Cuánto vale hoy el Inter Miami tras el nuevo título de Messi

La franquicia de Florida alcanzó una cotización récord tras conseguir la Campeones Cup. Los números de un crecimiento histórico

La reciente consagración del Inter Miami en la Campeones Cup 2026 frente a Cruz Azul de México certificó el impacto deportivo e institucional que vive la franquicia de Florida. Con un gol de Lionel Messi y una asistencia decisiva para la anotación de Casemiro sobre el cierre del partido, el equipo conducido tácticamente por el Kily González sumó su cuarto título oficial en cuatro temporadas consecutivas, afirmando una dinámica ganadora desde el desembarco del capitán argentino en los Estados Unidos.

La victoria ante el conjunto mexicano dejó registros estadísticos de escala histórica para la trayectoria del delantero de 39 años. Messi llegó a los 100 goles oficiales con la camiseta rosada en un total de 115 partidos jugados, elevó la cuenta global de su carrera a 929 anotaciones oficiales entre clubes y la Selección Argentina, y alcanzó los 48 títulos profesionales en su haber personal. Esta seguidilla de éxitos reafirma un ciclo de crecimiento futbolístico continuo que transformó las vitrinas de la entidad del estado de Florida.

El rendimiento deportivo marcha en sincronía con una transformación económica sin precedentes en la industria del deporte norteamericano. Cuando el grupo empresario encabezado por Jorge Mas y David Beckham tomó la conducción de la franquicia en 2018 tras abonar la tarifa de expansión de u$s25 millones, la entidad se posicionaba en los últimos escalafones de la liga. Tras la llegada de la estrella rosarina en julio de 2023, la valuación del club pasó de u$s600 millones a u$s1.030 millones en 2024, continuó su escala hasta los u$s1.200 millones en 2025 y tocó un pico histórico de u$s1.350 millones en la última medición publicada por la revista Forbes.

Cómo se potenció el Inter Miami y su posición entre los clubes más valiosos del mundo

La expansión patrimonial del Inter Miami encuentra su motor principal en la diversificación de sus unidades de negocio y en la construcción del Miami Freedom Park, el parque deportivo y comercial de u$s1000 millones ubicado en el área del aeropuerto de la ciudad, con una extensión de 53 hectáreas. La inauguración del nuevo estadio con capacidad para 25.000 espectadores permitió elevar los ingresos operativos anuales de la institución desde los u$s56 millones registrados en 2022 a un estimado de u$s200 millones en la corriente temporada, generando una utilidad de explotación de u$s50 millones.

El salto comercial ubicó al equipo de Florida en el puesto 17 del escalafón mundial de clubes de fútbol con mayor valor de mercado, situándose como la franquicia número uno de los Estados Unidos. Dentro de la Major League Soccer, la nómina de los equipos con mayor cotización económica quedó conformada de la siguiente manera:

Inter Miami : valuación de u$s1.350 millones, ingresos por u$s200 millones y un crecimiento interanual del 13 por ciento.

Los Angeles FC (LAFC) : valuación de u$s1.320 millones, ingresos anuales por u$s167 millones y un alza del 6 por ciento.

Los Angeles Galaxy : valuación de u$s1.080 millones e ingresos registrados por u$s110 millones.

New York City : valuación de u$s1.020 millones, ingresos por u$s90 millones y una suba del 17 por ciento.

Atlanta United : valuación de u$s1.000 millones e ingresos por u$s105 millones.

Seattle Sounders : valuación de u$s860 millones con facturación anual de u$s100 millones.

Toronto : valuación de u$s750 millones e ingresos registrados en u$s72 millones.

D.C. United: valuación de u$s725 millones con facturación anual de u$s85 millones.

Postal repetida, Inter Miami campeón de la mano de Messi. Foto: @InterMiamiCF

Crecimiento de la MLS y récord en el mercado de pases por el efecto Messi

La presencia del astro rosarino en la liga estadounidense reconfiguró la capacidad de atracción del certamen hacia patrocinadores de alcance global. Durante los últimos tres años, marcas de primera línea como Royal Caribbean, JPMorgan Chase, Visa, Nu, Adidas, Lowe's y Duracell firmaron convenios publicitarios con la institución comercializando el sponsoreo en camisetas, naming rights de instalaciones deportivas y acciones de marketing internacional.

El efecto dominó sobre el resto de las franquicias aceleró la inversión en la adquisición de futbolistas de jerarquía para elevar el nivel de la competencia. En la ventana de transferencias previa al inicio de la temporada 2026, los 30 clubes que integran la Major League Soccer desembolsaron un total sin precedentes de u$s370 millones en fichajes de jugadores, duplicando los registros históricos de la liga de años anteriores.

Este flujo de capitales se alinea con la estrategia comercial trazada en torno a la transmisión digital mediante la plataforma Apple TV+, cuyo contrato por 10 años firmado en 2023 por u$s2.500 millones superó las proyecciones de suscripciones globales a partir del interés generado por la estrella argentina. Las autoridades de la liga prevén que el impulso económico continuará en ascenso apoyado en la infraestructura desarrollada por la realización de la última Copa del Mundo.

Todos los títulos de Lionel Messi en Inter Miami

Antes del arribo del futbolista rosarino, la franquicia norteamericana no registraba vueltas olímpicas en sus vitrinas oficiales. Desde su desembarco a mediados de 2023, el rosarino encadenó un promedio de un trofeo por temporada que transformó el historial deportivo de la institución: