Adquirió el 20% de La Escalonada y Rincón La Ceniza y modificó el reparto de dos bloques no convencionales para completar un intercambio de activos

Shell mantiene la operación de los bloques, integrando a Pluspetrol como socio en Vaca Muerta.

YPF consolidó el control total de tres áreas estratégicas en Neuquén para expandir su producción de gas.

Pluspetrol adquirió un 20% en La Escalonada y Rincón La Ceniza mediante un canje de activos con YPF.

Pluspetrol completó el intercambio de activos que había acordado con YPF a principios de año y adquirió una participación directa del 20% en La Escalonada y Rincón La Ceniza, dos áreas de Vaca Muerta operadas por Shell Argentina.

El cierre de la operación se produjo este lunes 14 de septiembre, después de que se cumplieran las condiciones regulatorias que mantenían pendiente la transferencia.

Ambas petroleras comunicaron la novedad a la Comisión Nacional de Valores (CNV), en donde informan, entre otras cosas, que la operación incorpora a Pluspetrol como socia contractual de Shell, YPF y Gas y Petróleo del Neuquén en dos bloques que suman casi 460 kilómetros cuadrados.

Al mismo tiempo, el acuerdo completa un reordenamiento mediante el cual YPF pasó a controlar la totalidad de otros tres activos de la Cuenca Neuquina.

De todos modos, la composición accionaria será idéntica en las dos áreas, con Shell conservando el 45% de la sociedad y continuando como operadora, mientras Vaca Muerta Inversiones, sociedad controlada en su totalidad por YPF, reducirá su participación del 45% al 25%; Pluspetrol tendrá el 20% y la petrolera provincial GyP mantendrá el 10% restante.

Si bien ninguna de las dos petroleras informaron el valor de la transacción, el acuerdo fue estructurado como un intercambio de activos y no como una compraventa independiente de La Escalonada y Rincón La Ceniza.

Una puerta de entrada diferente

Cabe recordar que el contrato original fue firmado el 22 de enero pasado, cuando Pluspetrol se comprometió a transferir a YPF su participación del 50% en Aguada Villanueva, Meseta Buena Esperanza y Las Tacanas, donde la petrolera controlada por el Estado nacional ya poseía el otro 50% de las acciones.

Como contraprestación, YPF debía entregar el 44,44% de las acciones de Vaca Muerta Inversiones, sociedad tenía el 45% de los bloques de La Escalonada y Rincón La Ceniza, por lo que la porción accionaria ofrecida representaba una exposición indirecta equivalente al 20% de cada unidad.

Pero las compañías modificaron esa estructura el 30 de abril pasado, por lo cual Pluspetrol transfirió su participación en las tres áreas y quedó habilitada para reemplazar las acciones de Vaca Muerta Inversiones por una participación directa del 20% en los contratos de Unión Transitoria y en los acuerdos de operación conjunta de La Escalonada y Rincón La Ceniza.

La alternativa dependía principalmente de las aprobaciones regulatorias y si esas condiciones no se cumplían, o si Pluspetrol descartaba la cesión directa, la empresa podía recibir las acciones previstas en el convenio inicial.

Con las autorizaciones obtenidas, Vaca Muerta Inversiones cedió finalmente el 20% de los contratos y conservó el 25%.

De ese modo, la participación accionaria indirecta contemplada en enero fue reemplazada por el ingreso contractual directo de Pluspetrol en las dos asociaciones.

Quién se queda con el mando operativo

De todos modos, el desembarco de Pluspetrol no cambia la conducción de los bloques, teniendo en cuenta que Shell Argentina continuará como operadora de La Escalonada y Rincón La Ceniza y mantendrá su participación del 45%, la más alta dentro de los dos consorcios.

La transferencia necesitaba también la aprobación de Neuquén porque los recursos pertenecen a la provincia y Gas y Petróleo del Neuquén participa en ambos proyectos.

