Central Puerto vendió toda su participación en AbraSilver, multiplicó más de seis veces el capital invertido y destinará fondos a pagar dividendos

La generadora de energía Central Puerto cerró una de las operaciones más rentables de su proceso de diversificación al vender todas las acciones que tenía en AbraSilver Resource Corp., la compañía canadiense que desarrolla el proyecto de oro y plata Diablillos, ubicado entre Salta y Catamarca.

La empresa recaudó aproximadamente u$s163,1 millones, por una participación en la que había invertido unos u$s25,5 millones dos años atrás, con lo cual la diferencia económica que alcanzó es de u$s137,6 millones.

De esta forma, Central Puerto recuperó 6,4 veces el capital colocado y obtuvo una ganancia equivalente al 539% de la inversión original en menos de dos años y medio, entre la primera suscripción de abril de 2024 y la salida anunciada este miércoles 16 de septiembre.

La compañía informó la novedad mediante un comunicado de prensa relevante ante la Comisión Nacional de Valores que detalla la transacción mediante un hecho relevante publicado este miércoles 16 de septiembre en la web de la Comisión Nacional de Valores (CNV), en donde además aclaró que la ganancia había sido reconocida oportunamente en sus estados financieros y que las acciones se contabilizaban a valor razonable, por lo que su revalorización fue incorporándose a los balances antes de concretarse la venta.

La entrada de Central Puerto en AbraSilver en dos etapas

Central Puerto ingresó en AbraSilver el 22 de abril de 2024 por medio de Proener, una subsidiaria que controla en su totalidad.

La primera operación implicó un desembolso de alrededor de u$s7,1 millones, y le otorgó una participación cercana al 4% y como parte de esa operación AbraSilver emitió 50 millones de acciones a para recaudar unos u$s14,3 millones.

La colocación fue suscripta en partes iguales por Central Puerto y Kinross Gold, una de las principales productoras auríferas de Canadá y cada sociedad recibió 25 millones de acciones.

El acuerdo contemplaba una cooperación regional mediante la cual Kinross aportaría su experiencia internacional en minería, mientras que Central Puerto sumaría conocimiento del mercado argentino y capacidad para acompañar las necesidades energéticas y de infraestructura de un futuro desarrollo.

La segunda operación de la generadora fue el 31 de enero de 2025 cuando Proener suscribió nuevas acciones por u$s18,4 millones, y elevó su participación hasta el 9,9%, lo que la convirtió en el principal accionista individual de AbraSilver. La suscripción de nuevas acciones por u$s18,4 millones le permitió acompañar los planes con los que Central Puerto expande el proyecto minero Diablillos en el norte argentino

Los fondos fueron destinados a avanzar con el estudio de factibilidad de Diablillos, sostener las tareas de exploración y financiar las necesidades corporativas de la minera y Central Puerto presentó la inversión como parte de su expansión hacia los metales preciosos.

Ahora, tras una revisión de su portafolio, el directorio de la empresa concluyó que la participación había dejado de tener carácter estratégico y resolvió desprenderse de toda la tenencia.

El negocio detrás de la revalorización de AbraSilver

La diferencia entre los u$s25,5 millones invertidos y los u$s163,1 millones obtenidos refleja el fuerte aumento del valor de AbraSilver durante el período en el que Central Puerto permaneció como accionista.

La cotización acompañó los avances técnicos de Diablillos, el crecimiento de los recursos minerales, la finalización del estudio definitivo de factibilidad y el incremento internacional de los precios del oro y la plata.

El hecho relevante enviado por Central Puerto a la CNV presenta la operación como la venta total de la participación y consigna el monto global obtenido, pero mantiene en reserva la identidad del comprador.

Las comunicaciones corporativas de AbraSilver y la documentación regulatoria canadiense revisada al cierre de esta nota tampoco atribuyen el 9,9% a una empresa o inversor determinado.

Por esa razón, la operación debe describirse como una desinversión accionaria, sin adjudicar la compra a Kinross, otra minera o un fondo específico.

