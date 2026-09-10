Trump vende helicópteros Black Hawk a la Argentina y el Gobierno pagará u$s140 millones

El Departamento de Estado de EE.UU. aprobó la operación por cuatro unidades y equipamiento. El Ejército planea retirar la flota histórica de Bell UH-1H

Esta adquisición refuerza la alineación militar con Estados Unidos, mejorando la seguridad fronteriza y capacidad de asistencia humanitaria de Argentina.

La operación incluye un primer lote de cuatro unidades que llegarán a fin de año, buscando renovar la flota con un total de 20 aeronaves.

El Gobierno argentino adquirió helicópteros UH-60L Black Hawk a EE.UU., sumándose a la compra de cazas F-16 para su plan de rearme.

En pleno plan de rearme, el Gobierno de Javier Milei acaba de abrochar otra compra de equipamiento estadounidense. Así, y a escasos días del arribo de una flotilla de cazas F-16 provenientes de Dinamarca para engrosar la capacidad de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), el Ejército Argentino (EA) se prepara para incorporar un primer lote de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk antes de que finalice el año.Ocurre que el Departamento de Estado de los Estados Unidos aprobó la venta de las aeronaves al EA y sus equipos relacionados a través de un documento oficial. El costo total estimado del paquete asciende a 140 millones de dólares.

Tal como anticipó iProfesional en notas anteriores, la llegada de este material apunta a renovar los medios aéreos del Ejército Argentino. Las aeronaves, de segunda mano, provendrán de los stocks de reserva de las fuerzas armadas estadounidenses.

Frente a este escenario, la fuerza ya inició las tareas preparatorias para la recepción técnica. Esto abarca la adquisición de equipamiento específico para los efectivos y la evaluación de alternativas para la instrucción de los pilotos.

Estados Unidos y los helicópteros que llegarán al país

Según informó el Departamento de Estado norteamericano, "el Gobierno de Argentina solicitó la compra de cuatro (4) helicópteros UH-60L Black Hawk y dos (2) motores T700-GE-701D. A esto se suman diversos artículos de equipo de defensa no principales para garantizar la operatividad de las máquinas".

"El listado incluye sistema de referencia de rumbo de actitud simple o doble, transpondedor de identificación amigo o enemigo (IFF) APX-100, transpondedor IFF APX-123, receptor del sistema de aterrizaje instrumental/visual omnidireccional AN/ARN-123 o AN/ARN-147, receptor de radio radiogoniómetro automático AN/ARN-89 o AN/ARN-149, radio de alta frecuencia AN/ARC-220, radio de muy alta frecuencia ARC-186, sistema de posicionamiento global Garmin GTN-750, radio multibanda Cobham C-5000 y transmisor localizador de emergencia EBC 406HM", se detalló.

En términos de estructura e intervención, precisó el organismo estadounidense, la operación abarcará "sistemas internos de tanques de combustible auxiliares, sistema de extracción de inserción de cuerda rápida, cabrestante de rescate, conjuntos de equipos de cabrestante de rescate, gancho de carga y cubo Bambi. Para el sostenimiento se aprobaron equipos de mantenimiento, cascos, repuestos, herramientas de prueba, publicaciones, capacitación de personal e ingeniería de apoyo técnico y logístico".

Reemplazo de flota y plazos de entrega

El plan del Ejército Argentino contempla el inicio del reemplazo gradual de la flota de Bell UH-1H en el Batallón de Helicópteros de Asalto 601 y busca cubrir el espacio operativo que dejaron los Aerospatiale AS332B Super Puma, ya dados de baja.

Desde la Aviación de Ejército confirmaron que los primeros cuatro Black Hawk forman parte de un esquema más amplio. La meta es alcanzar un total de 20 unidades en una primera fase para retirar del servicio definitivo los 25 helicópteros UH-1H del inventario oficial.

El lote completo de 20 ejemplares recibió la disponibilidad técnica por parte de EE.UU. y también se encuentra en condición de eventual transferencia.

Los primeros cuatro helicópteros arribarían al país entre noviembre y diciembre. El resto de las unidades se entregaría de forma escalonada a partir de 2027. Durante este proceso, las nuevas plataformas convivirían de manera temporal con los 18 Bell Huey 2 que conserva la institución antes de su sustitución definitiva.

Se intensifica el alineamiento militar con Estados Unidos

Desde el punto de vista geopolítico de Washington, la venta respaldará los objetivos de seguridad de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un importante aliado no perteneciente a la OTAN.

Según informes oficiales, la operación otorgará capacidad adicional para la seguridad fronteriza, la lucha contra el crimen transnacional y la asistencia humanitaria, sin alteración del equilibrio militar básico de la región.

El contratista principal será Sikorsky (Lockheed Martin), con sede en Stratford, Connecticut. Por el momento no existen acuerdos de compensación propuestos y la puesta en práctica "no requerirá asignación de representantes adicionales en Argentina ni tendrá impacto negativo en la capacidad de defensa estadounidense".

Si bien la planificación contempla la formación en territorio estadounidense, una comisión oficial del Ejército viajó a Colombia durante la última semana de agosto.

La delegación visitó el Centro de Instrucción de Black Hawk de la Fuerza Aérea Colombiana en Melgar, departamento del Tolima. El objetivo fue conocer las instalaciones y evaluar cursos de entrenamiento antes de fin de año, aprovechando la experiencia acumulada de ese país en misiones de combate real.