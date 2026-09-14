La familia Messi presentó un proyecto de estadio para 15.000 personas a minutos de Rosario

Leones FC, presidido por Matías Messi, proyecta su estadio propio en Alvear dentro de un desarrollo urbano y comercial de 52 hectáreas. Los detalles

Es un desarrollo de 52 hectáreas con un estadio multipropósito para 15.000 espectadores, lotes residenciales y comerciales.

Siempre con el ojo puesto en generar nuevos negocios, como por ejemplo la reciente compra de un club español, el clan Messi ahora se prepara para poner en marcha su plan más ambicioso. La familia del mejor jugador del mundo presentó un proyecto deportivo que, también, promete sacudir la escena inmobiliaria muy cerca de Rosario. En concreto, los Messi presentaron la iniciativa "Estación Leones", un desarrollo de 52 hectáreas en la zona de Alvear que tendrá como eje un estadio multipropósito para 15.000 espectadores. La estructura funcionará como la casa propia de Leones Fútbol Club, la institución que preside Matías, hermano mayor del ahora excapitán de la selección Argentina.

El proyecto se presentó de manera formal en este inicio de septiembre en La Fluvial ante inversores y empresarios del sector. El predio se ubica sobre la Ruta Provincial 21, frente al Aeroclub de Alvear, a unos 15 kilómetros de Rosario y 14 kilómetros al sur de la cabecera del departamento.

Según se detalló, la apuesta va más allá de una cancha. Así, el masterplan combina infraestructura deportiva, lotes residenciales, paseos comerciales y áreas públicas con la idea de armar un nuevo polo urbano en el corredor sur del Gran Rosario.

Cómo será el estadio de Leones FC

El club de la familia Messi dispondrá de nueve hectáreas dentro del complejo para levantar su sede social y deportiva. El estadio inicial para 15.000 personas no se pensó solo para el fútbol: la dirigencia busca cerrar contratos para recitales, shows masivos y eventos culturales durante todo el año.

El intendente de Alvear, Carlos Pighin, detalló que la capacidad arrancará en 15.000 lugares pero el proyecto contempla espacio para duplicar el tamaño. Además, Pighin reconoció que ya venía recibiendo consultas privadas por ese terreno para una obra de esta escala.

Una vez completado, el proyecto le dará a Leones FC la infraestructura que hoy no tiene. El equipo juega en la Primera C de la AFA y para encarar el torneo tuvo que alquilar el estadio Antonio Di Giácomo de Unión de Arroyo Seco —con espacio para unas mil personas— y más tarde mudar la localía a una cancha auxiliar en el predio Jorge Bernardo Griffa de Newell's Old Boys.

Lotes, empresas y plazos de obra

La propuesta "Estación Leones" repartirá sus 52 hectáreas entre el sector deportivo, desarrollos residenciales y servicios. El masterplan incluye 510 lotes: 300 para un barrio abierto y 210 dentro de un barrio privado con amenities. El trazado suma ocho lotes comerciales de 1.800 metros cuadrados cada uno para grandes superficies.

Con relación a las firmas intervinientes, JC Basileuo encabeza el desarrollo general, mientras que la constructora EDECA ejecutará las obras. El plan exige inversiones en accesos viales y tendido de servicios. La posición sobre la Ruta 21 obliga a destrabar trámites antes de volcar las máquinas al terreno.

"La obra final está en proceso de definición, sobre todo en los accesos y en el trabajo con todos los estamentos provinciales para las autorizaciones", afirmó Pighin.

El salto de Leones a los torneos de AFA

En cuanto al perfil del club de los Messi, Leones FC nació el 2 de enero de 2015. Empezó compitiendo en la Asociación Rosarina de Fútbol y enfocado en divisiones inferiores. Tuvo sus primeras canchas en el Colegio Sagrado Corazón y de ahí pasó al predio Ecopueblo, también en Alvear, donde montó dos canchas reglamentarias —una de césped natural y otra sintética—, vestuarios y oficinas.

La AFA aprobó la entrada directa de Leones a la Primera C para la temporada 2026 sin exigirle el paso por el Torneo Promocional Amateur. La medida generó ruido entre los clubes del ascenso, aunque la conducción de la AFA sostuvo que el club presentó todos los papeles en regla.

La institución reúne a más de 350 jugadores y jugadoras. Solo este año convocó a más de 550 chicos en pruebas de inferiores, un volumen que llevó a la comisión a proyectar un microestadio cubierto dentro del mismo predio.

Daniel Quinteros, director deportivo de Leones, remarcó el perfil de la inversión: "Todo estará a la altura de la familia Messi, no será algo así nomás. Esperemos que en un par de años esté terminado y que todos puedan disfrutar el estadio".

La construcción se moverá por etapas y demandará varios años. El objetivo comercial y deportivo apunta a sostener el predio activo más allá del fixture de la AFA para captar público de Alvear, Arroyo Seco y los municipios vecinos.