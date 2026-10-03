Lionel Messi volvió a ampliar el universo de negocios construido alrededor de su nombre. Mientras sigue con su carrera en el Inter Miami y después de anunciar su retiro de la Selección Argentina, el futbolista sumó una nueva fragancia a la línea que comercializa bajo su marca personal.

El lanzamiento es un nuevo paso en una estrategia que ya abarca hotelería, gastronomía, bebidas, indumentaria, desarrollos inmobiliarios, tecnología y fútbol. El nuevo producto se llama Messi Night Eau de Parfum y forma parte de Messi Fragrances.

El sitio oficial de la marca ya lo incorporó a su catálogo internacional y lo presenta como una fragancia de perfil nocturno, con un frasco negro y detalles dorados. La línea también incluye otras variedades como Messi Original, Messi Platinum y Messi Sport.

Cuánto cuesta el nuevo perfume de Messi

Messi Night ya se comercializa en mercados internacionales y su precio de referencia ronda los u$s53. Por ahora no existe un precio oficial confirmado para Argentina, aunque si se pasa a pesos, según el tipo de cambio MEP, es de $81.355.

No obstante, el valor final dependerá del canal de comercialización, impuestos, tipo de cambio y costos de importación. El lanzamiento fue promocionado por el propio Messi, el cual se suma a la estructura comercial del futbolista.

Hoteles y desarrollos inmobiliarios

Otro de los negocios desarrollados por Messi fuera del fútbol es la hotelería. Su grupo cuenta con seis establecimientos bajo la marca MiM Hotels en destinos como Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira Beret, Sotogrande y Andorra.

Desde fines de 2025, la operación de esos hoteles quedó en manos de Meliá Hotels International, que los incorporó a su línea Meliá Collection. El jugador también participa en proyectos inmobiliarios.

Uno de ellos es Carrasco M, un desarrollo residencial de alta gama en Rosario que lleva adelante junto con Ángel Di María. El proyecto contempla 24 unidades entre tríplex, dúplex y monoambientes y representa una inversión estimada en torno a u$s 7 millones.

Messi en la gastronomía: de la milanesa a las bebidas

La gastronomía es otro de los sectores donde Messi pasó de ser una figura utilizada para promocionar una marca a tener participación societaria. En julio de 2025 se incorporó como socio de El Club de la Milanesa, cadena argentina que busca expandirse internacionalmente.

El proyecto gastronómico tuvo en el último período una inversión cercana a 6 millones de dólares, con la apertura prevista de locales en Cataluña, nuevas sucursales en Argentina y una planta industrial en Tigre.

En julio de 2026, Messi se incorporó como socio igualitario de la compañía. En el segmento de bebidas, Messi también desarrolló Más+, una marca de bebidas hidratantes, mientras que su universo comercial incluye L10 Wines, una línea de vinos vinculada a su nombre. A eso se suma The Messi Store, enfocada en indumentaria y productos asociados a su marca.

También invierte en fútbol, tecnología y contenidos

El negocio de Messi tampoco termina en los productos que llevan su nombre. Su estructura empresarial tiene participaciones y proyectos relacionados con el fútbol, la tecnología, los medios y el entretenimiento deportivo.

Entre ellos aparece Play Time Sports-Tech Hold, una firma orientada a inversiones en tecnología, medios y entretenimiento deportivo, además de 525 Rosario, una productora audiovisual. En el fútbol, la familia Messi también adquirió la propiedad del club español UE Cornellá.

La diversificación también alcanza al propio Inter Miami. Messi mantiene una relación económica con la franquicia de la MLS y, de acuerdo con reportes sobre su contrato, cuenta con una opción para adquirir una participación en la propiedad del club una vez finalizada su etapa como jugador.