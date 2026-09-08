Messi fue nominado al Balón de Oro 2026 tras marcar 31 goles y busca su novena conquista
Lionel Messi vuelve a estar en carrera por el Balón de Oro. A los 39 años, el capitán argentino fue incluido entre los 30 futbolistas seleccionados por la revista France Football para la edición 2026 del premio que ya ganó en ocho oportunidades.
La nominación se conoce poco después de que el rosarino comunicara su retiro de la Selección argentina. Su presencia en la lista llega, además, después de una temporada en la que mantuvo una elevada producción ofensiva con Inter Miami y tuvo participación con el conjunto nacional.
Durante 2026, Messi disputó 35 partidos, en los que marcó 31 goles y aportó 16 asistencias. A esos registros se suma su actuación en la Copa del Mundo, uno de los elementos que la organización contempla para definir a los candidatos.
La competencia tendrá también a varias de las principales figuras del fútbol internacional. Entre ellas aparecen Kylian Mbappé, Harry Kane, Erling Haaland, Jude Bellingham y Vinícius Jr., además de otros jugadores que tuvieron protagonismo en Europa y en el Mundial.
Balón de Oro 2026: cuándo será la ceremonia y cómo se elegirá al ganador
La definición será el 26 de octubre en Londres, donde se realizará la ceremonia de entrega de los premios. El proceso de selección estará en manos de 100 periodistas especializados, quienes evaluarán el desempeño correspondiente a la temporada 2025/2026.
La organización tendrá en cuenta, en primer término, el aporte individual de cada futbolista y su incidencia en los encuentros de mayor importancia. Los resultados conseguidos con los clubes y los seleccionados nacionales también forman parte de la evaluación.
En ese esquema, la Copa del Mundo constituye otro de los factores considerados para establecer las nominaciones y determinar posteriormente al ganador.
Messi busca ampliar su récord
El rosarino parte con un antecedente que ningún otro jugador puede igualar: consiguió ocho Balones de Oro, la mayor cantidad en la historia del reconocimiento.
Ahora tendrá una nueva oportunidad de sumar otro trofeo en una etapa diferente de su carrera. Su rendimiento con Inter Miami, el subcampeonato obtenido con la Selección argentina y sus estadísticas de 2026 sostienen su candidatura.
La producción goleadora y las asistencias conseguidas durante el año se combinan con su participación en partidos determinantes. Por eso, pese a encontrarse en la recta final de su trayectoria y después de anunciar su salida del seleccionado, Messi volvió a quedar entre los principales nombres de la competencia.
Qué otros futbolistas aparecen entre los candidatos
La nómina también incluye a Lamine Yamal, Rodri, Ousmane Dembélé, Vitinha, Fabián Ruiz y Michael Olise.
La representación sudamericana estará encabezada por Messi, pero no será el único argentino en la lista. Lautaro Martínez también fue seleccionado, mientras que Luis Díaz completa el grupo de futbolistas sudamericanos mencionados entre los candidatos.
Todas las categorías anunciadas para el Balón de Oro
Además de los candidatos al premio masculino principal, France Football difundió las listas correspondientes a los reconocimientos de fútbol femenino, mejores jóvenes, arqueros, entrenadores y equipos.
