Brasil dio el OK y habilitó el paso hacia la Argentina de cazas F-16 para la Fuerza Aérea

Las autoridades brasileñas habilitaron la base aérea de Natal como aeropuerto internacional para el paso de seis cazas que van a Córdoba. Los detalles

El arribo a la Argentina de otra flotilla de cazas F-16 entró en cuenta regresiva. En ese marco, la operación para traer al país un segundo lote de aviones de combate superó un trámite administrativo y logístico central. La Secretaría Especial de la Receita Federal do Brasil (RFB) autorizó el ingreso, sobrevuelo y escala en su territorio de los cazas argentinos. La medida en cuestión habilita de forma temporal a la base aérea de Natal como aeropuerto internacional para recibir a la flotilla en su trayecto desde Europa. La llegada de los F-16 se producirá entre el 26 y el 30 de septiembre, con tripulaciones locales al mando.

El aval del país vecino se concretó tras un pedido formal efectuado por la misma Fuerza Aérea Brasileña (FAB). La solicitud respondió a que las instalaciones militares de Natal no cuentan de forma permanente con un puesto aduanero. Según lo publicado en el Diario Oficial brasileño el pasado 11 de septiembre, el período de habilitación y exención otorgado por la RFB se extiende entre los días 21 de septiembre y 1° de octubre.

La decisión administrativa destraba el tramo final del vuelo ferry que traerá seis unidades del sistema de armas Fighting Falcon. La flotilla estará integrada por dos aeronaves biplaza F-16BM y cuatro monoplaza F-16AM. El destino final en suelo nacional será el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba.

Se adelanta el arribo de los F-16

La llegada de este segundo lote estaba prevista originalmente para el mes de diciembre. Sin embargo, el Gobierno resolvió adelantar el arribo para la segunda quincena de septiembre tras acordar los nuevos plazos en negociaciones con Dinamarca.

Respecto de estos cambios, el vocero presencial, Adrian Ravier, declaró recientemente: "Nos complace anunciarles que durante la segunda quincena de septiembre la Fuerza Aérea recibirá otros seis aviones F-16, un salto cualitativo en nuestro sistema de defensa".

El funcionario agregó sobre las capacidades técnicas: "Tengamos en cuenta que son unidades con capacidad de interceptación supersónica, lo que nos permite responder a amenazas en cualquier parte del país en cuestión de minutos".

El adelantamiento se vincula también con la respuesta de los pilotos nacionales a la instrucción recibida en los Estados Unidos y la capacidad operativa del taller en Río Cuarto. La Fuerza Aérea Argentina (FAA) comunicó semanas atrás que su personal alcanzó la certificación del programa Peace Condor, lo que permite iniciar vuelos sin instructores extranjeros.

Con este envío, la FAA sumará 12 cazas operativos en el país, sobre un total de 24 aeronaves adquiridas al estado danés en abril de 2024. Sitios especializados como Full Aviación estimaron que el aterrizaje en la Argentina se producirá entre el 26 y el 30 de septiembre, con tripulaciones locales al mando.

La compra de dichas unidades se cerró por un monto cercano a los u$s300 millones a cancelar en cuotas anuales. A ese desembolso se sumó un contrato por u$s312 millones con Estados Unidos para la provisión de armamento y misiles. La administración norteamericana aportó un financiamiento de u$s40 millones mediante su programa de asistencia militar a naciones aliadas.

Logística, reabastecimiento y escalas del vuelo ferry hacía Argentina

El traslado de las aeronaves demandará una travesía de más de 13.000 kilómetros desde la base aérea de Skrydstrup, en la península de Jutlandia. El esquema repetirá la logística empleada durante la primera entrega realizada en diciembre pasado.

Tras el despegue en Dinamarca, la formación concretará una primera escala técnica en Zaragoza, España, y se prevé una segunda parada en las islas Canarias, con punto probable en la base aérea de Gando. En esas instalaciones se realizarán tareas de reabastecimiento de combustible, inspección de motores y el descanso de las tripulaciones.

Luego, los F-16 iniciarán el cruce sobre el océano Atlántico para ingresar al espacio aéreo de Brasil y aterrizar en la base aérea de Natal. En ese tramo, el vuelo en territorio brasileño contaría con la escolta de cazas Gripen E de la Fuerza Aérea brasileña. Esto imitaría la operativa implementada a finales de 2025.

La autonomía en los trayectos sobre el mar estará asistida por aviones de reabastecimiento KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de los EE.UU. (USAF). Estas unidades transferirán combustible JP-1 en vuelo mediante el sistema de pértiga rígida "flying boom".

Por su parte, la FAA desplegará un operativo de apoyo propio con aviones C-130 Hércules y un Boeing 737. En las últimas horas se registró la partida del Boeing 737 T-99 "Islas Malvinas" con destino a Dinamarca. La aeronave traslada a personal técnico, mecánicos, repuestos críticos e insumos de taller para dar cobertura al inicio del vuelo ferry.