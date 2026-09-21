Comenzó a anticipar el cobro de reservas confirmadas en cuatro países, entre los que figura la Argentina, con una prueba inicial que superó u$s1 millón

Despegar decidió avanzar sobre el negocio financiero de la industria turística con una plataforma que permite a hoteles y otros proveedores cobrar por anticipado reservas ya confirmadas.

Tras una primera prueba que superó u$s1 millón durante cuatro meses, la compañía prevé entregar u$s50 millones entre octubre de este 2026 y marzo de 2027.

El objetivo implica multiplicar por 50 el volumen inicial de los anticipos y escalar una solución que comenzó a probarse en la Argentina, Brasil, México y Colombia.

La herramienta, denominada Despegar Pago, convierte ingresos futuros de los establecimientos en liquidez disponible en un plazo máximo de 48 horas hábiles.

De este modo, la empresa busca aprovechar la información que reúne sobre las operaciones de sus proveedores para ingresar en un terreno complementario a la intermediación turística como es el de participar en la gestión financiera de los establecimientos que comercializan sus habitaciones mediante la plataforma.

Despegar Pago: dinero antes del check-in

De acuerdo a información oficial de Despegar, el funcionamiento de la nueva herramienta se asemeja a un anticipo de cobranzas.

El hotel ingresa en su portal, selecciona las reservas o liquidaciones que desea anticipar, simula la operación y conoce el importe neto que recibirá junto con el costo correspondiente.

Todo el trámite puede completarse de manera digital en cinco pasos y una vez aprobada la solicitud, Despegar acredita los fondos en hasta 48 horas hábiles y recupera el monto adelantado al efectuar la liquidación siguiente.

La herramienta apunta a reducir el desfasaje financiero entre el momento en el que se vende una habitación y la fecha en la que el establecimiento recibe el dinero.

De hecho, una reserva puede confirmarse con semanas o meses de anticipación, mientras que el pago al proveedor queda sujeto a las condiciones de liquidación correspondientes.

El novedoso proceso ofrece varias modalidades de uso, como la que permite que las transferencias bancarias se realicen el cuarto viernes de cada mes e incluyen las reservas cuyo check-out ocurrió al menos 18 días antes.

Otra alternativa consiste en una tarjeta virtual que el hotel puede utilizar para cobrar a partir de la fecha de llegada del pasajero.

Además el nuevo sistema permite adelantar ese flujo para afrontar gastos operativos, mantenimiento, salarios, compras a proveedores o inversiones.

Para Despegar, también representa una forma de ampliar la relación comercial con los establecimientos que venden habitaciones mediante su plataforma.

El precio de anticipar ingresos

La empresa sostiene que el mecanismo constituye un adelanto sobre ingresos generados y no un préstamo tradicional, además de garantizar que la reserva confirmada respalda la operación y el monto entregado se descuenta de la liquidación posterior.

Sin embargo, el producto posee componentes propios de una operación financiera ya que la compañía entrega el dinero antes de su fecha habitual de cobro, analiza individualmente al establecimiento y aplica un costo por el anticipo.

Ese precio dependerá del mercado y de la evaluación realizada sobre cada hotel o prestador.

En tal sentido, la empresa señaló que las condiciones se ubicarán en niveles competitivos frente a las alternativas disponibles en cada país.

Además, la ventaja de Despegar reside en la información generada dentro de su propia plataforma que registra el historial de operaciones, el valor de las reservas y los plazos de liquidación de cada proveedor.

Esos datos le permiten evaluar los anticipos a partir de la actividad comercial procesada por su sistema.

Al respecto, Renan Pinto, director Financiero de Despegar, explica que para la empresa "no se trata de otorgar financiamiento, sino de darles a nuestros partners mayor flexibilidad sobre ingresos que ya generaron".

El ejecutivo agregó que la compañía busca utilizar su tecnología, escala e información para acompañar el crecimiento de los establecimientos.

También anticipó que el anticipo de reservas será el primer producto de Despegar Pago, que prepara otras herramientas financieras destinadas a los proveedores turísticos.

Una plataforma con más negocios

El lanzamiento de la herramienta también representa un nuevo paso en la transformación de Despegar que procura ampliar su actividad más allá de las comisiones derivadas de la venta de pasajes, alojamientos y paquetes, para sumar servicios tecnológicos y financieros destinados a su red de proveedores.

La estrategia cobró mayor impulso después de su adquisición por parte de Prosus, el grupo tecnológico que acordó pagar u$s1.700 millones por la compañía fundada en la Argentina para incorporarla a su ecosistema latinoamericano, integrado también por iFood, OLX y Sympla.

La operación fue anunciada en diciembre de 2024 a un precio de u$s19,50 por acción y la propuesta representó una prima del 33% frente a la última cotización de Despegar anterior al acuerdo.

Prosus justificó la compra por la presencia de Despegar en más de 19 mercados latinoamericanos y por la posibilidad de integrarla con sus otras plataformas regionales.

El grupo destacó tanto el negocio dirigido a los viajeros como la división que presta servicios tecnológicos a bancos, aerolíneas y comercios.

La base para crecer

El grupo también cuenta con Koin, su plataforma que ofrece alternativas de pago en cuotas, procesamiento de operaciones y evaluación de riesgo para compras digitales.

En Brasil, se presenta como una institución de pagos sujeta a la legislación de ese país y actúa como corresponsal de entidades financieras autorizadas.

De acuerdo a la última información anual completa presentada por Despegar en Wall Street antes de dejar de cotizar en ese mercado bursátil tras la compra de Prosus, registró durante 2024 reservas brutas por aproximadamente u$s5.500 millones, ingresos por u$s756,5 millones y 4,8 millones de clientes en su negocio de viajes.

La compañía reúne marcas como Best Day, HotelDO, Viajes Falabella, ViajaNet, Stays.net y Koin, una estructura regional que le brinda una base de proveedores sobre la cual puede distribuir sus nuevas soluciones.