modelo de pequeños locales de cercanía como uno de los principales motores de crecimiento.

Cómo postularse para abrir una Grido

Quienes quieran avanzar con el proyecto deben ingresar al sitio oficial de Grido y completar la postulación correspondiente a franquicias. La empresa analiza el perfil del interesado, la zona propuesta y las características del proyecto antes de avanzar con la apertura.

El esquema está orientado principalmente a personas que puedan involucrarse directamente en la operación del negocio. De hecho, la compañía señaló que el perfil habitual de sus franquiciados no es el de grandes inversores, sino el de emprendedores que buscan su primer negocio propio o una salida laboral.