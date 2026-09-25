Se conoció la camiseta especial que Messi usará en su despedida de la Selección argentina
La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tendrá una imagen particular. Para su última presentación con la "Albiceleste", el futbolista utilizará una camiseta especialmente diseñada para ese partido, que se disputará el próximo 6 de octubre frente a Benín en el Estadio Monumental.
El modelo completo se conoció durante la madrugada de este viernes, después de que el propio Messi anticipara parte del diseño en los últimos días. En aquella publicación solamente había quedado expuesta la zona posterior de la prenda.
Ahora se pudieron conocer todos sus detalles. El frente incorpora una sombra de gran tamaño con la figura del sol y abandona el esquema tradicional de más franjas: tendrá únicamente tres líneas verticales, dos celestes y una blanca.
También habrá una modificación especialmente vinculada con el homenaje al capitán. En el lugar donde habitualmente aparece la identificación de Adidas, marca que viste al seleccionado, estará ubicado el logo de Messi.
El partido que marcará la despedida de Messi
El encuentro contra Benín será el único de los tres amistosos de la actual fecha FIFA en el que participará Messi. La agenda de Argentina contempla además un partido frente a Bolivia el 30 de octubre en el Estadio Mario Alberto Kempes y otro contra Burkina Faso tres días después en la cancha de River.
La presencia del rosarino, por lo tanto, quedó prevista exclusivamente para el compromiso que se disputará en el Monumental el 6 de octubre.
Su vuelta a la actividad con la Selección se produciría pocos días antes del encuentro. Messi tendría previsto sumarse a los entrenamientos durante los primeros días de octubre.
El anuncio que anticipó el final de una etapa
La decisión de ponerle punto final a su ciclo internacional había sido comunicada por el propio futbolista el 31 de agosto, mediante una emotiva carta.
El anuncio llegó casi un mes y medio después de la final del Mundial 2026, en la que Argentina perdió 1-0 frente a España. Aquel torneo, sin embargo, tuvo a Messi nuevamente entre sus protagonistas.
El capitán terminó la competencia con ocho goles y cuatro asistencias, números que contribuyeron al recorrido de la Selección hasta el partido decisivo. Además, su actuación en el certamen lo llevó a integrar la lista de nominados al Balón de Oro.
El próximo encuentro frente a Benín cerrará así su etapa con la camiseta argentina y estará acompañado por una prenda creada especialmente para una jornada que tendrá al rosarino como protagonista.
Precios de las entradas para el partido de despedida ante Benín
El valor del expendio para el choque del 6 de octubre en Núñez oscilará en un rango que va desde los $90.000 para las populares generales hasta los $480.000 en los sectores de mayor visibilidad y comodidades. La lista de precios difundida de forma oficial comprende el siguiente detalle tarifario por ubicación:
- Popular General: $90.000.
- Menor a Popular (de 3 a 10 años inclusive): $29.000.
- Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000.
- Platea Media Sívori y Centenario: $320.000.
- Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000.
- Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.
- Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000.
La apertura del sistema para adquirir las localidades correspondientes al duelo frente al seleccionado africano de Benín comenzará de forma oficial el jueves 22 de septiembre a partir de las 18.
Valores de los tickets para el resto de los encuentros de la Selección
Antes de la cita principal del 6 de octubre en el Monumental, la Selección Argentina disputará otros dos partidos preparatorios en el país. El itinerario comenzará el miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba frente a Bolivia, cuya venta de accesos arrancó el lunes 21 de septiembre a las 14 con las siguientes tarifas fijadas:
- Popular: $90.000.
- Menor a Popular (de 3 a 10 años): $25.000.
- Platea Gasparini: $140.000.
- Platea Ardiles: $170.000.
Por otra parte, el segundo duelo de la serie se llevará a cabo el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso, nuevamente en el Estadio Monumental. Para este compromiso las escalas tarifarias serán exactamente iguales a las aplicadas para la despedida de Lionel Messi, con populares a $90.000 y plateas altas desde $180.000 hasta $480.000 en el sector medio San Martín y Belgrano.
La comercialización para este encuentro con Burkina Faso también abrirá el jueves 22 de septiembre a las 18 mediante el sitio web habilitado por la organización.