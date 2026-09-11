El negocio del cine argentino: cuánto cuesta hacer una película y cómo se financia

El Festival Internacional de Cine de la UBA tendrá su cuarta edición del 30 de septiembre al 7 de octubre de 2026, con entrada libre y gratuita. Entre sus premios, la competencia internacional de largometrajes entregará $7,5 millones al ganador.

Si bien el monto puede parecer elevado, es simbólico en comparación de los costos de producirlo. Detrás de las películas que llegan a una sala hay una industria que mueve millones de pesos para financiar la producción, pagar equipos y técnicos, rodar, hacer la postproducción y finalmente encontrar un público.

Cuánto cuesta hacer una película argentina

La cifra más actual disponible de la DAC ubica en $2.502 millones el presupuesto de referencia para un largometraje nacional de costo medio. El cálculo fue elaborado por Paula Zyngierman y Nicolás Avruj y actualizado a marzo de 2026.

El documento es una referencia de costos de producción y no significa que todas las películas argentinas tengan que gastar exactamente esa suma. No obstante, el número también permite entender por qué producir una película es una operación económica compleja.

El presupuesto contempla los distintos capítulos necesarios para llevar una producción desde la preparación y el rodaje hasta la finalización, con rubros vinculados al personal, equipamiento, movilidad, alojamiento, administración y postproducción.

La propia DAC aclara que su cálculo se realiza para contar con una referencia real de costos y que se actualiza año tras año. El INCAA, en cambio, utiliza otra referencia. A través de la Resolución 95/2026 elevó de $300 millones a $600 millones el costo de una película nacional de presupuesto medio, con efecto retroactivo al 1° de septiembre de 2025.

El organismo explicó que la actualización respondió al aumento de los costos de producción y que el monto se utiliza dentro de su esquema de apoyo a la cinematografía nacional.

Es importante aclarar que los $600 millones del INCAA es una referencia administrativa utilizada para su régimen de fomento, mientras que los $2.502 millones de la DAC refleja el costo medio de una producción con una estructura presupuestaria más amplia.

De dónde sale el dinero para financiar una película

El financiamiento cinematográfico argentino combina distintos mecanismos. La legislación contempla que el Fondo de Fomento Cinematográfico pueda destinar recursos a subsidios, créditos y premios para la producción y exhibición de películas nacionales, además de otros instrumentos vinculados con la actividad.

A su vez, se contempla mecanismos de coproducción y participación del organismo en determinadas producciones. En 2026, el INCAA mantiene además concursos específicos para financiar proyectos. Uno de ellos es el Concurso Ópera Prima y Segundas Películas Regional 2026, dirigido a productores y directores que buscan realizar su primer o segundo largometraje de ficción o animación.

La convocatoria abarcó las seis regiones del país y el pago de los premios quedó sujeto a disponibilidad presupuestaria. Esto significa que una película no tiene necesariamente una única fuente de capital.

Cuántas entradas necesita una película para recuperar la inversión

Hay una cuenta que permite dimensionar el problema, aunque no debe confundirse con el punto de equilibrio real de una película. El INCAA fijó en $10.605 el valor promedio de la entrada para septiembre y octubre de 2026. Si se divide el presupuesto de referencia de la DAC, de $2.502 millones, por ese precio, el resultado es de unas 236.000 entradas.

Pero esa cuenta es solamente una forma de poner el presupuesto en perspectiva. El productor no recibe el precio completo de cada entrada: la recaudación de una sala debe distribuirse entre los distintos participantes de la cadena y existen impuestos y costos asociados a la comercialización y exhibición. Por eso, el número de espectadores debe ser muy superior.

En 2025, las salas argentinas recibieron 32.743.520 espectadores, según datos difundidos al cierre del año. Sin embargo, el público se concentró fuertemente en unos pocos títulos. La película argentina más vista del año, Homo Argentum, superó 1,8 millones de entradas, mientras que muchas producciones nacionales quedaron muy por debajo de esa cifra.

Por lo tanto, la financiación de la película es tan solo el primer paso. El verdadero desafío está en generar una estrategia para llegar al público, mantenerse en cartelera y generar ingresos a través de sus distintas ventanas de explotación. Para una producción de costo medio, conseguir espectadores suficientes puede ser tan importante como financiar el presupuesto inicial.