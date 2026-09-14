Airbnb reveló en qué destino turístico top de Argentina generó 30 millones de dólares

Un informe de la plataforma de alquileres temporarios destacó una de las ciudades emblema del turismo nacional y agregó otros tres destinos emergentes

El impacto económico del turismo colaborativo continúa marcando récords en el mapa nacional. Un informe presentado por la plataforma de alojamientos temporarios Airbnb reveló que la actividad combinada de anfitriones y huéspedes generó un impacto económico total superior a los 2.300 millones de dólares en el Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina durante 2025. El estudio destaca que este flujo de viajeros ayudó a sostener cerca de 116.000 puestos de trabajo directos e indirectos, inyectando más de 900 millones de dólares en ingresos laborales para familias de todo el país.

Dentro de este ecosistema, la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche ratificó su liderazgo absoluto como la capital del turismo patagónico y uno de los principales motores de ingresos de la plataforma. De acuerdo con los datos oficiales de la compañía, los anfitriones locales generaron más de 30 millones de dólares en ganancias, registrando un incremento interanual cercano al 10% tanto en búsquedas como en reservas confirmadas.

Perfil del viajero en Bariloche y ganancias de los anfitriones de Airbnb

La propuesta turística de Bariloche mostró métricas consolidadas en cuanto a la permanencia de los turistas y el perfil demográfico de quienes la eligen:

Estadía y origen: La duración promedio de las estancias fue de 4,5 noches. Casi la mitad de las reservas correspondieron a turistas nacionales, con principal emisor en la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Neuquén.

La duración promedio de las estancias fue de 4,5 noches. Casi la mitad de las reservas correspondieron a turistas nacionales, con principal emisor en la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Neuquén. Segmento joven y familiar: Los viajeros de la Generación Z y Millennials explicaron el 30% y el 40% de los alquileres respectivamente, mientras que los viajes en familia representaron más del 20% del total.

Los viajeros de la Generación Z y Millennials explicaron el 30% y el 40% de los alquileres respectivamente, mientras que los viajes en familia representaron más del 20% del total. Ingreso mediano y liderazgo femenino: La ganancia mediana anual por anfitrión se ubicó en torno a los 3.800 dólares. Un dato clave del mercado barilochense es que casi el 60% de las propiedades están gestionadas por mujeres.

La ganancia mediana anual por anfitrión se ubicó en torno a los 3.800 dólares. Un dato clave del mercado barilochense es que casi el 60% de las propiedades están gestionadas por mujeres. Calidad de la oferta: Alrededor del 30% de los alojamientos locales obtuvieron la categoría "Favoritos entre Huéspedes", mientras que cerca del 30% de los propietarios alcanzaron el rango de "Superanfitrión".

Airbnb: los tres destinos emergentes en la Patagonia

Más allá de los centros consolidados, el relevamiento de la firma puso de relieve el surgimiento de nuevas plazas turísticas en el sur argentino que comienzan a capitalizar el turismo de proximidad e internacional: