El grupo asiático realizó un importante aporte de capital a la sociedad que operará directamente sus marcas Omoda y Jaecoo en el mercado local

El grupo formaliza su independencia al desvincularse legalmente de Socma mediante el cambio a SSEV.

Chery capitaliza su nueva filial local con $8.844 millones para operar directamente Omoda y Jaecoo.

Chery avanzó en la reorganización de su negocio en la Argentina con dos medidas societarias adoptadas con una semana de diferencia.

El grupo chino aprobó un aumento de capital de $8.844 millones para la nueva filial que opera de manera directa la comercialización de sus marcas Omoda y Jaecoo y que precisamente tendrá la denominación comercial de Chery Omoda & Jaecoo Argentina S.A.U.

Mientras tanto, la antigua compañía que estuvo vinculada a Socma y ahora es representada localmente por Grupo Corven mediante ZTY Motos, eliminó esas marcas de su denominación y pasó a llamarse SSEV S.A.

Si bien ambos movimientos corporativos corresponden a sociedades diferentes, terminan de configurar el nuevo esquema local de uno de los fabricantes asiáticos de autos de mayor relevancia a nivel global.

Como paso inicial a este proceso se dio la salida de Socma del negocio, que se conoció el año pasado, cuando Corven tomó la representación de Chery.

Ahora, la novedad pasa por la formalización de esa separación y también por el fortalecimiento simultáneo de la sociedad creada para desarrollar la operación directa del grupo asiático.

Millonarios fondos para la nueva filial

En este contexto, el principal movimiento fue aprobado el 23 de pasado por la asamblea extraordinaria de Chery Omoda&Jaecoo Argentina S.A.U.

La compañía aumentó su capital desde $30 millones hasta $8.874 millones mediante la emisión de 8.844 millones de acciones ordinarias, nominativas y no endosables, con un valor nominal de un peso y derecho a un voto cada una que fueron suscriptos por su único accionista.

La operación multiplicó casi 296 veces el capital registrado al momento de su creación y constituye el primer refuerzo patrimonial de magnitud para la estructura que manejará las marcas Omoda y Jaecoo en el país.

La asamblea también amplió la conducción de la empresa ya que fijó en tres la cantidad de integrantes del directorio y designó como titulares a Javier Artagaveytia y Fernando Gaspar Ghiotti, quienes se sumaron a Manuel Artagaveytia, presidente de la compañía.

Control directo desde China

Todos estos ejecutivos pasarán a controlar Chery Omoda&Jaecoo Argentina, que fue constituida el 8 de junio pasado y su único accionista es Wuhu Purui Automobile Investment Co. Ltd., sociedad perteneciente al Grupo Chery.

El estatuto registró la conformidad de Chery Automobile Co. Ltd. para utilizar la denominación y estableció que la empresa deberá modificarla si deja de formar parte del conglomerado.

Según el mismo documento, la filial local puede fabricar, ensamblar, importar, exportar, comercializar, reparar y mantener vehículos de combustión, híbridos y eléctricos.

Su objeto también abarca autopartes, repuestos, baterías, estaciones de carga y otros equipos relacionados con la movilidad.

Esta estructura le permite comenzar con la importación y venta de vehículos y, posteriormente, avanzar hacia actividades industriales.

Representa además un cambio frente al modelo que Chery utilizó históricamente en la Argentina, basado en la asociación o contratación de operadores locales.

En este sentido, Omoda y Jaecoo anunciaron su ingreso al mercado argentino para el segundo semestre de este 2026 como parte de una estrategia que también contempla el desarrollo de una red de concesionarios, inicialmente concentrada en Buenos Aires y con una posterior expansión nacional.

El plan incluye un centro regional de repuestos para atender la operación argentina y abastecer otros mercados de América Latina.

También prevé evaluar una planta de ensamblaje mediante el sistema KD, basado en completar localmente el montaje de vehículos importados en conjuntos de piezas.

Dos operadores para tres marcas

La reorganización separa además las actividades de las tres marcas del grupo.

Por un lado, Corven mantendrá la representación oficial de Chery mediante ZTY Motors S.A y seguireá a cargo de la importación, distribución, comercialización y posventa de los modelos de la marca tradicional.

La oferta comprende vehículos de la familia Tiggo, con motorizaciones convencionales, híbridas e híbridas enchufables.

Para Corven, el acuerdo significó incorporar una nueva marca a su unidad automotriz, que complementa sus negocios de autopartes, motocicletas, neumáticos y vehículos comerciales.

Por su parte, Omoda y Jaecoo tendrán otra organización bajo la flamante sociedad argentina que manejará directamente ambas insignias, que fueron creadas por Chery para competir principalmente en el segmento de los SUV con mayores niveles de tecnología, diseño y electrificación.

Formalización de la salida de Socma

En el mismo sentido, otro movimiento societario que forma parte del mismo proceso de reorganización local había sido aprobado el 30 de julio pasado, cuando la asamblea de Chery Socma Argentina S.A. resolvió cambiar su denominación por SSEV S.A. y reformar el artículo primero del estatuto.

La sociedad mantiene el CUIT 30-71002793-1 y continúa siendo la misma persona jurídica ya que no se fusionó con Chery Omoda&Jaecoo Argentina ni transfirió su trayectoria a la nueva filial.

En realidad, el cambio de nombre formaliza la desvinculación comercial iniciada cuando Corven asumió la representación de Chery.

De hecho, la automotriz china había desembarcado en la Argentina en 2007 mediante una alianza con Socma, el grupo fundado por la familia Macri.

Fue una de las primeras terminales de ese pais que logró sostener una presencia prolongada en el mercado local.

La operación regional se apoyó inicialmente en el ensamblaje de vehículos en Uruguay, desde donde abastecía a la Argentina con modelos como QQ, Face, Tiggo y Fulwin.

Durante aquella etapa se evaluaron diferentes alternativas para producir vehículos en territorio argentino pero la estrategia industrial no llegó a concretarse y, con el paso de los años, el capital de Chery Socma Argentina quedó concentrado en Sideco e Inversid.

Una nueva ofensiva industrial

Chery Automobile fue fundada en 1997 en Wuhu, provincia de Anhui y actualmente reúne marcas como Chery, Omoda, Jaecoo, Jetour, Exeed e iCar y durante 2025 comercializó más de 30 millones de vehículos, con alrededor de 1,34 millones destinados a mercados externos.

En tanto en el mercado argentino, alcanzó cerca de 1.500 autos patentados en los primeros meses de este 2026, logrando un 1% de participación de mercado (market share) bajo la representación del Grupo Corven.

Con esa cifra superó su máximo histórico anterior que era del 0,8% que había logrado en 2013 y en la actualidad cuenta con más de 55.000 unidades circulando por el país en sus 17 años de presencia.

Ahora, la creación de la filial de Omoda y Jaecoo introduce un modelo diferente al de la asociación con Socma y al acuerdo comercial con Corven.

La casa matriz tendrá el control sobre la estrategia, los productos, la futura red de concesionarios y el servicio de posventa de ambas marcas.

Su proyecto industrial estará basado en el ensamblaje KD, una modalidad utilizada por Chery en otros mercados para combinar componentes importados con procesos de montaje locales.

La filial también podrá operar con vehículos híbridos, eléctricos, baterías y sistemas de carga, contando con una estructura que la ubica dentro de la competencia creciente entre fabricantes chinos como BYD, Great Wall Motor, BAIC, JAC, Jetour y Geely, que ampliaron su participación en el mercado argentino.