Shopping cambia de estrategia y empieza a apuntar a un segmento de mayor poder adquisitivo
El mapa del retail en el Interior del país atraviesa transformaciones profundas para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y al crecimiento demográfico de zonas clave. En este contexto, el Fisherton Plaza Mall —ubicado en el dinámico corredor que une el tradicional barrio rosarino de Fisherton con la ciudad de Funes— inició un proceso deliberado de reconversión comercial. El objetivo central de esta estrategia es elevar la jerarquía de su oferta, renovar su mix de marcas y sintonizar de manera directa con el perfil de público con mayor poder adquisitivo (segmento ABC1) que se radicó con fuerza en la región durante los últimos años.
El movimiento comercial implica la salida de comercios históricos que habían perdido capacidad de atracción o que no lograron afrontar la suba de costos, abriendo paso a firmas de posicionamiento nacional e internacional. Según detalló el portal especializado InfoFunes, la lectura interna del complejo no responde a una retracción, sino a un recambio planificado para sustituir ofertas atrasadas por conceptos de indumentaria y servicios con fuerte identidad de marca.
Fisherton Plaza Mall: desembarco de marcas, renovación estética y una apuesta deportiva
Detrás de este reposicionamiento se encuentran empresarios y desarrolladores que siguen apostando por el potencial del centro comercial mediante la apertura de espacios multimarca y la modernización de las instalaciones:
- Marcas internacionales y masculinas: En marzo se concretó la llegada de un local trimarca compuesto por Perramus, Hunter y Náutica, enfocado en prendas de calidad e indumentaria de estación.
- Propuestas femeninas de nivel: Recientemente abrió sus puertas el concepto multimarca Shams, que reúne firmas como Cibeles, Armesto, Swing Day, Gottex y Las Oreiro, con foco en indumentaria femenina y prendas de lino.
- Gran apuesta en el rubro deportivo: El complejo prepara para los próximos meses el desembarco de un actor de gran relevancia dentro del segmento deportivo nacional, el cual ocupará múltiples espacios dentro del predio.
- Puesta en valor infraestructura: La transformación incluye un plan integral de actualización estética de la fachada y los interiores del shopping, que contempla trabajos de pintura y remodelación sobre el frente que da al estacionamiento principal.