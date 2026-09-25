Se conoció la camiseta especial que Messi usará en su despedida de la Selección argentina

Messi jugará ante Benín el 6 de octubre su último partido con Argentina y lucirá una camiseta exclusiva con varios detalles distintivos

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tendrá una imagen particular. Para su última presentación con la "Albiceleste", el futbolista utilizará una camiseta especialmente diseñada para ese partido, que se disputará el próximo 6 de octubre frente a Benín en el Estadio Monumental.

El modelo completo se conoció durante la madrugada de este viernes, después de que el propio Messi anticipara parte del diseño en los últimos días. En aquella publicación solamente había quedado expuesta la zona posterior de la prenda.

Ahora se pudieron conocer todos sus detalles. El frente incorpora una sombra de gran tamaño con la figura del sol y abandona el esquema tradicional de más franjas: tendrá únicamente tres líneas verticales, dos celestes y una blanca.

También habrá una modificación especialmente vinculada con el homenaje al capitán. En el lugar donde habitualmente aparece la identificación de Adidas, marca que viste al seleccionado, estará ubicado el logo de Messi.

La camiseta especial que Messi usará en su despedida de la Selección argentina

El partido que marcará la despedida de Messi

El encuentro contra Benín será el único de los tres amistosos de la actual fecha FIFA en el que participará Messi. La agenda de Argentina contempla además un partido frente a Bolivia el 30 de octubre en el Estadio Mario Alberto Kempes y otro contra Burkina Faso tres días después en la cancha de River.

La presencia del rosarino, por lo tanto, quedó prevista exclusivamente para el compromiso que se disputará en el Monumental el 6 de octubre.

Su vuelta a la actividad con la Selección se produciría pocos días antes del encuentro. Messi tendría previsto sumarse a los entrenamientos durante los primeros días de octubre.

El anuncio que anticipó el final de una etapa

La decisión de ponerle punto final a su ciclo internacional había sido comunicada por el propio futbolista el 31 de agosto, mediante una emotiva carta.

Messi participará solo del último amistoso de Argentina en la fecha FIFA

El anuncio llegó casi un mes y medio después de la final del Mundial 2026, en la que Argentina perdió 1-0 frente a España. Aquel torneo, sin embargo, tuvo a Messi nuevamente entre sus protagonistas.

El capitán terminó la competencia con ocho goles y cuatro asistencias, números que contribuyeron al recorrido de la Selección hasta el partido decisivo. Además, su actuación en el certamen lo llevó a integrar la lista de nominados al Balón de Oro.

El próximo encuentro frente a Benín cerrará así su etapa con la camiseta argentina y estará acompañado por una prenda creada especialmente para una jornada que tendrá al rosarino como protagonista.

Precios de las entradas para el partido de despedida ante Benín

El valor del expendio para el choque del 6 de octubre en Núñez oscilará en un rango que va desde los $90.000 para las populares generales hasta los $480.000 en los sectores de mayor visibilidad y comodidades. La lista de precios difundida de forma oficial comprende el siguiente detalle tarifario por ubicación:

Las entradas para ver a Messi en su despedida llegan hasta los $480.000

Popular General: $90.000.

Menor a Popular (de 3 a 10 años inclusive): $ 29.000.

Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000.

Platea Media Sívori y Centenario: $320.000.

Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000.

Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.

Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000 .

La apertura del sistema para adquirir las localidades correspondientes al duelo frente al seleccionado africano de Benín comenzará de forma oficial el jueves 22 de septiembre a partir de las 18.

Valores de los tickets para el resto de los encuentros de la Selección