Equipo masculino
- Arsenal
- Bayern Múnich
- Bodo/Glimt
- Flamengo
- Paris-Saint Germain
- Equipo femenino
- Barcelona
- Bayern Múnich
- Club América
- Manchester City
- Olympique Lyon
Entrenador del Año, equipo masculino
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis de la Fuente (Selección de España)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Vincent Kompany (Bayern Múnich)
- Luis Enrique (PSG)
Entrenador del Año, equipo femenino
- Jonatan Giráldez (Olympique Lyon)
- Andrée Jeglertz (Manchester City)
- Nils Nielsen (Selección de Japón)
- Pere Romeu (Barcelona)
- Elena Sadiku (Celtic/BK Hacken)
Arquera del Año
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
- Cata Coll (Barcelona)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Lorena (Kansas City)
- Ayaka Yamashita (Manchester City)
Arquero del Año
- Bono (Al-Hilal)
- Thibaut Courtois (Real Madrid)
- Joan García (Barcelona)
- Gregor Kobel (Borussia Dortmund)
- Emiliano Martínez (Aston Villa, Selección argentina)
- Edouard Mendy (Al Ahli)
- David Raya (Arsenal)
- Matvey Safonov (París-SG)
- Unai Simón (Athletic Bilbao)
- Vozinha (GD Chaves, Cabo Verde)
A sus 34 años, el Dibu Martínez tendrá la posibilidad de conseguir nuevamente el trofeo que ya ganó en 2023 y 2024. En ambas oportunidades fue reconocido por sus actuaciones tanto con la Selección argentina como con el Aston Villa.
El antecedente más reciente, sin embargo, favorece a otro arquero. En la edición pasada, Gianluigi Donnarumma obtuvo el premio después de una temporada en la que tuvo un papel destacado en el PSG, que conquistó por primera vez la UEFA Champions League.
Mejor Jugadora Joven del Año
- Veerle Buurman (Chelsea)
- Vicky López (Barcelona)
- Felicia Schröder (BK Hacken/Real Madrid)
- Clara Serrajordi (Barcelona)
- Lily Yohannes (Olympique de Lyon)
Mejor Jugador Joven del Año
- Ayyoub Bouaddi (Lille/Manchester City)
- Kerim Alajbegovic (Salzburgo/Juventus)
- Yan Diomandé (Leipzig/Real Madrid)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Lennart Karl (Bayern Múnich)
- Eli Junior Kroupi (Bournemouth)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Ibrahim Maza (Bayern Leverkusen)
- Johan Mazambi (Friburgo/Aston Villa)
- Warren Zaire-Emery (París Saint-Germain)
Mejor Jugadora del Año
- Selma Bacha (Olympique de Lyon)
- Barbra Banda (Orlando Pride)
- Klara Bühl (Bayern Múnich)
- Esmee Brugts (Barcelona)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Scarlett Camberos (América de México)
- Kerstin Casparij (Manchester City)
- Temwa Chawinga (Kansas City)
- Cata Coll (Barcelona)
- Melchie Dumornay (Olympique de Lyon)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona)
- Alex Greenwood (Manchester City)
- Patri Guijarro (Barcelona)
- Pernille Harder (Bayern Múnich)
- Yui Hasegawa (Manchester City)
- Rose Lavelle (Gotham FC)
- Mapi León (Barcelona/London City)
- Lorena (Kansas City)
- Malvine Malard (Manchester City/Chelsea)
- Manaka Matsukubo (North Caroline)
- Vivianne Miedema (Manchester City)
- Ewa Pajor (Barcelona)
- Claudia Pina (Barcelona)
- Alexia Putellas (Barcelona/London City)
- Wendie Renard (Olympique de Lyon)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Khadija Shaw (Manchester City)
- Momoko Tanikawa (Bayern Múnich)
- Caroline Weir (Real Madrid/Lyon)
- Tessa Wullaert (Inter/Como)
Mejor Jugador del Año
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)
- Ousmane Dembelé (París Saint-Germain)
- Luis Díaz (Bayern Múnich)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Gabriel Magalhaes (Arsenal)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Achraf Hakimi (París Saint-Germain)
- Harry Kane (Bayern Múnich)
- Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Sadio Mané (Al-Nassr)
- Marquinhos (París Saint-Germain)
- Lautaro Martínez (Inter)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Nuno Mendes (París Saint-Germain)
- Joao Neves (París Saint-Germain)
- Michael Olise (Bayern Múnich)
- William Pacho (París Saint-Germain)
- Julián Quiñones (Al-Qadsiah)
- Declan Rice (Arsenal)
- Rodri (Manchester City/Barcelona)
- Ferran Torres (Barcelona/París Saint-Germain)
- Dayot Upamecano (Bayern Múnich)