Louis Dreyfus reportó ventas por u$s26.800 millones y avanzó con inversiones en Argentina

La compañía refuerza su presencia local con una nueva planta de procesamiento en Bahía Blanca, apostando a mayor valor agregado y exportación

Louis Dreyfus Company (LDC) cerró el primer semestre de 2026 con ventas netas por u$s26.800 millones, un incremento de 2,3% frente a los u$s26.200 millones del mismo período de 2025. La multinacional de trading agrícola dio a conocer sus números consolidados este 21 de septiembre desde su sede en Róterdam, Países Bajos.

Los resultados muestran un crecimiento sostenido en un contexto de volatilidad global. El Ebitda alcanzó los u$s1.036 millones, contra u$s987 millones un año atrás. Los resultados operativos por segmento llegaron a u$s1.248 millones, frente a u$s1.217 millones del período anterior.

El desempeño estuvo respaldado por la diversificación geográfica y comercial de LDC, su esquema de gestión de riesgos y su creciente integración en las cadenas de valor agroalimentarias. Los volúmenes despachados registraron un aumento interanual del 2,7%, lo que refleja una expansión operativa concreta.

"Una vez más, LDC se apoyó en su diversificación geográfica y comercial, su experiencia en gestión de mercados y riesgos, y su creciente integración a lo largo de las cadenas de valor agroalimentarias para desenvolverse en un contexto complejo y volátil", afirmó Michael Gelchie, CEO de Louis Dreyfus Company.

El ejecutivo destacó que la compañía mantuvo el control de costos y de la asignación de capital, mientras invirtió estratégicamente para impulsar el crecimiento futuro.

La millonaria inversión de Dreyfus en Argentina

Durante el semestre, LDC continuó con inversiones destinadas a mejorar y desarrollar su red operativa global. Sudamérica fue protagonista de varios movimientos estratégicos que refuerzan la presencia del grupo en la región.

En Brasil, la multinacional inauguró un nuevo centro logístico. En Argentina, comenzó a operar una nueva línea de molienda de semillas con alto contenido de aceite.

Pero la noticia más relevante para el país llegó con el anuncio de una nueva inversión: LDC construirá una planta de procesamiento de girasol y soja en Bahía Blanca, destinada a responder a la creciente demanda de aceites vegetales para aplicaciones alimentarias y de biocombustibles.

La nueva planta suma capacidad de procesamiento en una zona estratégica del país. Bahía Blanca se consolida como hub agroindustrial, con acceso portuario y cercanía a las zonas productivas del sur bonaerense.

El proyecto refleja la apuesta de Louis Dreyfus por agregar valor en origen. La demanda de aceites vegetales crece tanto para consumo alimentario como para la producción de biocombustibles, un mercado en expansión en Argentina y la región.

América del Norte también suma capacidad de procesamiento

Las inversiones no se limitaron a Sudamérica. En Canadá, LDC finalizó la construcción de la ampliación de sus instalaciones de procesamiento de canola en Yorkton, Saskatchewan.

En el mismo complejo, inauguró su primera planta de producción de proteína de arveja. Según la compañía, ambas obras apuntan a fortalecer su capacidad para responder a la creciente demanda de estos productos.

La proteína de arveja gana protagonismo como ingrediente en alimentos de origen vegetal. Es un mercado en crecimiento, especialmente en América del Norte y Europa.

En Estados Unidos, el grupo continuó invirtiendo en la construcción de un nuevo complejo de procesamiento de soja en Upper Sandusky, Ohio. La obra amplía la capacidad de crushing de LDC en una región clave para la producción de soja norteamericana.

Financiamiento verde y compromiso con sostenibilidad

LDC avanzó con los preparativos para la emisión, concretada en julio, de su primera colocación privada verde a 10 años por u$s50 millones. La operación se realizó en el marco del recientemente lanzado Marco de Financiamiento Verde del Grupo.

La transacción representa un paso en la implementación de su hoja de ruta para alinear su marco de financiamiento con su compromiso de contribuir a la construcción de cadenas de valor agrícolas más sostenibles y resilientes.

El financiamiento verde permite a LDC acceder a capital específico para proyectos con impacto ambiental positivo. Es una tendencia en alza entre las grandes corporaciones del sector agroindustrial.

"El desempeño de LDC en el primer semestre refleja avances y un impulso sostenido hacia el crecimiento, con contribuciones positivas de nuevas actividades de negocios e instalaciones operativas", señaló Gelchie.

Los números consolidados del semestre

El balance completo del primer semestre 2026 muestra solidez financiera. El resultado neto, participación del grupo, alcanzó los u$s444 millones, frente a los u$s418 millones registrados en el mismo período de 2025.

El gasto de capital llegó a u$s400 millones, contra u$s500 millones en el mismo período del año anterior. La reducción refleja una asignación más eficiente de recursos en proyectos estratégicos.

La rentabilidad sobre el patrimonio, participación del grupo, se ubicó en 9,9%, apenas por encima del 9,8% correspondiente al año 2025. Es un indicador de rentabilidad estable en un contexto de volatilidad de precios agrícolas.

Louis Dreyfus Company opera en más de 100 países y maneja una cartera diversificada de productos agrícolas. Su presencia global le permite arbitrar diferencias de precios entre regiones y gestionar el riesgo en mercados volátiles.

Los resultados del primer semestre 2026 confirman que la estrategia de diversificación y las inversiones en capacidad de procesamiento siguen siendo los pilares del crecimiento de LDC.