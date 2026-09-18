A través de VMOS, colocó su primer bono local y obtuvo u$s233,6 millones a cuatro años para financiar el oleoducto de Vaca Muerta

El bono se respalda en tarifas de transporte de crudo.

YPF consiguió más del doble del financiamiento que salió a buscar para continuar con el desarrollo de la nueva salida exportadora de petróleo de Vaca Muerta.

Lo hizo a través de VMOS, la sociedad que integra con otras siete compañías del sector y que colocó su primer bono en el mercado argentino.

La empresa emitió una serie de Obligaciones Negociables (ON), cuyo diferencial está en su estructura de repago ya que los inversores no tendrán como respaldo general el patrimonio de VMOS, sino que el cobro dependerá exclusivamente de una tarifa vinculada al dólar que deberán abonar las compañías que reservaron capacidad para transportar su producción.

En ese marco, la sociedad adjudicó u$s233,6 millones, frente al monto inicial de u$s100 millones establecido para la licitación.

Los títulos tienen un plazo de 48 meses y pagan una tasa fija del 6,25% anual y la operación completa la búsqueda de fondos presentada durante la jornada anterior.

Las nuevas ON fueron emitidas bajo la modalidad de "recurso limitado", lo cual implica que, ante un incumplimiento, los acreedores sólo podrán reclamar sobre los derechos de cobro expresamente afectados a la operación.

En este caso, el respaldo es la denominada Tarifa Dólar Linked, un cargo mensual que deberán pagar los productores que contrataron capacidad en el oleoducto que VMOS proyecta construir.

La operación fue estructurada para captar órdenes institucionales y también inversiones de menor tamaño, con títulos que se emitirán al 100% de su valor nominal, una tasa fija anual que surgirá de la licitación e intereses que se pagarán trimestralmente, aunque el primer servicio se realizará seis meses después de la fecha de emisión.

La documentación contemplaba una emisión de hasta u$s100 millones, ampliable hasta un máximo de u$s300 millones, y la demanda recibida permitió adjudicar 2,34 veces la referencia inicial.

La diferencia entre el objetivo original y el resultado fue de u$s133,6 millones y según el comunicado de VMOS, se recibieron ofertas por más del doble del monto previsto inicialmente.

La compañía sostuvo que fue la segunda mayor emisión corporativa de deuda local en dólares realizada por una empresa en su debut en el mercado argentino.

Un debut por encima del objetivo

Cabe aclarar que el resultado obtenido por VMOS de u$s233,6 millones quedó dentro del límite máximo de u$s300 millones establecido en la documentación de la emisión, mientras que la tasa fija del 6,25% anual, se aplicará durante los cuatro años de vigencia de los títulos.

La operación se suma a las fuentes de financiamiento obtenidas por la sociedad para ejecutar Vaca Muerta Oil Sur, proyecto diseñado para conectar la producción de petróleo de la cuenca neuquina con una terminal de exportación sobre el océano Atlántico.

La compañía informó que la obra alcanzó un avance del 80% de una inversión inicial estimada en u$s3.000 millones que incluye el oleoducto, las estaciones de bombeo, la playa de almacenamiento y la terminal portuaria.

Los protagonistas detrás de la obra

VMOS está integrada por YPF; Pluspetrol; Pan American Energy (PAE); Pampa Energía; Vista Energy; Chevron Argentina; Shell Argentina y Tecpetrol como accionistas Clase A. Gas y Petróleo del Neuquén participa como socio Clase B.

Estas petroleras conformaron VMOS para desarrollar una nueva salida exportadora desde Vaca Muerta como parte de una estructura societaria que reúne a empresas que producen petróleo en la formación neuquina y utilizarán la capacidad de transporte.

Esos compromisos de capacidad asumidos por las productoras forman parte de la estructura económica del proyecto.

El crédito que sostiene la inversión

Antes de su debut en el mercado local, VMOS firmó un préstamo sindicado internacional por u$s2.000 millones para construir el oleoducto y sus instalaciones asociadas.

El acuerdo se cerró en julio de 2025 y fue liderado por Citi, Deutsche Bank, Itaú, JP Morgan y Santander e incluyó a otros bancos e inversores institucionales, hasta completar un grupo de 14 entidades internacionales.

El préstamo tiene un plazo de cinco años y paga una tasa equivalente a SOFR más 5,5 puntos porcentuales y fue estructurado bajo la modalidad project finance, que vincula el financiamiento con los activos, contratos e ingresos del propio proyecto.

Según la compañía, el crédito fue diseñado para financiar cerca del 70% del capital requerido para la obra, mientras que el 30% restante sería aportado por los socios.

Las ON colocada ahora en el mercado argentino complementa ese esquema; tiene un plazo de cuatro años y condiciones financieras diferentes a las del crédito sindicado, por lo que las tasas de ambos instrumentos no son directamente comparables.

Una conexión directa con el Atlántico

El núcleo de Vaca Muerta Oil Sur es un oleoducto de 437 kilómetros y 30 pulgadas de diámetro que une Allen, en el Alto Valle de Río Negro, con Punta Colorada, cerca de Sierra Grande.

En la costa rionegrina se construye una terminal exportadora con una playa de tanques y un sistema marítimo de monoboyas destinado a cargar buques petroleros.

El sistema completo se extiende por casi 600 kilómetros al considerar sus diferentes tramos y conexiones entre la zona productiva de Neuquén y la terminal sobre el Atlántico.

VMOS completó la última soldadura automática de la línea regular del oleoducto en noviembre de 2025, tramo que requirió 76 cruces especiales de rutas y cursos de agua, más de 200 equipos pesados y tres campamentos móviles para 1.500 trabajadores.

La obra también incorporó un cruce horizontal dirigido por debajo del río Negro para completar la traza hacia Punta Colorada.

Capacidad en tres etapas

La infraestructura de la obra fue diseñada para incorporar capacidad de manera progresiva, con una primera etapa que contempla el transporte de alrededor de 180.000 a 190.000 barriles diarios.

Una segunda fase elevará ese volumen hasta aproximadamente 390.000 barriles por día, en tanto que las ampliaciones posteriores de bombeo y almacenamiento permitirán alcanzar 550.000 barriles diarios.

El diseño de Vaca Muerta Oil Sur admite futuras ampliaciones hasta un rango cercano a los 700.000 barriles diarios, incorporación que requerirá nuevas instalaciones de bombeo y almacenamiento.

El gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, aprobó la adhesión de VMOS al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en marzo de 2025.

El proyecto fue clasificado como una iniciativa de exportación estratégica de largo plazo dentro del sector de petróleo y gas.

La Resolución 302/2025 reconoció una capacidad base de 377.400 barriles diarios para el plan presentado ante el régimen.

La norma identificó a VMOS S.A., CUIT 30-71871335-4, como titular del vehículo de proyecto único denominado Vaca Muerta Oleoducto Sur, a desarrollarse en la provincia de Río Negro.