VMOS salió al mercado para obtener fondos que le permitan seguir con la obra que conectará la formación neuquina con el puerto de Punta Colorada

YPF encabeza una nueva operación financiera para el oleoducto que conectará Vaca Muerta con la terminal exportadora de Punta Colorada, en Río Negro.

Lo hace a través de VMOS, la sociedad integrada por la petrolera estatal y otras siete compañías del sector, que lanzó una serie de Obligaciones Negociables (ON), por hasta u$s100 millones, con la posibilidad de ampliar la colocación hasta u$s300 millones.

YPF busca dólares para financiar un oleoducto en Vaca Muerta

Los títulos tendrán un plazo de cuatro años, pagarán una tasa fija que se definirá mediante licitación y serán suscriptos, integrados y cancelados en dólares en la Argentina.

Los datos de la estructura financiera fueron informados por VMOS a la Comisión Nacional de Valores (CNV), mediante un hecho relevante publicado este miércoles 16 de septiembre.

De analizar el informe surge que el diferencial de la emisión está en su estructura de repago ya que los inversores no tendrán como respaldo general el patrimonio de VMOS, el oleoducto ni la terminal portuaria sino que el cobro dependerá exclusivamente de una tarifa vinculada al dólar que deberán abonar las compañías que reservaron capacidad para transportar su producción.

La licitación se realizará este jueves 17 de septiembre, entre las 10 y las 16.15 mientras que la emisión y liquidación fueron pautadas para el 22 de septiembre.

Respaldo sobre las tarifas

Las nuevas ON serán emitidas bajo la modalidad de "recurso limitado", lo cual implica que, ante un incumplimiento, los acreedores sólo podrán reclamar sobre los derechos de cobro expresamente afectados a la operación.

En este caso, el respaldo es la denominada Tarifa Dólar Linked, un cargo mensual que deberán pagar los productores que contrataron capacidad en el oleoducto.

La documentación define ese concepto como la tarifa destinada a cubrir el servicio de la deuda vinculada al dólar que VMOS contraiga para financiar o refinanciar gastos operativos, inversiones, capital de trabajo y otros fines corporativos relacionados con el proyecto.

El paper también aclara que la tarifa será abonada en pesos, calculados al tipo de cambio vendedor divisa del Banco Nación correspondiente a cada fecha de determinación y que las ON, en cambio, serán suscriptas y canceladas exclusivamente en dólares.

Con esa estructura, la empresa busca hacer coincidir la evolución de los ingresos afectados con la moneda de la deuda, al tiempo que aclara que los fondos provenientes de la tarifa serán cedidos en garantía y administrados por TMF Trust Company Argentina.

Además, el pago de la deuda quedará respaldado por una tarifa atada al dólar que abonarán las petroleras con capacidad reservada en el oleoducto.

El informe da cuenta también que, además de YPF, los participantes iniciales del proceso son Pan American Energy (PAE); Pampa Energía; Vista Energy; Pluspetrol; Chevron; Shell y Tecpetrol.

También participa Gas y Petróleo del Neuquén, que cuenta con un contrato de transporte como cargador designado.

Esas compañías celebraron acuerdos que les otorgan capacidad para transportar petróleo hasta Punta Colorada.

En este sentido, un documento de la calificadora FIX detalló que los contratos contemplan compromisos firmes de capacidad por 15 años y un período de pago por capacidad reservada de 12 años, reforzado por cláusulas de pago incondicional.

Patrimonio fuera del alcance

En otro de sus párrafos, el informe advierte que el esquema establece un límite preciso para los inversores teniendo en cuenta que si los derechos de cobro vinculados con la Tarifa Dólar Linked fueran insuficientes para cancelar capital, intereses u otros conceptos, los acreedores no podrán avanzar contra el resto del patrimonio de VMOS.

La documentación excluye expresamente de la garantía al oleoducto; la terminal de exportación; las restantes tarifas cobradas por VMOS y las cuentas afectadas al préstamo sindicado internacional, así como los demás bienes y derechos de la compañía.

