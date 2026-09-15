Confirman la fecha en que llegarán los primeros helicópteros Black Hawk comprados a EE.UU.

Defensa pisa el acelerador para sumar unidades Black Hawk antes de que concluya 2026. Son unidades que se integrarán a la aviación del Ejército

Enfocado en reequipar de forma acelerada el aparato militar, el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) viene de definir otro paso en su política de incrementar la capacidad aérea. En ese marco, y a escasos días de que arribe una nueva tanda de cazas F-16 provenientes de Dinamarca, se confirmó que el Ejército Argentina (EA) recibirá una primera partida de helicópteros UH-60L Black Hawk comprados a Estados Unidos antes de que concluya 2026. La novedad fue expuesta por Carlos Presti, actual ministro de Defensa, quien señaló que la incorporación de dichas unidades otorgará capacidad adicional para la seguridad fronteriza, el combate contra el crimen transnacional y la asistencia humanitaria, sin que ello implique alterar el equilibrio militar de Sudamérica.

Presti ratificó que la recepción de los cuatro UH-60L está prevista para diciembre en los Estados Unidos. Y que la fecha de traslado al país dependerá del avance en la formación de los pilotos y las tripulaciones nacionales.

La semana pasada, el Departamento de Estado norteamericano autorizó la venta militar de las aeronaves, que provienen de los stocks de reserva de las fuerzas armadas norteamericanas.

El embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, confirmó la operación a través de la red social X. El diplomático en cuestión señaló que Argentina recibirá las unidades reacondicionadas mediante un esquema de entregas escalonadas que arranca con esta partida de cuatro helicópteros. "No es solo equipamiento: es llegar a tiempo y salvar vidas", escribió.

El plan de la aviación del EA contempla incorporar una flota total de 20 ejemplares en una primera fase. El lote completo cuenta con la disponibilidad técnica y el aval de Washington. Tras la entrega inicial a fines de este año, el resto de los Black Hawk llegará de forma progresiva a partir de 2027.

El costo de los helicópteros Black Hawk

El Departamento de Estado fijó el paquete total en un monto máximo de u$s140 millones bajo el programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS). Al tratarse de un techo autorizado, la inversión final podría resultar inferior al monto difundido. El contratista principal de la operación es Sikorsky (Lockheed Martin).

La autorización estadounidense detalló la inclusión de motores T700-GE-701D. Desde el punto de vista técnico, esa planta propulsora ofrece un 5 por ciento más de potencia, duplica la durabilidad de sus componentes y reduce costos de mantenimiento en comparación con el modelo 701C.

El equipamiento aprobado incluye transpondedores IFF APX-100 y APX-123, receptores de aterrizaje instrumental, GPS Garmin GTN-750, radios multibanda Cobham C-5000 y transmisores de emergencia EBC 406HM.

Para tareas operativas, las naves sumarán tanques de combustible auxiliares internos, sistemas de inserción de cuerda rápida, cabrestante de rescate, gancho de carga y cubo Bambi.

El reemplazo de los Huey y la opción colombiana

La llegada de los Black Hawk apunta al Batallón de Helicópteros de Asalto 601 para retirar del servicio definitivo a 25 helicópteros Bell UH-1H.

Durante la transición, las nuevas plataformas convivirán con 18 Bell Huey 2. Además, la incorporación del UH-60L busca cubrir el vacío operativo que dejaron los SA-330 Puma y SA-332 Super Puma, dados de baja sin reemplazo.

Con la recepción técnica en marcha, la fuerza evalúa alternativas para la instrucción. Aunque la planificación base contempla cursos en Estados Unidos, una comisión oficial del Ejército viajó a fines de agosto al Centro de Instrucción de Black Hawk de la Fuerza Aérea Colombiana, en Melgar (Tolima), para revisar programas de entrenamiento y aprovechar la experiencia operativa de ese país.

Los informes del gobierno estadounidense señalan que la operación respalda sus objetivos de seguridad al equipar a un aliado mayor no-OTAN. Desde la perspectiva norteamericana, la operatoria no requerirá asignación de representantes estadounidenses adicionales en Argentina ni afectará la capacidad de defensa del país del norte.