La marca británica de indumentaria Superdry &Co comenzó a seleccionar franquiciados a través de su tienda online oficial Superdry para acelerar su expansión en la Argentina. Tango Fabric, la empresa que desarrolla la marca internacional en el país, apunta a concretar diez aperturas en marzo de 2027. El formato comercial priorizado requiere alrededor de u$s180.000 en mercadería para una tienda de entre 100 y 120 metros cuadrados.

La obra y el equipamiento se calculan por separado y dependerán del estado y la ubicación del inmueble, según detallaron a iProfesional Juan Ignacio Tubio Mónaco y Ezequiel García, dueños de Tango Fabric.

La convocatoria llega pocos días después del lanzamiento de la tienda online de Superdry, y mientras la compañía termina las obras de su primer local físico. La apertura será el 8 de octubre en Unicenter y estará a cargo directamente de Tango Fabric, la empresa que obtuvo el desarrollo de Superdry para la Argentina y otros mercados de la región.

Hay otra tienda comprometida para diciembre, esta vez bajo el modelo de franquicia. Sus responsables prefieren no revelar todavía dónde estará. El salto fuerte llegará en marzo, cuando esperan poner en marcha diez unidades en distintas ciudades del país.

"Ya hay interesados que están presentando papeles y proponiendo locales. Septiembre es un mes clave para definir las franquicias que queremos abrir en marzo", explica a iProfesional García.

La apuesta se suma a una nueva llegada de marcas internacionales al país, con los principales centros comerciales como puerta de entrada.

La búsqueda apunta primero a las principales plazas del interior. Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata aparecen entre las ciudades con mayor potencial, aunque también recibirán propuestas de localidades más pequeñas. En esos casos, la inversión y la cantidad de prendas se ajustarán al tamaño del mercado.

Los primeros operadores podrán quedarse con la prioridad de desarrollo de su territorio. Si un inversor abre en Córdoba, por ejemplo, no ingresará de inmediato otro franquiciado en la misma ciudad.

Superdry abrirá el 8 de octubre su primer local físico en el shopping Unicenter ubicado en Martínez (Gentileza Superdry)

"Quien entra ahora encuentra disponibles los principales territorios. Si el plan indica que dentro de un año hay que abrir dos tiendas más en una ciudad, el primer franquiciado tendrá prioridad. Si quiere desarrollarlas, serán para él", señalaron.

La compañía no exige experiencia en indumentaria. Busca inversores dispuestos a operar el negocio y seguir un modelo que llega definido desde la casa matriz. Las colecciones, las vidrieras, la disposición de las prendas y buena parte de la gestión comercial responden a pautas internacionales.

"Un franquiciado termina siendo un socio estratégico. Puede venir de otra actividad porque nosotros vamos a capacitarlo. La operación está bastante armada y no hay demasiado librado al azar; la marca define hasta con un año de anticipación cómo se presentará una colección", explicó Tubio Mónaco.

Cuánto cuesta abrir una franquicia de Superdry

Superdry dispone de tres categorías de tiendas, identificadas como A, B y C. Las primeras corresponden a los locales insignia, como el que abrirá en Unicenter, y requieren un stock inicial de entre 15.000 y 20.000 prendas. Las C son unidades más pequeñas, pensadas principalmente para una etapa posterior de la expansión.

La oferta que Tango Fabric comercializa actualmente se concentra en el formato B. Se trata de establecimientos de entre 100 y 120 metros cuadrados, diseñados para ciudades grandes y centros comerciales de primera línea.

Para ponerlos en marcha se necesita una compra inicial cercana a los u$s180.000, equivalente a unas 7.000 prendas. La cifra contempla exclusivamente la mercadería y no incluye la obra, los muebles, el sistema ni otros gastos vinculados con la instalación del negocio.

Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata están entre las ciudades elegidas para la expansión local (Gentileza Superdry)

"Preferimos empezar con el modelo B y reponer si funciona por encima de lo previsto. Es mejor crecer con la caja del negocio que cargar al franquiciado con 15.000 prendas desde el primer día", explicaron García.

Los socios de Tango Fabric prefieren no aventurar el dato de inversión total porque, explican, resulta dificil calcular el costo de la obra. Un local a estrenar puede requerir pocas intervenciones; otro podría demandar cambios de pisos, instalaciones y frente.

A ese desembolso habrá que sumar unos u$s30.000 para el mobiliario y cerca de u$s5.000 para la tecnología, según detallaron los empresarios. Tango Fabric alcanzó un acuerdo para importar los muebles oficiales de Superdry y asegura que traerlos cuesta menos que fabricarlos en la Argentina.

Tango Fabric proyecta que el capital invertido podrá recuperarse en un plazo de hasta dos años. La estimación, aclararon sus dueños, fue elaborada sobre un escenario de ventas muy inferior al que esperan encontrar.

"Tomamos el peor escenario porque no queremos vender espejitos de colores. Incluso con ventas equivalentes a la mitad de las proyectadas, en el segundo balance el inversor debería haber recuperado el capital y contar con una colección completa para continuar", sostuvieron.

Los primeros cinco franquiciados no pagarán canon de ingreso. Para las incorporaciones posteriores, Tango Fabric analiza un fee escalonado que podría variar de acuerdo con la plaza y las características del proyecto, aunque todavía no definieron su valor final. La regalía será del 2% sobre las ventas netas de impuestos y otro 3% se destinará a publicidad.

El formato B requiere un local de entre 100 y 120 metros cuadrados y stock inicial de 7.000 prendas

Uno de los puntos que la empresa busca destacar es el margen sobre la mercadería. Según explicaron sus responsables, el franquiciado podrá vender a 3,5 veces el costo de compra. Si adquiere una remera a un valor equivalente a 10, el precio final será 35.

"Ese margen permite pagar los costos del local, financiar las ventas con tarjeta, participar de promociones y hacer liquidaciones. También hace posible operar dentro de un shopping, donde los gastos suelen dejar afuera a muchas franquicias de indumentaria", sostuvo García.

La web y las tiendas físicas ofrecerán los mismos precios, productos, cuotas, descuentos y fechas de liquidación. Tubio Mónaco y García aseguran que los valores también serán equivalentes a los que la marca aplica en los distintos mercados donde opera, con una red cercana a las 700 tiendas. La intención es evitar que el franquiciado compita con el canal digital o que el consumidor encuentre precios más bajos cuando viaja al exterior.

"Si alguien entra en una tienda de España, encontrará las mismas prendas que tendremos en Unicenter y al mismo precio. El argentino podrá comprar acá, con tarjeta y en cuotas, sin tener que esperar a viajar a Barcelona", remarcaron.