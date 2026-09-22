Los cazas F-16 que incorporará Argentina despegan de Dinamarca y llegarán el fin de semana

El segundo lote de cazas F-16 partirá de la base danesa de Skrydstrup hacia Córdoba. El operativo incluye apoyo de la USAF y escalas técnicas en Brasil

El arribo de otra tanda del sistema de armas F-16 por parte de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) entró en cuenta regresiva. Así, se programó para este martes el despegue desde la base aérea de Skrydstrup, en Dinamarca, del segundo lote de seis aviones de combate F-16 Fighting Falcon de origen estadounidense adquiridos por Argentina. Si el clima acompaña y no surgen inconvenientes en la travesía, la formación aterrizará entre el sábado 26 y el lunes 28 de septiembre en el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. El movimiento implica el traslado de cuatro monoplazas F-16AM (identificados preliminarmente como E-005, E-107, E-018 y E-609) y dos biplazas F-16BM (ET-612 y ET-613).

Con la llegada de este grupo a las instalaciones cordobesas, la FAA pasará a contar con 12 cazas operativos en suelo nacional. De ese modo, se alcanzará la mitad de la flota total de 24 unidades adquiridas al país europeo, a las que se suma una aeronave adicional destinada como modelo estático para entrenamiento técnico.

Como anticipó iProfesional, el arribo de las unidades se concreta con adelanto respecto de los planes iniciales. La llegada de esta segunda flotilla estaba programada para diciembre, pero el Ejecutivo resolvió anticipar los plazos para la segunda quincena de septiembre tras renegociar las fechas con el gobierno nórdico.

Hace semanas, el vocero presidencial, Adrian Ravier, confirmó la resolución al señalar: "Nos complace anunciarles que durante la segunda quincena de septiembre la Fuerza Aérea recibirá otros seis aviones F-16, un salto cualitativo en nuestro sistema de defensa".

Respecto del alcance operativo del sistema de armas, el funcionario precisó que "Tengamos en cuenta que son unidades con capacidad de interceptación supersónica, lo que nos permite responder a amenazas en cualquier parte del país en cuestión de minutos".

Operativo de traslado, reabastecimiento en vuelo y aval de Brasil

El despliegue para recorrer los más de 13.000 kilómetros que separan a Dinamarca de Córdoba requiere una compleja ingeniería logística, conocida como vuelo "ferry".

La formación despegará con el apoyo directo de aeronaves de la FAA. De hecho, en las últimas horas se registró la partida del Boeing 737 T-99 "Islas Malvinas" —encargado de transportar personal técnico, mecánicos, repuestos críticos e insumos de taller— y del KC-130H Hércules TC-69 "Puerto Argentino".

Tras el despegue en Dinamarca, la escuadrilla realizará una primera escala técnica en la ciudad española de Zaragoza y una segunda parada en las islas Canarias, previsiblemente en la base aérea de Gando, para efectuar tareas de inspección de motores, reabastecimiento de combustible JP-1 y descanso de las tripulaciones.

Durante el tramo de cruce sobre el océano Atlántico, los F-16 contarán con el soporte de tres aviones cisterna KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF), que transferirán combustible en aire mediante el sistema de pértiga rígida "flying boom".

Para completar el trayecto antes de ingresar a Córdoba, la flotilla necesita sobrevolar y hacer escala en el norte de Brasil. En ese marco, la Secretaría Especial de la Receita Federal do Brasil (RFB) emitió una autorización que habilita temporalmente a la base aérea de Natal como aeropuerto internacional entre el 21 de septiembre y el 1° de octubre.

La medida obedeció a un pedido formal de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), dado que Natal no cuenta con un puesto aduanero permanente. En su paso por el espacio aéreo brasileño, está previsto que los aviones argentinos cuenten con la escolta de cazas Gripen E de la FAB, repitiendo la metodología aplicada a fines de 2025.

Formación de pilotos, en pleno avance

A diferencia de la primera entrega —que incluyó un show de vuelo sobre la Ciudad de Buenos Aires y una presentación oficial encabezada por el presidente Javier Milei junto a su hermana Karina Milei, el exministro Luis Petri y el brigadier Gustavo Valverde—, el lote actual tendrá un recibimiento de perfil privado.

Las aeronaves serán recibidas en Córdoba por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, y el jefe de la FAA, brigadier Gustavo Valverde.

Los nuevos aviones se integrarán a la estructura del Área Material Río Cuarto, donde conviven instructores estadounidenses y daneses con el personal local. En esa base se levantó un centro de comando supervisado por Estados Unidos.

El programa alcanzó un hito el pasado 3 de julio, cuando un piloto argentino completó el primer "vuelo solo" en un F-16 sin instructor a bordo. De esa forma, se alcanzó la primera certificación bajo el programa Peace Condor.

De acuerdo a medios especializados, las medidas de seguridad en el hangar calificado como "área crítica" son extremas: el ingreso requiere firma de acuerdos de confidencialidad, identificación por huella digital, monitoreo mediante más de 60 cámaras y el retiro obligatorio de celulares, computadoras y relojes inteligentes.

Costo financiero de los cazas F-16

El acuerdo firmado en abril de 2024 en la base de Skrydstrup por el entonces ministro Luis Petri y el titular de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, contempla la compra de 16 monoplazas F-16AM, ocho biplazas F-16BM, cuatro simuladores de vuelo, ocho motores y repuestos por cinco años. El costo de las 24 unidades asciende a u$s301,2 millones a pagar en cinco cuotas anuales.

Al sumar el paquete de armamento, misiles y sostén logístico contratado con Estados Unidos por u$s312 millones —que incluyó un aporte de u$s40 millones del programa de asistencia militar estadounidense—, la operación alcanza un valor de u$s941 millones.

En paralelo, el Estado argentino presupuestó $44.694 millones adicionales entre 2024 y 2027 para adecuar la infraestructura de las bases. Se proyecta que la totalidad de la flota esté radicada en el país hacia 2028.