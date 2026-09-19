Furor en Las Cañitas por nueva panchería americana que tiene a Migue Granados como socio

Inspirada en los clásicos de Chicago y Nueva York, la propuesta busca liderar el segmento gourmet con planes de expansión y franquicias

Después de abrir Luisa's en Núñez a comienzos de año, Rodolfo "Rodo" Cámara volvió a invertir en gastronomía con una nueva marca. Esta vez desembolsó u$s110.000 para abrir Max, una panchería en Las Cañitas para la que sumó como socio a Migue Granados.

El primer local abrió el pasado jueves sobre la calle Maure, después de casi un año de trabajo. El desarrollo arrancó con la importación de una salchicha desde los Estados Unidos y continuó con distintos viajes del empresario para conocer las versiones que se venden en ciudades como Chicago, Nueva York y Detroit.

Durante los días previos a la inauguración hicieron una marcha blanca con invitados y después atendieron, sin anunciarlo en redes, a quienes se acercaban al lugar. En cuatro jornadas vendieron alrededor de 600 panchos y ahora calculan trabajar con un volumen cercano a las 3.000 unidades por semana.

Para la sucursal, la proyección es alcanzar una facturación de alrededor de $150 millones mensuales. Los socios también preparan el crecimiento de la nueva marca y prevén comenzar a ofrecer franquicias el próximo año, con los shoppings entre los espacios que más les interesan.

El primer local abrió en Las cañitas, sobre la calle Maure, después de casi un año de trabajo.

Los hot dogs al estilo americano

Para armar el menú, Cámara tomó como referencia los panchos que había probado durante sus viajes. "Ninguno de los que está en la carta es algo que no haya probado antes", explicó a iProfesional.

La materia prima principal es de Sugardale, una compañía estadounidense de alimentos. Se trata de una salchicha de 90 gramos, 100% de carne vacuna, que requirió una serie de trámites para poder ingresarla al país. "Tuvimos que hacer todos los pedidos y, finalmente, logramos probar el producto acá", contó.

El menú incluye distintas versiones típicas de los Estados Unidos:

Original lleva mostaza, cebolla y relish

NYC se prepara con mostaza picante, red onion sauce y chucrut

Coney Dog tiene chili, cebolla y mostaza

Chicago, con mostaza, neon relish, cebolla, tomate y pickles, al que se le pueden agregar sport peppers

Americano, con queso cheddar y bacon bites

Clásico, que permite elegir los aderezos

Las salchichas son importadas de Estados Unidos, de 90 gramos, 100% de carne vacuna

"Buscamos respetar mucho el hot dog americano. En nuestra panchería no vas a encontrar lluvia de papas ni los ingredientes que normalmente se usan acá", señaló sobre la propuesta diferencial de Max.

La panceta, el chili y otros insumos también se compran afuera. El pan es elaborado por Kali's y fue desarrollado específicamente para este formato. Antes de servirlo pasa por vapor para que quede más blando y esponjoso.

Las salchichas, en tanto, se cocinan a la plancha. "Somos una panchería. Lo que hacemos es el pancho fast food de Estados Unidos acá", explicó.

Los precios van de $9.300 a $12.700. El combo clásico con papas y gaseosa cuesta $16.500, mientras que el de dos especiales se vende a 19.000 pesos. La oferta se completa con un helado soft de crema americana con salsa y galletitas Lotus Biscoff trituradas como única opción de postre.

En Matt´s, el combo clásico con papas y gaseosa cuesta 16.500 pesos

Migue Granados, el nuevo socio

La sociedad se terminó de cerrar cuando el proyecto ya estaba avanzado. Granados conoció lo que Cámara estaba preparando y rápidamente se interesó en participar. "Me acabo de enterar de que vas a hacer una panchería. Siempre quise tener una", le dijo Granados.

A partir de su incorporación, comenzó a trabajar junto con Cámara en el armado de la nueva marca. "Tenemos mi pata gastronómica y la de él en comunicación. Las cosas que trae y sus ocurrencias suman un montón", explicó el dueño de The Food Truck Store.

El conductor se involucró principalmente en la comunicación y en la imagen de Max, además de participar en las decisiones que fueron tomando durante los meses previos a la apertura. "Migue está muy metido. Le encanta el producto y participa mucho", contó Cámara.

Rosario está entre las ciudades previstas para las próximas aperturas, aunque todavía no hay una ubicación ni una fecha definida. Es uno de los destinos contemplados por fuera de Buenos Aires y tiene un interés particular para Granados, que nació en esa ciudad.

Atrás de proyecto está Rodolfo "Rodo" Cámara, el creador de The Food Truck Store

El plan para abrir franquicias

La expansión de la marca se hará también a través de franquicias, un modelo que prevén comenzar a desarrollar el próximo año. Todavía no definieron cuánto costará abrir una ni cuántas esperan sumar en una primera etapa.

"Queremos tener por lo menos dos o tres meses nosotros para acomodarnos bien y salir el año que viene con las franquicias", adelantó Cámara sobre la estrategia de expansión.

Dentro de los lugares que analizan para las futuras aperturas aparecen los centros comerciales. "Nos gusta mucho el tema shopping. Creemos que es un buen concepto. Es una inversión baja y es un monoproducto muy fácil de hacer", explicó.

La cantidad de sucursales que incorporen también tendrá impacto en las compras al exterior. Actualmente, varios de los insumos utilizados en la carta dependen de esas importaciones.

"Una vez que sepamos cuál va a ser el volumen, tendremos que traer más contenedores de salchichas y de los productos importados", señaló.

La expansión de la marca se hará también a través de franquicias, un modelo que prevén comenzar a desarrollar el próximo año

El último movimiento de Rodo Cámara

Antes de Max, Cámara había abierto Luisa's en febrero junto con Santiago Candegabe, conocido en redes como Sandals. Entre ambos desembolsaron más de u$s200.000 para instalar la hamburguesería en Núñez.

La marca se especializa en sliders, pequeñas hamburguesas que ambos conocieron durante distintos viajes por los Estados Unidos. El desarrollo demandó casi dos años entre la búsqueda de una ubicación, las pruebas del producto y la puesta a punto del espacio.

El local tiene capacidad para unas 60 personas y emplea a 17 trabajadores. Los fines de semana vende alrededor de 1.500 sliders y recibe entre 500 y 600 clientes. Luisa's fue el primer lanzamiento reciente de Cámara por fuera de The Food Truck Store, la compañía que creó en 2014 y que comenzó como un food truck para eventos.

Con el tiempo, The Food Truck Store dejó el formato exclusivamente móvil y sumó locales en distintos barrios de Buenos Aires. También avanzó con franquicias, abrió en Miami y montó un centro de producción propio en Belgrano para abastecer a sus sucursales.

La oferta se completa con un helado soft de crema americana con salsa y galletitas Lotus Biscoff

La planta fue inaugurada en 2022 con una inversión cercana a u$s200.000. Allí llegó a procesar unas tres toneladas de carne por semana y producir alrededor de 20.000 medallones, además de salsas y otros insumos.

En 2023, la compañía contaba con más de 100 empleados y proyectaba una facturación anual de $ 2000 millones. También avanzaba con nuevas franquicias y con un formato de drive-thru en Pilar.