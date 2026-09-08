Shopping cambia de estrategia y empieza a apuntar a un segmento de mayor poder adquisitivo

Se trata de uno de los centros comerciales importantes del interior del país, en una zona que está en constante crecimiento y busca reconvertirse

El mapa del retail en el Interior del país atraviesa transformaciones profundas para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y al crecimiento demográfico de zonas clave. En este contexto, el Fisherton Plaza Mall —ubicado en el dinámico corredor que une el tradicional barrio rosarino de Fisherton con la ciudad de Funes— inició un proceso deliberado de reconversión comercial. El objetivo central de esta estrategia es elevar la jerarquía de su oferta, renovar su mix de marcas y sintonizar de manera directa con el perfil de público con mayor poder adquisitivo (segmento ABC1) que se radicó con fuerza en la región durante los últimos años.

El movimiento comercial implica la salida de comercios históricos que habían perdido capacidad de atracción o que no lograron afrontar la suba de costos, abriendo paso a firmas de posicionamiento nacional e internacional. Según detalló el portal especializado InfoFunes, la lectura interna del complejo no responde a una retracción, sino a un recambio planificado para sustituir ofertas atrasadas por conceptos de indumentaria y servicios con fuerte identidad de marca.

Fisherton Plaza Mall y un proceso de recambio para apuntar a un segmento de mayor poder adquisitivo

Fisherton Plaza Mall: desembarco de marcas, renovación estética y una apuesta deportiva

Detrás de este reposicionamiento se encuentran empresarios y desarrolladores que siguen apostando por el potencial del centro comercial mediante la apertura de espacios multimarca y la modernización de las instalaciones: