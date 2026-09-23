La cadena que llegó a tener más de 200 locales comenzó a liquidar activos. Las primeras subastas tienen bases por $22,4 millones

La histórica cadena de electrodomésticos Garbarino entró en una nueva etapa después de la quiebra decretada en marzo de 2026. La Justicia puso en marcha las primeras subastas electrónicas de bienes que quedaron en poder de la compañía y de Garbarino Viajes, con bases conjuntas superiores a $22,39 millones.

Los procedimientos corresponden a dos sociedades diferentes y tramitan en expedientes separados. En el caso de Garbarino se subastarán siete lotes con una base conjunta de $9,33 millones más IVA, mientras que Garbarino Viajes pondrá a disposición cinco lotes por una base total de $13,06 millones.

Qué bienes de Garbarino salen a remate

La primera subasta comenzará el 24 de septiembre y finalizará el 7 de octubre. El activo de mayor valor es una Citroën Berlingo Furgón 1.6 HDI Business Mixto modelo 2015, con 258.007 kilómetros y una base de $7,5 millones más IVA. El comprador también deberá afrontar las deudas de patente generadas desde la declaración de quiebra.

El resto de los lotes alcanza a distintos elementos que quedaron de la estructura operativa de la cadena. Entre ellos se encuentran siete zorras hidráulicas portapallets, con una base de $450.000; unos 22 racks para redes informáticas, routers y otros componentes, por $850.000; y alrededor de 70 matafuegos, carros, detectores de humo, mangueras y cartelería contra incendios, con una base de $100.000.

También se ofrecen estanterías, lockers, cámaras de seguridad, dispositivos de cobro, paneles de iluminación, mamparas, exhibidores, cajoneras, sillas, muebles y herramientas utilizadas en los antiguos locales. Estos lotes tienen bases que parten de $80.000 y llegan hasta $250.000, según el conjunto de bienes incluido.

La subasta de Garbarino tendrá como requisito la inscripción en el Registro de Subastas Electrónicas Judiciales hasta el 21 de septiembre. Además del precio de adjudicación, los compradores deberán considerar la comisión del martillero, el arancel judicial, el traslado de los bienes y, en el caso del vehículo, los gastos vinculados con su transferencia.

Garbarino Viajes también liquida sus bienes

El segundo proceso corresponde a Garbarino Viajes y comenzará el 1° de octubre, con cierre previsto para el 15 de octubre. La subasta reúne cinco lotes y parte de una base conjunta de $13.062.480.

El conjunto de mayor valor se compone principalmente por mobiliario de oficina y tiene una base de $6,8 millones. Otro de los lotes tiene una base de $3,2 millones e incluye 12 monitores LED, teclados, mouse, impresoras y destructoras de documentos.

Al mismo tiempo se rematan muebles y equipamiento de oficina, como también elementos de uso cotidiano entre los que se encuentran una heladera, un microondas, una cafetera y una caja fuerte digital de acero. Los interesados en participar deberán inscribirse hasta el 28 de septiembre.

De más de 200 locales a la liquidación judicial

La dimensión de los activos que ahora salen a remate marcan un fuerte contraste con el tamaño que tuvo la empresa antes de entrar en crisis. Cuando Carlos Rosales compró la empresa en junio de 2020, el grupo contaba con más de 200 puntos de venta, unos 4.300 empleados y 32 centros de distribución logísticos.

A su vez, la empresa había construido un grupo que excedía al negocio tradicional de electrodomésticos. Entre las sociedades vinculadas se encontraban Compumundo, Garbarino Viajes, Digital Fueguina y Tecnosur, entre otras unidades. El plan anunciado con el cambio de dueño contemplaba una inversión y una reconversión de la estructura comercial.

En noviembre de 2021, Garbarino solicitó la apertura de su concurso preventivo. Según el estado patrimonial presentado en el expediente, al 10 de octubre de ese año la empresa registraba $14.216,86 millones de activos y $25.422,1 millones de pasivos. También declaraba apenas $2,5 millones en caja y menos de $5 millones depositados en bancos.

Es importante tener en cuenta que valores corresponden al estado patrimonial de 2021 y están expresados en pesos de ese momento. Por lo tanto, no pueden compararse directamente con las bases actuales de las subastas sin realizar un ajuste por inflación.

Después de más de cuatro años de concurso, la empresa no consiguió reunir las mayorías necesarias para aprobar un acuerdo con sus acreedores. Tampoco prosperó el mecanismo de salvataje previsto por el cramdown. El 4 de marzo de 2026, el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 7 decretó la quiebra de Garbarino y dispuso avanzar con la liquidación de sus bienes.

La puesta en marcha de estas dos subastas marca ahora el paso de una etapa principalmente judicial y concursal a otra en la que los activos remanentes comienzan a convertirse efectivamente en dinero.