Un yacimiento minero de escala mundial

La canadiense AbraSilver controla el 100% de Diablillos, un proyecto ubicado en la Puna sobre una superficie aproximada de 79 kilómetros cuadrados que se extiende entre Salta y Catamarca y acumula más de 170.000 metros de perforaciones.

La estimación de recursos medidos e indicados comprende 102 millones de toneladas con leyes promedio de 65 gramos de plata por tonelada y 0,62 gramos de oro, volumen que también contiene aproximadamente 213 millones de onzas de plata y dos millones de onzas de oro.

Las reservas probadas y probables utilizadas en el diseño de explotación ascienden a 77,9 millones de toneladas, con 183,5 millones de onzas de plata y 1,76 millones de onzas de oro.

El estudio definitivo contempla una mina convencional a cielo abierto y una planta con capacidad para procesar 9.000 toneladas diarias y su construcción requeriría una inversión inicial cercana a u$s760 millones contemplando una vida útil proyectada de 25 años.

Diablillos produciría un promedio anual de 10,3 millones de onzas equivalentes de plata, aunque durante los primeros cinco años completos, el volumen ascendería a 20,3 millones de onzas equivalentes anuales, compuesto por alrededor de 13,9 millones de onzas de plata y 89.000 onzas de oro.

En el escenario de precios utilizado por AbraSilver, el proyecto arroja un valor presente neto después de impuestos próximo a u$s3.000 millones, una tasa interna de retorno del 41,9% y un período estimado de recuperación de 1,7 años.

La minera avanza con la ingeniería necesaria para adoptar una decisión de construcción y plantea alcanzar la primera producción en 2029, sujeta al financiamiento y a la ejecución del proyecto.

La caja vuelve a los accionistas

En el caso de Central Puerto, la empresa vinculó expresamente esta venta con el destino del dinero en el mismo hecho relevante en donde estableció que, "con los fondos resultantes" de la operación, el directorio resolvió pagar un dividendo extraordinario en efectivo.

La distribución ascenderá a $247.344,3 millones, equivalentes a unos u$s164 millones, calculados con una referencia oficial cercana a $1.507 por dólar.

Para instrumentar la operación, Central Puerto desafectará parcialmente la Reserva Facultativa para Pago de Dividendos, dinero que corresponde a ganancias realizadas, líquidas y acumuladas desde el 1° de enero de 2025, incluidas en el balance cerrado el 31 de diciembre de ese mismo año.

La fecha de corte fue fijada para este 18 de septiembre, en tanto que las tenencias registradas ese día serán las consideradas para determinar quiénes tienen derecho a recibir el dividendo, mientras que el pago se efectuará el 25 de septiembre.

Los accionistas locales cobrarán en pesos y los extranjeros podrán optar por recibir dólares, siempre que Central Puerto tenga acceso al Mercado Único y Libre de Cambios y si esa herramienta no estuviera disponible, esos accionistas recibirán el pago también en pesos.

El litio permanece en el portafolio

La venta de estas acciones pone fin a la exposición directa de Central Puerto a AbraSilver y al proyecto de oro y plata Diablillos, pero no representa una retirada completa de la minería.

La generadora conserva el 35% de 3C Lithium Pte. Ltd., una sociedad constituida en Singapur que controla Minera Cordillera y los derechos del proyecto de litio Tres Cruces, en Catamarca a la cual ingresó en diciembre de 2024 con una participación del 27,5%.

Luego, en enero pasado adquirió y suscribió nuevas acciones a u$s0,70 cada una y elevó su posición hasta el 35% de Tres Cruces, proyecto que actualmente se encuentra en etapa de exploración.

Su plan de negocios incluye perforaciones, estudios técnicos, gastos operativos y capital de trabajo destinados a determinar el potencial económico del depósito.

La empresa también impulsa infraestructura para abastecer a emprendimientos mineros del noroeste y una de sus iniciativas contempla una línea de transmisión de aproximadamente 140 kilómetros y hasta 400 MW de capacidad potencial.