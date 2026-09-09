Lionel Messi alcanzó un principio de acuerdo para comprar el 100% del FC Eldense, club de la Segunda División de España, y espera cerrar los trámites

Este paso expande su faceta empresarial, vinculándolo nuevamente al fútbol español tras su era en el Barça.

La operación aguarda procesos legales y la aprobación del Consejo Superior de Deportes.

Messi acordó comprar el 100% del FC Eldense, club de la Segunda División española, marcando su primera inversión profesional.

Lionel Messi quedó a un paso de convertirse en propietario del FC Eldense, equipo que compite en la Segunda División de España. El futbolista argentino alcanzó un principio de acuerdo con los actuales dueños de la institución para adquirir el 100% de las acciones del club de Alicante.

Según informó la agencia EFE, el entendimiento ya está encaminado, aunque todavía deben completarse diferentes procedimientos antes del cierre formal. Entre las instancias pendientes se encuentran el proceso de due diligence y la autorización correspondiente del Consejo Superior de Deportes (CSD).

La adquisición sería realizada por Messi en solitario, sin la participación de otros inversores o socios. De concretarse, se trataría del primer club profesional bajo su propiedad, una diferencia respecto de otras instituciones en las que ya cuenta con participación accionaria y que compiten en categorías amateurs.

El proyecto empresarial de Messi vinculado al fútbol

La posible llegada de Messi al FC Eldense se incorpora a una serie de inversiones que el argentino comenzó a desarrollar dentro de la industria del fútbol.

Durante este año, el futbolista adquirió el UE Cornellà, institución que participa en la Tercera Federación catalana. También posee acciones de:

Leones FC , de Argentina

, de Argentina Deportivo LSM, de Uruguay

Estos equipos participan en categorías amateurs, por lo que el Eldense representaría un nuevo escenario dentro de su actividad empresarial.

La diferencia principal está relacionada con la categoría. El conjunto de Elda forma parte del fútbol profesional español y participa en la Segunda División, una competencia ubicada por debajo de LaLiga.

El movimiento también se relaciona con el vínculo que Messi mantiene con España. El argentino desarrolló gran parte de su carrera europea en el FC Barcelona y permaneció durante años en Cataluña, región con la que conserva una relación personal y profesional.

La ubicación del Eldense también aparece como un elemento de interés dentro del proyecto. Elda se encuentra en la provincia de Alicante, a unos 400 kilómetros de Cataluña. Según la información difundida sobre la operación, Cataluña forma parte de los lugares vinculados a los planes de Messi una vez que finalice su carrera como futbolista profesional.

De esta manera, su actividad como propietario podría desarrollarse en España mientras continúa su carrera deportiva en Estados Unidos, donde actualmente juega para el Inter Miami.

Los antecedentes de la propiedad del FC Eldense

El FC Eldense atravesó un cambio de propiedad antes del posible desembarco de Messi. En octubre de 2025, el empresario Juan Carlos Trujillo, al frente de un grupo inversor internacional de ascendencia colombiana, adquirió la institución a Pascual Pérez.

Desde entonces, el club quedó bajo el control de ese grupo. Durante los meses posteriores también surgieron informaciones sobre el interés de otros empresarios por adquirir la entidad.

Uno de los nombres relacionados con esa posibilidad fue el empresario argentino Ricardo Pini, a quien se vinculó con una propuesta cercana a los u$s12 millones.

El escenario cambió con la aparición de Messi en las negociaciones. El principio de acuerdo alcanzado contempla la adquisición de la totalidad del paquete accionario, por lo que, si se completa la operación, el argentino tendrá el control de la institución.

Los detalles económicos definitivos del acuerdo no fueron informados públicamente. La cifra mencionada anteriormente en relación con Pini corresponde a una propuesta que había trascendido con anterioridad y no constituye el valor confirmado de la eventual compra de Messi.

La situación deportiva del FC Eldense

El posible cambio de propietario encuentra al FC Eldense en una etapa de la temporada marcada por resultados que llevaron a modificar la conducción del equipo.

El conjunto alicantino consiguió dos puntos en sus primeras cuatro fechas de la Segunda División. Ese comienzo derivó en la salida de Claudio Barragán, quien se convirtió en el primer entrenador de la categoría en dejar su cargo durante la temporada actual.

Al momento de conocerse la información sobre el acuerdo con Messi, el club todavía no había definido a su reemplazante.

