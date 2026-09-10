Golpeados por las bajas ventas, Adriana Costantini y Ricky Sarkany cierran locales clave

Adriana Costantini y Ricky Sarkany cierran locales por la caída en las ventas y altos costos. Enterate de los detalles y la liquidación

La merma que muestra el consumo de indumentaria y calzado sigue golpeando de la peor forma a algunas de las marcas más reconocidas de ese nicho comercial. Las ventas en baja, combinadas con los altos costos operativos, siguen multiplicando los cierres de puntos de comercialización y afectando gravemente la continuidad de los empleos. En línea con esto, la reconocida marca de ropa Adriana Costantini informó en las últimas horas que bajará definitivamente las persianas de sus dos locales en La Plata. La decisión de Costantini pone fin a 14 años de actividad continua en la capital bonaerense. En esa misma ciudad, y también por el derrumbe de la demanda, Ricky Sarkany viene de cerrar su local ubicado en la esquina de 5 y 50.

Con relación al cierre de los puntos de venta de Adriana Costantini, se trata de los negocios ubicados sobre la diagonal 74 entre 47 y 48, en pleno centro platense, y el punto comercial instalado en la calle 13B entre 473 bis y Cantilo, en la localidad de City Bell.

Por qué cierra Adriana Costantini sus locales en La Plata

Como despedida de su comercialización presencial, la firma confirmó que se despedirá de sus clientas con una liquidación total de sus productos hasta agotar stock. Ofrecerá grandes rebajas en el lugar durante los próximos días.

La noticia fue comunicada directamente por la propia marca a través de un mensaje compartido en sus redes sociales, donde expuso su determinación y salió a agradecer el acompañamiento del público local a lo largo de más de una década.

"Queridas clientas Adriana Costantini La Plata y City Bell. Queremos contarles que nos vemos obligados a cerrar nuestros locales", comienza el posteo difundido en la cuenta de Instagram de la empresa de indumentaria.

La publicación, que de inmediato se colmó de mensajes de seguidores, continuó con un apartado de agradecimiento hacia la nómina de clientes que frecuentaba ambas direcciones.

"Nos cuesta despedirnos de ustedes, que nos acompañaron, confiaron y eligieron durante todos estos años. Por eso, queremos agradecerles de corazón por tanto cariño y por haber sido parte de este camino", expresaron desde la firma.

Liquidación total por cierre: cómo serán las rebajas de Adriana Costantini

En el escrito institucional, desde Adriana Costantini se indicó que la marca efectuará una liquidación final de los productos de sus locales en La Plata.

"Durante estos días estaremos realizando una liquidación especial hasta agotar stock, así que nos encantaría volver a encontrarnos y compartir este último tramo juntas ¡Gracias por estos 14 años compartidos!", cierra el escrito oficial emitido por la marca.

Adriana Costantini se había ganado el reconocimiento durante todo ese tiempo por brindar una atención personalizada y ofrecer productos de buena calidad. Ante el anuncio formal, sus clientes se despidieron en las plataformas digitales con mensajes de afecto y agradecimiento.

Sin embargo, el repliegue de esta firma no constituye un hecho aislado sino que se inserta en un marco generalizado. El cierre de comercios se profundiza en La Plata y el rubro de la indumentaria se posiciona como uno de los más golpeados por el aumento de los costos, la caída de las ventas y la apertura de las importaciones.

En apenas unos pocos meses han tenido que cerrar sus puertas varios locales del sector, en medio de una ola de persianas bajas que no solo se vive en la capital provincial sino en todo el territorio bonaerense y el país en general.

En esa nómina de cierres recientes figuran establecimientos de marcas como Black Outlet, All You Need, Loira y la firma Sarkany.

Ricky Sarkany también cerró un local en La Plata

La reconocida marca del diseñador de calzado Ricky Sarkany cerró su local ubicado en la esquina de 5 y 50 a fines de agosto. La firma dejó de atender al público durante el último fin de semana de ese mes, vaciando una esquina clave para el circuito de consumo de la ciudad.

La salida de la firma de calzado se produjo en un momento especialmente complejo para la actividad comercial platense. La retracción de las ventas y el peso de los gastos mensuales vienen complicando de manera sistemática la continuidad de distintos negocios, con foco específico en aquellos que operan en el área céntrica.

El fenómeno quedó expuesto durante las últimas semanas a través de una sucesión de anuncios de locales que dejarán de funcionar definitivamente. En el sector, los comerciantes coinciden en señalar que los alquileres, los salarios, las cargas laborales y los servicios públicos representan en la actualidad una estructura de costos muy difícil de sostener cuando la facturación no acompaña.

El caso de Sarkany grafica el escenario general y no aparece de manera aislada dentro del microcentro platense. En esa misma línea de repliegue, el comercio de indumentaria All You Need, ubicado sobre la calle 48 entre 8 y 9, ya tiene previsto cerrar sus puertas de forma definitiva el próximo 30 de septiembre. La firma bajará la persiana tras ocho años ininterrumpidos de funcionamiento en ese punto céntrico de La Plata.

El panorama evidencia la dura realidad que enfrenta el sector comercial e industrial de la moda, en un mapa urbano que pierde nombres históricos y vacía locales ante la imposibilidad de equiparar los ingresos con los costos fijos de operación.