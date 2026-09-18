Warren Buffett deja la presidencia de Berkshire Hathaway tras casi 60 años

Buffett deja la presidencia de Berkshire Hathaway a los 96 años y conserva un lugar en el consejo. Howard Buffett ocupará el cargo y Abel seguirá como CEO

La filosofía de inversión a largo plazo de Buffett permanece como el pilar central.

La conducción de Berkshire Hathaway entra en una nueva etapa. A los 96 años, Warren Buffett dejó este viernes la presidencia de la compañía, una posición que ocupaba desde 1970, y fue designado como presidente emérito.

El lugar que deja Buffett será ocupado por su hijo, Howard Buffett, quien forma parte del consejo de administración desde 1993. El cambio se produce después de otro movimiento clave: a fines del año pasado, Warren Buffett había dejado de ser director ejecutivo y Greg Abel había asumido esa función.

De esta manera, la estructura de liderazgo queda repartida entre tres figuras. Abel conservará la responsabilidad sobre la gestión del negocio; Howard Buffett encabezará el consejo y tendrá a su cargo la supervisión de la cultura y los valores de Berkshire; y Warren Buffett permanecerá vinculado a la compañía desde el consejo.

Qué función conservará Warren Buffett

Aunque ya no ocupará la presidencia, Buffett no se desvinculará de Berkshire Hathaway. Continuará como miembro del consejo de administración y participará como asesor, desde donde seguirá aportando su perspectiva a la compañía.

En una carta enviada a los accionistas, el empresario presentó el cambio como el cierre del proceso de transferencia de liderazgo. Según explicó, Greg Abel ya había tomado plenamente las riendas de la dirección ejecutiva y llevaba un tiempo interviniendo en las decisiones más importantes del grupo.

Buffett también manifestó una perspectiva favorable sobre el futuro de Berkshire bajo el nuevo esquema. En su mensaje a los accionistas, afirmó que nunca había estado más optimista respecto de las perspectivas de la empresa con la nueva estructura.

Howard Buffett queda al frente del consejo

La nueva responsabilidad de Howard Buffett, de 71 años, estará enfocada en el funcionamiento del consejo de administración y en preservar los principios que caracterizaron a Berkshire durante la conducción de su padre.

Su experiencia dentro del órgano directivo se extiende por 33 años antes de llegar a la presidencia. Buffett señaló que ese recorrido presenta un paralelo con su propia trayectoria: él también había pasado por una etapa previa como ejecutivo antes de asumir el control de Berkshire a los 34 años.

Por su parte, Susan Decker seguirá desempeñándose como directora independiente principal de la compañía.

El reconocimiento de Greg Abel

El cambio de mando estuvo acompañado por un reconocimiento público de Abel al papel que Buffett tuvo durante décadas en Berkshire Hathaway.

"El impacto de Warren en Berkshire y sus propietarios no tiene parangón en la historia empresarial estadounidense", declaró Abel en un comunicado. "La cultura que Warren construyó y los valores que defendió seguirán siendo la esencia de Berkshire, y Howard será su guardián", agregó.

La presidencia ejercida por Buffett desde 1970 convierte su salida del cargo en el cierre de una etapa de casi seis décadas al frente del conglomerado.

La trayectoria de Howard Buffett

El nuevo presidente de Berkshire no llega al puesto únicamente por su permanencia en el consejo. Desde 1999 también ocupa la presidencia y la dirección ejecutiva de la Fundación Howard G. Buffett.

A lo largo de su carrera participó además en los directorios de distintas compañías públicas y privadas. Entre ellas se encuentran Archer Daniels Midland, ConAgra Foods, Coca-Cola, Coca-Cola Enterprises y Lindsay Corporation.

Su nueva función dentro de Berkshire estará vinculada principalmente con la conducción del consejo y la continuidad de la cultura empresarial, mientras que la administración cotidiana seguirá bajo la órbita de Abel.

Qué negocios reúne Berkshire Hathaway

El conglomerado tiene operaciones en sectores muy diferentes. Su cartera incluye actividades de seguros y reaseguros, servicios públicos y energía, transporte ferroviario de mercancías, manufactura, servicios y comercio minorista. La compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York.

Con la salida de Buffett de la presidencia, Berkshire completa una transición que comenzó con el relevo en la dirección ejecutiva. El fundador conserva su participación en el consejo y un papel de asesor, mientras Howard Buffett pasa a conducir el órgano directivo y Greg Abel mantiene el control de la gestión empresarial.

El método de Warren Buffett para hacer crecer una inversión

La salida de Warren Buffett de la presidencia de Berkshire Hathaway no modifica una de las ideas que más identificaron su trayectoria como inversor: la importancia de dejar que el tiempo trabaje a favor del capital.

En una reunión anual de accionistas de 1999, Buffett respondió qué haría si tuviera poco más de 30 años y dispusiera de apenas u$s10.000 para comenzar nuevamente su camino financiero. Su respuesta apuntó a una estrategia similar a la que había utilizado durante los primeros años de su carrera.

El empresario explicó que buscaría empresas pequeñas que pudieran estar pasando inadvertidas para el mercado, estudiaría cada negocio en profundidad y esperaría encontrar acciones a precios que considerara atractivos. En aquella oportunidad resumió su criterio de inversión: "Hay que comprar empresas, o pequeñas participaciones en empresas llamadas acciones, y hay que comprarlas a precios atractivos, y hay que invertir en buenas empresas".

Para Buffett, una de las principales ventajas que tuvo junto con Charlie Munger fue haber comenzado a invertir cuando eran jóvenes. La idea puede resumirse mediante una comparación que utilizó en distintas oportunidades: la riqueza se comporta como una bola de nieve, que gana tamaño a medida que avanza y acumula más recursos durante el recorrido.

En esa misma conversación, Munger puso el foco en otro objetivo: alcanzar los primeros u$s100.000. Según explicó, llegar a ese nivel requiere mantener una conducta racional, aprovechar las oportunidades y, especialmente, gastar menos de lo que se gana. Una vez alcanzada esa base, el interés compuesto puede acelerar la acumulación de patrimonio.

Más de dos décadas después de aquella conversación, la tesis central continúa asociada al estilo de Buffett: invertir con horizonte de largo plazo, analizar los negocios y evitar decisiones impulsadas por las modas del mercado. El propio empresario sostuvo entonces que sus principios de inversión continuarían siendo válidos incluso un siglo después.