La situación deportiva será uno de los asuntos que deberá resolver la institución durante la temporada. La definición del próximo entrenador y el rendimiento del equipo serán aspectos centrales de la gestión deportiva, independientemente de los cambios que puedan producirse en el plano societario.

El Eldense deberá continuar compitiendo en la Segunda División mientras atraviesa este proceso de transición. La campaña comenzó con cuatro jornadas en las que el equipo obtuvo dos empates y acumuló dos derrotas.

El Nuevo Pepico Amat, estadio del Eldense

El FC Eldense juega sus partidos como local en el Nuevo Pepico Amat, estadio situado en Elda y utilizado por la institución para sus encuentros oficiales.

El recinto fue sometido a diferentes reformas durante los últimos años y cuenta actualmente con una capacidad aproximada de 5.800 espectadores.

La infraestructura del estadio adquiere relevancia dentro de cualquier análisis sobre el crecimiento de la institución. Una eventual mayor exposición internacional del club podría incrementar el interés por sus partidos y generar una demanda superior de localidades.

La capacidad disponible establece, al mismo tiempo, un límite para el crecimiento de la asistencia presencial. Si la institución registra un aumento sostenido en la cantidad de espectadores, la infraestructura será uno de los elementos a considerar dentro de una eventual estrategia de expansión.

La situación también tiene una dimensión local. Elda cuenta con poco más de 55.000 habitantes, por lo que el club representa una de las principales instituciones deportivas de la ciudad.

Qué puede cambiar para el club

La eventual llegada de Messi al control del FC Eldense modificaría la posición de la institución dentro del fútbol español y también su exposición fuera del país.

El nombre del argentino tiene presencia internacional y podría ampliar el alcance comercial y comunicacional del club. Esa situación puede trasladarse a diferentes áreas, entre ellas la relación con patrocinadores, la comercialización de productos, la audiencia digital y el interés de aficionados de otros mercados.

La dimensión internacional también podría generar una mayor atención sobre los partidos del equipo. El impacto concreto dependerá de las decisiones que se adopten en materia deportiva, comercial e institucional.

Otro de los aspectos vinculados al proyecto será la gestión de los recursos del club. La incorporación de un propietario con una trayectoria empresarial relacionada con el deporte puede abrir nuevas líneas de trabajo, aunque cualquier modificación deberá ajustarse a las estructuras administrativas y deportivas del fútbol profesional español.

La posible adquisición del Eldense profundizaría la relación de Messi con el fútbol español después de su etapa como jugador.

El argentino llegó al FC Barcelona siendo adolescente y desarrolló allí prácticamente toda su trayectoria en Europa. Durante su etapa en el club catalán disputó cientos de partidos y consiguió títulos nacionales e internacionales.

Años después de su salida de España, su actividad empresarial vuelve a tener un punto de contacto directo con el fútbol del país.

La diferencia es que esta vez su participación no estaría vinculada a su actividad como futbolista, sino a la gestión de una institución. El paso de jugador a propietario supone una nueva forma de participación dentro de la estructura del deporte profesional.

La compra del Eldense también se enmarca en una tendencia de futbolistas y exfutbolistas que comenzaron a participar en la propiedad y administración de clubes. Messi se incorporaría a ese grupo desde una posición particular, debido a que continuaría desarrollando su carrera profesional como jugador mientras participa en la conducción empresarial de otra institución.

Qué falta para cerrar el acuerdo

El principio de acuerdo alcanzado entre las partes no representa todavía el cierre definitivo de la operación. Para completar el proceso deben finalizar las revisiones correspondientes y obtenerse las autorizaciones requeridas.

La due diligence permitirá analizar la situación de la institución antes de concretar la transferencia. Este procedimiento contempla la revisión de documentación financiera, jurídica, contractual y societaria.

También será necesaria la intervención del Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con los procedimientos establecidos para este tipo de operaciones dentro del fútbol profesional español.

Hasta que esas instancias concluyan, la propiedad del FC Eldense continuará en manos de sus actuales accionistas.

Si todos los pasos se completan, Messi asumirá el control del 100% de las acciones y pasará a ser propietario de un club profesional de la Segunda División.

La operación abriría así una nueva etapa en su actividad empresarial vinculada al fútbol. El proyecto combinaría su carrera vigente como futbolista del Inter Miami con la gestión de una institución profesional en España, país donde desarrolló la mayor parte de su trayectoria deportiva en Europa.