En ese sentido, el gobierno provincial autorizó las modificaciones de los contratos de Unión Transitoria y de los acuerdos de operación conjunta y, en forma paralela, Shell y GyP comunicaron que no ejercerán el derecho de preferencia que les permitía adquirir la participación ofrecida por Vaca Muerta Inversiones.

Por eso, ahora la estructura resultante deja a la petrolera de origen anglosajona con el control operativo, mientras que el 55% restante se distribuye entre Vaca Muerta Inversiones, con el 25%; Pluspetrol, con el 20%, y GyP, con el 10%.

La aprobación fue dictada en ejercicio de las atribuciones establecidas por la Ley provincial 2453, que faculta al Poder Ejecutivo neuquino a autorizar los contratos celebrados por empresas estatales con terceros para explotar áreas reservadas a su favor.

Petróleo y gas en 460 kilómetros cuadrados

La Escalonada y Rincón La Ceniza poseen concesiones de explotación no convencional, aunque se encuentran en ventanas productivas diferentes de Vaca Muerta.

La Escalonada abarca 239 kilómetros cuadrados y está ubicada en una zona con petróleo volátil y gas condensado, mientras que Rincón La Ceniza posee 220,77 kilómetros cuadrados y se encuentra en las ventanas de gas húmedo y gas condensado.

La combinación permite trabajar sobre recursos petroleros y gasíferos con líquidos asociados que pueden separarse del gas y comercializarse como productos adicionales, un factor que incide en la ecuación económica de los desarrollos.

Las concesiones de explotación no convencional fueron otorgadas por 35 años y tienen vigencia hasta 2051.

Rincón La Ceniza aparece principalmente vinculada con el potencial gasífero del norte de Vaca Muerta, mientras que La Escalonada agrega recursos de petróleo liviano y condensados.

El origen de una participación millonaria

La titularidad provincial de las dos áreas fue establecida a favor de GyP mediante el Decreto 866 de 2009.

En abril de 2010, la compañía estatal firmó con Total Austral los contratos de Unión Transitoria destinados a explorar, desarrollar y explotar ambos bloques.

La composición accionaria atravesó diferentes modificaciones hasta agosto de 2025, cuando TotalEnergies acordó venderle a YPF su participación del 45% en La Escalonada y Rincón La Ceniza, operación que la petrolera francesa valuó en u$s500 millones.

En el caso de YPF, concretó la compra mediante la adquisición de Vaca Muerta Inversiones, sociedad que pasó a ocupar el lugar de Total Austral junto con Shell y GyP desde el 29 de septiembre de 2025.

Pocos meses después, la petrolera estatal incluyó parte de la participación dentro de la negociación con Pluspetrol y, de ese modo, el 45% comprado a TotalEnergies quedó dividido entre Vaca Muerta Inversiones, que conservó el 25%, y Pluspetrol, que recibió el 20%.

Gas concentrado para el plan de YPF

La otra mitad del intercambio dejó a YPF con el 100% de Aguada Villanueva, Meseta Buena Esperanza y Las Tacanas, tres áreas en las que hasta enero compartía participaciones iguales con Pluspetrol y que la petrolera que preside Horacio Marín vinculó con su estrategia para ampliar la disponibilidad de gas de Vaca Muerta y respaldar futuros proyectos de exportación de gas natural licuado.

En la actualidad, Meseta Buena Esperanza y Aguada Villanueva cuentan con actividad hidrocarburífera y potencial para aportar gas y líquidos, mientras que Las Tacanas permanece en una etapa de evaluación y presenta recursos no convencionales, principalmente dentro de la ventana de gas.

El interés sobre esas áreas no se limita a la producción de gas seco si se tiene en cuenta que la presencia de condensados y otros líquidos permite sumar productos comercializables y mejorar la ecuación de los desarrollos destinados a abastecer proyectos de mayor escala.

Las Tacanas también se encuentra próxima a infraestructura gasífera existente, una condición relevante para evaluar futuros programas de producción.