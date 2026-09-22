La Justicia remata bienes de la cadena de farmacias Dr. Ahorro tras la quiebra

La Justicia fijó las fechas para las subastas de distintos vehículos de la sociedad que quebró en mayo de este año, luego de meses de crisis

El remate será en noviembre y requiere registro previo para los interesados en comprar las unidades.

La Justicia anunció el remate de los bienes de la cadena de farmacias del Dr. Ahorro, que quebró en mayo de este año, luego de más de 20 años de operación en el país. En concreto, se trata de siete vehículos, entre autos, camiones y camionetas, que serán subastados en noviembre.

Según la información publicada en el Boletín Oficial, "el Juzgado Nacional de 1º Instancia en lo Comercial Nro. 23, a cargo del Dr. Juan Pablo Ángel Sala, hace saber el inicio del procedimiento de Subastas Electrónicas Judiciales" para los bienes de Energía y Vida de Argentina S.A., la sociedad controlante de farmacias del Dr. Ahorro.

La cadena de farmacias que apostó por los medicamentos genéricos en pleno 2001 y se expandió en la Ciudad de Buenos Aires cerró sus 33 locales en medio de una profunda crisis. Y a fines de mayo la Justicia le decretó la quiebra.

Ahora, buscará recaudar dinero para pagar a los acreedores mediante la subasta de distintos vehículos.

La Justicia remata bienes de las farmacias del Dr. Ahorro

Tal como informó la Justicia, la subasta comenzará el 13 de noviembre a las 10 y terminará el 30 de noviembre. "Podrá ofertar en la subasta quien se encuentre empadronado en el Registro de Subastas electrónicas Judiciales, e inscripto en esta subasta, con una antelación mínima de 3 (tres) días hábiles del comienzo del acto", destacó.

Tal como comprobó iProfesional, son siete los vehículos que se subastan, entre los que se encuentran un camión, autos de modelos nuevos y camionetas.

A continuación, el listado de los vehículos que saldrán a subasta, con sus precios de base por los que se comenzará a ofertar y algunos detalles que menciona la Justicia a tener en cuenta:

Un camión Mercedes Benz Accello 815, tipo chasis con cabina, modelo 2019. Base de $24.000.000 más IVA 10,50%

"Según constatación del martillero no fue posible su encendido por falta de batería, se desconoce el kilometraje y funcionamiento. Estado general exterior, presenta signos de utilización propios de un vehículo destinado al transporte y tareas comerciales", señala la información oficial.

Chevrolet Tracker 1.2T AT LTZ, tipo Rural 5 puertas, modelo 2021. Base de $9.800.000 más IVA 21%

"Según constatación Kilometraje: 93.681 km. Muy buen estado de conservación, pequeños rayones superficiales y leves marcas de estacionamiento distribuidas en distintos sectores. El vehículo encendió correctamente y pudo ser movilizado, no es posible garantizar el estado mecánico general del automotor", detalla,

Peugeot PZ-208 ACTIVE 1.6L, tipo Sedan 5 puertas, modelo 2021. Base de $8.500.000 más IVA 21%,

"Según constatación Kilometraje: 56.783 km. Muy buen estado de conservación, pequeños rayones superficiales y leves toques de estacionamiento. El vehículo encendió correctamente y pudo ser movilizado, no es posible garantizar el estado mecánico general del automotor", agrega la información judicial.

Toyota Etios XLS PACK 1.5 6M/T, tipo Sedan 5 puertas, modelo 2022. Base $12.000.000 más IVA 21%

"Según constatación Kilometraje: 18.936 km. Buen estado de conservación, golpe localizado en el sector delantero derecho, afectando el paragolpes delantero, parcialmente desencastrado respecto de su correcta posición", destaca la información.

Toyota Corolla HEV 1.8 XEI ECVT, tipo Sedan 4 puertas, modelo 2024. Base $16.300.000 más IVA 21%

"Según constatación Kilometraje: 47.092 kms. Excelente estado de conservación, mínimo detalle estético propio del uso cotidiano, sin relevancia desde el punto de vista funcional ni estructural. Sistema motriz híbrido", señala la Justicia.

Renault Kangoo II Express Confort, modelo 2019. Base $10.150.000 más IVA 10,50%

"Según constatación Kilometraje: 123.781 km. Muy buen estado de conservación, rayones superficiales sobre la puerta del conductor, rayones en el portón trasero y distintos rayones de uso en sectores laterales del vehículo", se detalla.

Renault Kangoo II Express Confort 1.6 SCE, tipo Furgón, modelo 2019. Base $10.150.000 más IVA 10,50%

"Kilometraje: 150.137 km. Muy buen estado de conservación, abolladuras sobre el lateral trasero derecho, compatibles con golpes de uso, como así también un golpe visible sobre el portón trasero", agrega la descripción.

