Decathlon desembarca en el shopping Abasto y regalará gift cards a sus primeros visitantes

La cadena de ropa deportiva confirmó la fecha de apertura de su megatienda de 2.470m2, en lo que significará su primer local en CABA

En un local de más de 2.400m2, la cadena internacional ofrecerá productos para +65 deportes. Habrá actividades y promos.

La cadena de ropa deportiva Decathlon avanza con su plan de expansión en Argentina y prepara la apertura de su primera tienda en la Ciudad de Buenos Aires. La compañía, que opera en el país de la mano de Grupo One, inaugurará el 17 de octubre un local de 2.470 m² en Abasto Shopping, en el marco de una estrategia que contempla nuevas aperturas, inversión y generación de empleo.

El nuevo establecimiento estará ubicado en el segundo piso del shopping, con acceso por la entrada de la calle Agüero. Se trata del tercer paso de la compañía desde su desembarco en el mercado argentino, luego de la apertura de su primera tienda en Al Río, Vicente López, y de su llegada a Córdoba.

La primera experiencia de Decathlon en el país tuvo lugar el 8 de noviembre del año pasado, cuando abrió sus puertas en el complejo Al Río. La inauguración convocó a más de 10.000 personas durante la jornada inaugural, de acuerdo con los datos difundidos por la empresa.

Posteriormente, la cadena abrió su primer establecimiento en el interior del país, en Córdoba. Ahora, con el desembarco en Abasto, suma una ubicación en uno de los principales centros comerciales de la Ciudad de Buenos Aires.

"La llegada de Decathlon al shopping Abasto es un paso muy importante para nosotros. Queremos seguir acercando el deporte a cada vez más personas, con una propuesta que combine variedad, especialización y una experiencia pensada para todos los niveles. Esta tienda nos permite estar más cerca de una gran comunidad de deportistas y compartir el deporte con ellos desde el primer día", señaló Francisco Tedin, COO de Decathlon Argentina .

Cómo será la nueva tienda de Decathlon en el shopping Abasto

La sucursal contará con un catálogo especializado para más de 65 deportes, con productos destinados tanto a quienes recién comienzan una actividad como a deportistas con mayor experiencia.

Entre las categorías que tendrán mayor presencia estarán Montaña, Fitness y Agua, con alternativas para disciplinas como hiking & trekking, camping, musculación, CrossFit, entrenamiento funcional y natación.

La apertura también estará acompañada por distintas actividades para los visitantes. Habrá propuestas deportivas, música y clases durante la jornada inaugural, en línea con el formato que la compañía utiliza en sus establecimientos.

Desde Abasto Shopping destacaron: "Nos enorgullece anunciar la apertura de Decathlon, un desembarco clave que amplía nuestra propuesta comercial. Esta incorporación refuerza nuestro objetivo de reunir una oferta diversa, con marcaslíderes y nuevas propuestas para nuestros visitantes, consolidando al shopping como un espacio integral donde conviven tendencias, moda, deporte y experiencias en un solo lugar"

Además, entre el sábado 3 y el domingo 18 de octubre, funcionará una estación deportiva en la Plaza del Zorzal. Allí, los visitantes podrán acercarse a practicar diferentes deportes y participar por gift cards que podrán utilizar durante el día de inauguración.

Como parte de las acciones previstas para el estreno, los primeros 200 visitantes recibirán gift cards por valores de entre $40.000 y $200.000, válidas únicamente durante esa jornada.

Decathlon: inversión y empleo en Argentina

La apertura de Abasto se enmarca en un proyecto de crecimiento más amplio para la compañía en el mercado argentino. El plan contempla la apertura de más de 20 locales, una inversión superior a u$s100 millones y la generación de aproximadamente 750 empleos directos durante los próximos cinco años.

En el caso específico de la nueva tienda porteña, Decathlon incorporará 53 personas a su staff.

La estrategia prevé el desarrollo de locales de gran superficie, con espacios para exhibir productos vinculados con distintas disciplinas y un catálogo que incluye indumentaria, calzado, accesorios y equipamiento deportivo.

La expansión también continuará en el interior del país. La próxima apertura anunciada será la de Portal Rosario durante noviembre, aunque la fecha exacta todavía será confirmada por la compañía.

Cómo es el modelo de negocio de Decathlon

Fundada en Francia en 1976, Decathlon desarrolló un modelo basado en la comercialización de productos deportivos y en el desarrollo de marcas propias asociadas a distintas disciplinas.

Entre las marcas que forman parte de su catálogo se encuentran Quechua, vinculada con montaña y trekking; Domyos, enfocada en fitness y gimnasia; Rockrider, para ciclismo de montaña; Kipsta, orientada a deportes colectivos; Tribord, para deportes acuáticos; Kalenji, para running; Oxelo, para deportes de deslizamiento; Artengo, para deportes de raqueta; y Btwin, para ciclismo urbano.

La compañía también cuenta con una red de 15 centros de investigación y desarrollo en distintos países, donde diseña y prueba productos destinados a diferentes actividades deportivas y recreativas.

En sus tiendas comercializa artículos para más de 70 disciplinas deportivas, incluyendo running, ciclismo, montaña, camping, trekking, fútbol, tenis, pádel, natación, gimnasia, yoga, entrenamiento funcional, deportes acuáticos, pesca y actividades al aire libre.

Además de la red de locales físicos, Decathlon dispone de una tienda online para todo el país, con parte del mismo catálogo que ofrece en sus sucursales.

La operación de Decathlon en Argentina está a cargo de Grupo One, compañía encabezada por Manuel Antelo y Pedro Aguirre Saravia, que administra la franquicia de la marca para Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú y Ecuador.

La expansión local comenzó con el establecimiento de Vicente López y continuó con la apertura de Córdoba. La incorporación de la tienda de Abasto amplía ahora la presencia de la cadena en el Área Metropolitana de Buenos Aires y marca su ingreso a la Ciudad de Buenos Aires.

En paralelo, el proyecto contempla continuar sumando establecimientos en distintas zonas del país, con el objetivo de alcanzar las más de 20 aperturas previstas para los próximos cinco años.