Se aclara también que las ON no constituyen una deuda garantizada directamente por YPF o por las otras petroleras accionistas y que las compañías están obligadas a pagar las tarifas establecidas en sus contratos de transporte, pero sus patrimonios no funcionan como garantía general de los títulos.

VMOS podrá, además, obtener nuevos financiamientos que compartan los derechos sobre la Tarifa Dólar Linked en igualdad de prioridad con estas obligaciones negociables, sin solicitar autorización previa a sus tenedores.

Una millonaria oferta

La emisión fue estructurada para captar órdenes institucionales y también inversiones de menor tamaño, con títulos que se emitirán al 100% de su valor nominal, una tasa fija anual que surgirá de la licitación e intereses que se pagarán trimestralmente, aunque el primer servicio se realizará seis meses después de la fecha de emisión.

El capital será amortizado en un único pago al vencimiento, pero VMOS tendrá la posibilidad de rescatar anticipadamente la totalidad de las ON dentro de los 18 meses anteriores a esa fecha, mediante la cancelación del capital pendiente, los intereses acumulados y cualquier otro monto adeudado.

La oferta tendrá un tramo competitivo, en el que los inversores deberán indicar la tasa pretendida, y otro no competitivo para órdenes de hasta u$s50.000 que podrá representar hasta el 50% del monto finalmente colocado.

Los organizadores son Balanz, Galicia, Santander y Macro Securities. La red de colocadores incluye a BBVA, Banco Patagonia, Banco Provincia, ICBC, Cocos Capital, Banco Mariva, SBS, Allaria, Max Capital y Banco de Córdoba, entre otras entidades.

El consorcio petrolero

Las petroleras socias de VMOS aportan capital a la sociedad y, al mismo tiempo, celebraron contratos de transporte para reservar capacidad en el futuro sistema.

El proyecto contempla una inversión estimada en torno de u$s3.300 millones, de acuerdo con el último análisis de FIX y cerca del 70% de esa cifra será cubierto mediante deuda y el 30% restante con aportes de capital de los accionistas.

En julio de 2025, VMOS obtuvo un préstamo sindicado internacional por hasta u$s2.000 millones, liderado por Citi, Deutsche Bank, Itaú, JP Morgan y Santander, junto con otros bancos e inversores institucionales.

El crédito, que fue pactado a cinco años, con una tasa equivalente a SOFR más 5,5 puntos porcentuales, permitió financiar el grueso de la construcción y ahora se complementa con un tramo de deuda emitido en el mercado argentino.

El proyecto combina un préstamo internacional por hasta u$s2.000 millones, aportes de las petroleras y un nuevo tramo de deuda local.

Conexión con el Atlántico

La obra tiene como pieza central un oleoducto de 437 kilómetros y 30 pulgadas de diámetro entre Allen y Punta Colorada.

Al considerar la conexión con la zona productiva de Neuquén, el sistema completo tendrá una extensión cercana a los 600 kilómetros.

La infraestructura incluye estaciones de bombeo, una playa de almacenamiento y una terminal marítima desde la que se cargará el petróleo en buques de exportación.

El tendido principal del ducto ya fue completado y el proyecto alcanzó un avance físico cercano al 80%, según FIX.

La calificadora señaló que las dos monoboyas previstas para la terminal atravesaron el Estrecho de Ormuz y se encuentran en tránsito hacia Punta Colorada.

El sistema tendrá una capacidad inicial de 190.000 barriles diarios, mientras que en las etapas siguientes podrá transportar 390.000 barriles y luego alcanzar los 550.000 barriles por día, con posibilidades de nuevas ampliaciones mediante la incorporación de bombeo y almacenamiento.

La infraestructura fue incorporada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo, encuadre que le otorga estabilidad normativa, tributaria, aduanera y cambiaria durante 30 años.

La empresa estimó que la nueva capacidad de transporte permitirá generar exportaciones petroleras adicionales por u$s15.000 millones en los próximos años.

Antes de alcanzar esa escala, los contratos obligarán a los cargadores a pagar durante 12 años por la capacidad que reservaron en el oleoducto.