Entre las condiciones de la subasta, se destalla que "los bienes se rematarán en el estado en que se encuentran, señalándose que habiéndoselos exhibido adecuadamente, no se admitirán reclamos de ningún tipo respecto del estado, medidas, condiciones, características, usos, marcas, modelos, numeraciones y series".

"Las personas empadronadas deberán, a su vez, registrarse como postor en la subasta en cuestión, de conformidad con lo previsto en el mentado Reglamento. Seña: 30%. Se hace constar que las deudas que registre el bien en concepto de impuestos, tasas y contribuciones de fecha anterior al decreto de quiebra, deberán ser reclamadas por la vía correspondiente (art. 32 LCQ)", subraya.

La quiebra de Dr. Ahorro, crónica de una caída

En mayo, y después de más de 20 años de actividad en Argentina, Farmacias Dr. Ahorro concretó su salida definitiva del país con la declaración de quiebra de la empresa que operaba la marca. La Justicia comercial tomó la decisión luego de que la propia compañía reconociera que atravesaba una situación financiera que le impedía continuar con sus actividades.

La resolución fue dictada por el Juzgado Comercial número 23, pocas horas después de que los representantes legales de Energía y Vida de Argentina S.R.L., razón social de la cadena, se presentaran ante los tribunales para solicitar voluntariamente la quiebra.

De esta manera, quedó sin efecto el proceso de concurso preventivo que se encontraba en trámite. La conducción de la empresa sostuvo que esa alternativa ya no resultaba viable ni sostenible para intentar superar la crisis financiera que atravesaba la operación local.

La decisión judicial marca el cierre de una historia que comenzó en 2002, cuando Dr. Ahorro llegó al mercado argentino con un modelo basado en la comercialización de medicamentos genéricos a precios bajos. La propuesta apuntaba especialmente a consumidores de menores ingresos y llegó a convertirse en una alternativa relevante para quienes buscaban reducir el gasto en medicamentos.

En su etapa de mayor expansión, la cadena llegó a contar con 47 sucursales distribuidas entre la Ciudad de Buenos Aires y distintas provincias, entre ellas Salta, Tucumán, Catamarca, Córdoba y Mendoza. Sin embargo, el proceso de retracción terminó con el cierre de todos sus establecimientos.

En la presentación realizada ante la Justicia para pedir su propia quiebra, los apoderados de la compañía, perteneciente al farmacéutico y exdiputado mexicano Xavier González Zirión, señalaron que la firma había llegado a una situación que le impedía continuar de manera normal con sus operaciones.

La empresa atribuyó el deterioro de su situación a una combinación de factores. Entre ellos mencionó los cambios normativos implementados a fines de 2023 y el proceso de recesión que afectó al consumo interno.

De acuerdo con la documentación presentada, durante los últimos meses la compañía buscó distintas alternativas para evitar el desenlace. Entre ellas estuvieron la renegociación de los contratos de alquiler de los locales, la obtención de plazos de financiamiento más extensos y la implementación de un Proceso Preventivo de Crisis.

Ninguna de esas estrategias permitió revertir el escenario. Al mismo tiempo, la acumulación de deudas provocó que los principales proveedores de la industria farmacéutica interrumpieran los envíos de mercadería.

El resultado fue un fuerte desabastecimiento que dejó a las sucursales sin buena parte del stock de medicamentos necesarios para continuar funcionando con normalidad.

Cierre de locales y más de 330 trabajadores despedidos

La reducción de la operación había comenzado en diciembre de 2025, cuando Dr. Ahorro cerró sus primeras 11 sucursales y desvinculó a alrededor de un centenar de trabajadores.

El cierre definitivo llegó a principios de mayo. En esa oportunidad, las 33 sucursales restantes amanecieron con los candados cambiados y los empleados recibieron las comunicaciones de despido apenas minutos antes del horario previsto para comenzar la jornada laboral.

En total, el cierre de la cadena dejó un saldo de 330 puestos de trabajo destruidos.

Los trabajadores afectados, que durante la última etapa habían recibido solamente una parte del sueldo correspondiente a abril, denunciaron públicamente un supuesto proceso de vaciamiento de la empresa. Según sus testimonios, desde la compañía les habían pedido paciencia mientras se evaluaba una eventual venta o la relocalización de las habilitaciones comerciales.

Sin embargo, las conversaciones con distintos interesados locales no prosperaron. Según lo señalado en el proceso, uno de los obstáculos fue la negativa de la compañía mexicana a presentar las tasaciones oficiales que exigían las autoridades.

Con la quiebra ya decretada, los bienes que todavía permanecen en poder de la sociedad ingresarán ahora en un proceso de liquidación patrimonial bajo control judicial. El objetivo será utilizar los activos disponibles para atender, en la medida que resulte posible, las deudas acumuladas, entre ellas las correspondientes a salarios e indemnizaciones de los trabajadores.