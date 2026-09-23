Messi, cerca de comprar un nuevo club de fútbol

El astro rosarino busca concretar la compra de un club de la segunda división de España. Qué falta para que se cierre la operación

Un paso histórico en el ámbito empresarial deportivo sitúa a Lionel Messi a las puertas de adquirir la totalidad de las acciones del Club Deportivo Eldense, institución que compite en la Segunda División del fútbol español (LaLiga Hypermotion). Tras intensas negociaciones encabezadas por sus apoderados legales, el astro, que acaba de anunciar su retiro de la Selección Argentina, alcanzó un principio de acuerdo con el grupo inversor colombiano TH para pasar a controlar el 100 por ciento de la entidad.

La maniobra institucional genera una fuerte conmoción en la ciudad de Elda, una localidad alicantina de poco más de 55.000 habitantes. De concretarse el traspaso formal, se trataría de la primera vez que el crack rosarino asume la propiedad absoluta de una institución profesional en la estructura de la liga española, marcando un quiebre en su cartera de proyectos comerciales ligados a la industria del deporte.

Los detalles financieros de la operación y los pasos administrativos pendientes

El proceso de compraventa encarado por los representantes del futbolista se concibió como un proyecto estrictamente individual, sin participación de fondos externos ni excompañeros de vestuario. Si bien las conversaciones entre las partes concluyeron de manera satisfactoria, la transmisión de la propiedad debe cumplimentar una serie de requerimientos legales habituales para esta clase de transacciones en la Segunda División:

Finalización del proceso de revisión de estados financieros

Tramitación contractual definitiva y confección de actas de traspaso

Aprobación administrativa por parte del Consejo Superior de Deportes

Notificación formal ante los organismos municipales de Alicante

La sede del equipo es el Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat, recinto que cuenta con una capacidad cercana a los 5.800 espectadores y un padrón que supera los 3.500 abonados. Frente al inminente cambio de mando en la dirigencia, el ayuntamiento local ya fue puesto al tanto del avance de la operación, la cual promete modificar los recursos de la institución a mediano plazo.

El presente deportivo del CD Eldense y su lucha en la categoría

En el plano estrictamente competitivo, el CD Eldense transita un período de estabilización en el fútbol profesional español. Tras concretar un histórico ascenso a la Segunda División en 2023 luego de seis décadas de ausencia en la categoría, la institución alicantina logró afianzarse en la divisional manteniendo la permanencia mediante planteles austeros pero combativos.

Actualmente, el equipo lucha por mantener la categoría y no tuvo un buen comienzo de torneo: se ubica en el puesto 20 sobre 22 participantes tras empatar dos partidos y perder otros dos, en las primeras cuatro fechas. Su objetivo primordial para esta temporada es asegurar la permanencia sin sofocones en la zona baja de la tabla de posiciones y proyectar un salto de calidad que le permita soñar a mediano plazo con disputar los puestos de playoffs para el ascenso a Primera División, un escenario donde la llegada de capitales e infraestructura impulsada por la figura de Lionel Messi podría resultar determinante.

El mapa de activos deportivos del capitán argentino

La incursión en el conjunto de Alicante profundiza el perfil del rosarino como inversor y dirigente dentro del fútbol internacional. La adquisición del CD Eldense, en caso de concretarse, ampliará un esquema de participación en diversas categorías y ligas: