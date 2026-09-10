Ferrum, el gigante de los sanitarios, profundiza su crisis por las importaciones

La fabricante de sanitarios perdió $26.061 millones por la competencia importadora y el desplome de sus ventas en el último ejercicio

Las ventas cayeron, los costos subieron y las importaciones presionaron sus márgenes.

La empresa que fabrica sanitarios Ferrum perdió $26.060,8 MM, 16 veces más, por costos y baja facturación.

La fabricante de sanitarios Ferrum cerró su último ejercicio con una pérdida de $26.060,8 millones, frente al quebranto de $1.661,5 millones que había registrado un año antes.

El deterioro se produjo pese a la recuperación parcial de la construcción y estuvo acompañado por gastos de reestructuración de personal por $4.386,2 millones.

La información surge de la memoria y los estados financieros enviados por Ferrum a la Comisión Nacional de Valores (CNV), correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio pasado 2026 y aprobados por el directorio de la compañía el 4 de septiembre.

El balance muestra que la fabricante argentina de sanitarios sufrió simultáneamente la caída real de su facturación, el aumento de los costos productivos, una mayor carga financiera y dificultades para trasladar esos incrementos a los precios.

La creciente presencia de productos importados agregó presión sobre los márgenes y llevó al resultado negativo a representar el 20,2% de los ingresos, siendo casi 16 veces superior al del ejercicio anterior.

Ferrum también pasó de una pequeña ganancia operativa a perder más de $27.000 millones en su actividad principal, durante estos primeros seis meses del 2026.

Ferrum afronta un margen industrial que acumula pérdidas

En cuanto a los ingresos por ventas, el balance muestra que alcanzaron los $129.092,7 millones, frente a $137.822,2 millones del ejercicio anterior, marcando una reducción del 6,3% en términos reales que la compañía atribuye principalmente a los menores precios de venta "en un escenario de fuerte competencia y mayor sensibilidad de los consumidores".

Del mismo modo, el documento evidencia que el costo de ventas aumentó desde $86.504,4 millones hasta $114.010,8 millones, combinación que redujo la ganancia bruta de $51.317,8 millones a $15.081,8 millones, mientras que el margen bruto cayó del 37,2% al 11,7% de los ingresos, una pérdida de más de 25 puntos en un solo ejercicio.

En el documento, Ferrum atribuyó el retroceso a la imposibilidad de trasladar por completo a los precios los aumentos acumulados en sus costos operativos y productivos y sostuvo que la desaceleración de la inflación y la presión competitiva limitaron los ajustes que podía aplicar sin afectar las ventas.

Aunque el mercado mostró algunos signos de recuperación frente a los mínimos del período anterior, los volúmenes comercializados permanecieron por debajo de los niveles que la empresa considera compatibles con su capacidad industrial.

Ese deterioro llevó el resultado operativo consolidado desde una ganancia de $810,7 millones hasta una pérdida de $27.148,8 millones, equivalente al 21% de las ventas.

La empresa de sanitarios, con una estructura bajo constante revisión

El balance incluye además gastos de reestructuración de personal por $4.386,2 millones, incorporados dentro de otros gastos operativos netos por un total de $4.712,9 millones.

La cifra permite dimensionar el costo contable de la reorganización interna, aunque el documento no detalla cuántos trabajadores fueron alcanzados, cómo se distribuyó el proceso entre sus establecimientos ni si el importe corresponde exclusivamente a indemnizaciones o también incluye otros conceptos.

De hecho, la empresa informó que durante el ejercicio aplicó programas de productividad, eficiencia operativa, optimización de procesos y racionalización de gastos, revisó inversiones y contratos para adecuar su estructura al nivel de actividad.

En este sentido, logró que los gastos de administración bajaran 7%, hasta $16.667,7 millones, pero los gastos de comercialización aumentaron 9% y llegaron a $20.850,1 millones, principalmente por los mayores costos logísticos y de distribución.

Las dificultades actuales tienen como antecedente el ejercicio finalizado en junio de 2025, cuando la contracción de la construcción redujo la demanda y obligó a la empresa a ajustar sus niveles productivos durante un período en el que la empresa terminó perdiendo $1.661,5 millones.

En ese momento, una asamblea de accionistas celebrada en octubre resolvió absorber íntegramente aquel quebranto mediante la desafectación parcial de una reserva facultativa.

Cómo afecta la importación de sanitarios a Ferrum

En el balance de este primer semestre Ferrum colocó entre las principales causas del deterioro a la creciente competencia de productos importados para la construcción y el equipamiento del hogar.

La empresa mencionó específicamente "el avance de las importaciones de griferías, porcelanatos, artefactos sanitarios, mobiliario y otros productos destinados a las viviendas".

La presión resultó más visible en los segmentos intermedios y de mayor valor, donde el diseño, la disponibilidad, el servicio y el precio tienen mayor incidencia en la decisión de compra.

Según la compañía, las importaciones argentinas alcanzaron los u$s75.791 millones durante 2025, con un crecimiento del 24,7% frente al año anterior y la compañía indicó que la tendencia continuó durante la primera mitad de este 2026 y aumentó la competencia en los mercados donde opera.

Esa mayor oferta importada encontró a Ferrum después de un período marcado por la contracción de la construcción y la acumulación de inventarios.

En el último ejercicio, la actividad comenzó a recuperarse, pero la mejora del volumen no alcanzó para compensar la reducción de los precios reales y el aumento de los costos.

A partir de estos datos se puede sostener que ese cambio entre ambos balances muestra dos etapas diferentes ya que durante el ejercicio 2025, la caída de la actividad redujo la demanda y llevó a Ferrum a registrar una pérdida, mientras que ahora el mercado presentó cierta recuperación, pero la presión importadora redujo los márgenes y amplió considerablemente el quebranto.

La recuperación todavía es incompleta

En cuanto al contexto sectorial, el informe de la empresa asegura que mostró una mejora respecto de los mínimos anteriores ya que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción registró en junio un crecimiento interanual del 4%, mientras que el acumulado de los últimos 12 meses avanzó 2,7%.

En ese contexto el segmento de artículos sanitarios de cerámica tuvo una recuperación superior al promedio ya que creció 10,7% interanual en junio y acumuló una mejora del 18,2% durante los 12 meses considerados por Ferrum.

Sin embargo, la compañía advirtió que "esos volúmenes todavía se encontraban por debajo de los niveles de ejercicios anteriores", y también señaló que "el comportamiento de la demanda fue irregular y mostró una creciente sensibilidad a los precios".

En el caso del mercado inmobiliario, el documento sostiene que presentó una evolución más favorable por la mayor estabilidad macroeconómica y la reaparición gradual del crédito hipotecario, pero también advierte que "esa recuperación todavía no se trasladó plenamente a una demanda sostenida de artefactos y accesorios sanitarios".

Una marca con 100 años de presencia en la industria argentina

Ferrum inició su actividad en la Argentina el 4 de septiembre de 1911, originalmente vinculada con la fabricación de productos de hierro enlozado, galvanizados y estañados.

Posteriormente incorporó la producción de caños y, durante la década de 1940, desarrolló su división de cerámica sanitaria.

La compañía tiene más de 115 años de actividad, sus acciones cotizan en el mercado local y sus estados financieros están sujetos al régimen informativo de la CNV.

El directorio está presidido por Guillermo Viegener y también cuenta entre sus integrantes con Miguel Viegener, Pablo González Mazzocchi, Francisco Klein, Elena Maza, Daniela Baro, Christian Richter y Gerardo Bergner.

Ferrum opera dos plantas industriales ubicadas en las localidades bonaerenses de Avellaneda y Pilar y su actividad actual comprende artefactos sanitarios de cerámica, bachas, bañeras, muebles, espejos y otros productos destinados al baño, la cocina y el lavadero.

En el último ejercicio amplió su catálogo con las bachas ECO y MOLA, nuevas versiones del bidet Espacio Bari, piletas de cocina Country, espejos Smart Tec y distintos modelos de bañeras Isla.

También realizó inversiones para mejorar la productividad y reducir desperdicios tanto en Pilar como en Avellaneda.

Pero más allá de estas inversiones, el balance muestra también que sus costos financieros netos, incluido el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, alcanzaron los $7.635,7 millones, frente a $3.134,4 millones del período anterior.

Es más, terminó el ejercicio con $12.092,5 millones en efectivo y equivalentes, que muestran una reducción de $9.344,2 millones frente al cierre previo, con un flujo de efectivo también cayendo en $11.216,8 millones.

La salida de fondos estuvo vinculada con $2.233,6 millones de pérdidas operativas reflejadas en el flujo; inversiones productivas por $4.105,8 millones y la cancelación neta de intereses por endeudamiento por otros $4.877,4 millones.

En cuanto a las deudas bancarias y financieras, sumaron $27.999,3 millones de los cuales $19.836,3 millones correspondían a obligaciones corrientes y $8.163 millones a compromisos de largo plazo.

A pesar de la pérdida, el pasivo consolidado bajó desde $80.037,5 millones hasta $73.176,7 millones, principalmente por una disminución del pasivo por impuesto diferido y de las obligaciones financieras de largo plazo.

Ferrum, ante el desafío de recuperar rentabilidad

En el informe, Ferrum anticipó que durante el nuevo ejercicio concentrará su estrategia en recuperar rentabilidad, incrementar la productividad y mejorar su posición competitiva.

El plan incluye una mayor racionalización de costos y gastos, una administración prudente de la liquidez y el endeudamiento, inversiones selectivas, transformación digital y nuevos productos de mayor valor agregado.

La compañía también buscará sostener su participación en el mercado local y en las exportaciones.

Sin embargo, reconoció que su evolución "dependerá de la inversión privada, el mercado inmobiliario, la actividad de la construcción y las condiciones competitivas derivadas de la apertura comercial".